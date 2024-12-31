9 φορμάκια σιλικόνης για μάφιν, για διάφορα πιάτα

Η αφαίρεση των μάφιν ή των καπ κέικ από τα φορμάκια μάφιν Airfryer είναι πανεύκολη χάρη στο εύκαμπτο υλικό. Οι πτυχωτές άκρες δίνουν στα φορμάκια ακόμη πιο όμορφη εμφάνιση! Τα φορμάκια μάφιν Airfryer είναι κατασκευασμένα από άοσμη σιλικόνη και μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε ξανά και ξανά!