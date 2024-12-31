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  • Κιτ ψησίματος XXL
  • Κιτ ψησίματος XXL
  • Κιτ ψησίματος XXL
  • Κιτ ψησίματος XXL
  • Κιτ ψησίματος XXL
  • Κιτ ψησίματος XXL
  • Κιτ ψησίματος XXL
  • Κιτ ψησίματος XXL
  • Κιτ ψησίματος XXL
  • Κιτ ψησίματος XXL

Εξάρτημα για AirfryerΚιτ ψησίματος XXL

HD9957/00

Κιτ ψησίματος XXL
Χάρη σε αυτό το κιτ ψησίματος της Philips με airfryer, μπορείτε να φτιάχνετε όλες τις αγαπημένες σας συνταγές. Ετοιμάστε πεντανόστιμα κέικ και ψωμί, και δοκιμάστε να φτιάξετε ογκρατέν, κις λορέν και πολλά άλλα, εύκολα, γρήγορα και υγιεινά.
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Σειρά 3000

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Airfryer 7,2 λίτρα

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Series 1000

Series 1000
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Airfryer 6,2 L

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5000 Series
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Σειρά 2000

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Airfryer 2000 Series 6,2L (Ασημί)

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Airfryer

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HD9285/93

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HD9285/96

Premium

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HD9867/90

Premium

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Airfryer XXL

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Αξεσουάρ ψησίματος για Airfryer

Κιτ ψησίματος XXL

  • Δίσκος ψησίματος ζύμης (2,5L)

  • 9 φορμάκια σιλικόνης για μάφιν

Εξάρτημα ψησίματος XXL

Εξάρτημα ψησίματος XXL

Χάρη στο κιτ ψησίματος XXL της Philips με Airfryer, μπορείτε να φτιάχνετε όλες τις αγαπημένες σας συνταγές. Η χωρητικότητα των 2,5L είναι ιδανική για μαγείρεμα κοκκινιστών, μπριάμ, ομελέτας φούρνου, λαζανιών, ογκρατέν, κρεατικών με σάλτσα και άλλων πιάτων.Απολαύστε ελεύθερα!

Αξεσουάρ που πλένονται στο πλυντήριο για εύκολο καθαρισμό

Αξεσουάρ που πλένονται στο πλυντήριο για εύκολο καθαρισμό

Μπορείτε να τοποθετήσετε με ασφάλεια το εξάρτημα ψησίματος Airfryer και τα φορμάκια μάφιν στο πλυντήριο πιάτων, κάτι που κάνει ακόμη πιο εύκολη την εκ νέου χρήση τους!

9 φορμάκια σιλικόνης για μάφιν, για διάφορα πιάτα

9 φορμάκια σιλικόνης για μάφιν, για διάφορα πιάτα

Η αφαίρεση των μάφιν ή των καπ κέικ από τα φορμάκια μάφιν Airfryer είναι πανεύκολη χάρη στο εύκαμπτο υλικό. Οι πτυχωτές άκρες δίνουν στα φορμάκια ακόμη πιο όμορφη εμφάνιση! Τα φορμάκια μάφιν Airfryer είναι κατασκευασμένα από άοσμη σιλικόνη και μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε ξανά και ξανά!

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.Philips.com/NutriU για να δείτε αν το NutriU είναι διαθέσιμο στη χώρα σας.