Βιώσιμες λύσεις

Σχεδίαση που αντέχει στον χρόνο.

Στη Philips, πιστεύουμε ότι η καινοτομία σημαίνει να δημιουργούμε ποιοτικά προϊόντα που θα λατρεύετε για πολλά χρόνια και, στη συνέχεια, θα ανακυκλώνετε. Όλα αυτά τα χρόνια, η συγκεκριμένη νοοτροπία έχει τεθεί σε εφαρμογή με πολλούς τρόπους και αυτή είναι μόνο η αρχή.