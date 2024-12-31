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HD9957/00
NA342/00
NA150/00
NA332/00
NA341/10
NA552/00
NA231/00
HD9285/93
HD9285/96
HD9867/90
HD9860/91
Δίσκος ψησίματος ζύμης (2,5L)
9 φορμάκια σιλικόνης για μάφιν
Χάρη στο κιτ ψησίματος XXL της Philips με Airfryer, μπορείτε να φτιάχνετε όλες τις αγαπημένες σας συνταγές. Η χωρητικότητα των 2,5L είναι ιδανική για μαγείρεμα κοκκινιστών, μπριάμ, ομελέτας φούρνου, λαζανιών, ογκρατέν, κρεατικών με σάλτσα και άλλων πιάτων.Απολαύστε ελεύθερα!
Μπορείτε να τοποθετήσετε με ασφάλεια το εξάρτημα ψησίματος Airfryer και τα φορμάκια μάφιν στο πλυντήριο πιάτων, κάτι που κάνει ακόμη πιο εύκολη την εκ νέου χρήση τους!
Η αφαίρεση των μάφιν ή των καπ κέικ από τα φορμάκια μάφιν Airfryer είναι πανεύκολη χάρη στο εύκαμπτο υλικό. Οι πτυχωτές άκρες δίνουν στα φορμάκια ακόμη πιο όμορφη εμφάνιση! Τα φορμάκια μάφιν Airfryer είναι κατασκευασμένα από άοσμη σιλικόνη και μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε ξανά και ξανά!
Κριτικές
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.Philips.com/NutriU για να δείτε αν το NutriU είναι διαθέσιμο στη χώρα σας.