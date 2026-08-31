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Philips Perfect Care 8000, 9000 και Elite σειρά Συστήματα σιδερώματος

Η Versuni ανακαλεί συστήματα σιδερώματος Philips με τους ακόλουθους αριθμούς μοντέλων και κωδικούς: Όσα ξεκινούν με PSG8, GC96 και PSG90

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