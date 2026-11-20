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Ηλεκτρικές σκούπες και σφουγγαρίστρες
Όλες οι σειρές
Philips Σειρά 3000Ασύρματη ηλεκτρική σκούπα στικ Aqua
Philips PowerPro ExpertΗλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Philips Performer LED 8000 SeriesΗλεκτρική σκούπα με σακούλα
Philips Σειρά 6000Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Philips 5000 SeriesΑσύρματη σκούπα για κατοικίδια
Philips Σειρά 3000Ασύρματη ηλεκτρική σκούπα χειρός
Philips 5000 SeriesΗλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Philips Series 1000Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Philips SpeedPro MaxΑσύρματη ηλεκτρική σκούπα
Philips 5000 SeriesΗλεκτρική σκούπα με σακούλα
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