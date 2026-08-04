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  • Καλύτερη φροντίδα για περισσότερους ανθρώπους

    Καλύτερη φροντίδα για περισσότερους ανθρώπους

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  • Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα i9000 Prestige Ultra με SkinIQ Pro

    Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα i9000 Prestige Ultra με SkinIQ...

    Απαλή αίσθηση και άνεση, όλη μέρα

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  • ΝΕΟ: Ηλεκτρική αντλία, χωρίς να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας

    ΝΕΟ: Ηλεκτρική αντλία, χωρίς να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας

    Ελεύθερα χέρια. Περισσότερος ελεύθερος χρόνος.

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  • ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ AMBILIGHT

    ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ AMBILIGHT

    Έρχεται να αλλάξει τα πάντα

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  • Βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των ανθρώπων μέσω ουσιαστικής καινοτομίας

    Βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των ανθρώπων μέσω ουσιαστικής καινοτομίας

    Εξερευνήστε τις καινοτόμες, βιώσιμες λύσεις μας για υψηλής ποιότητας φροντίδα των ασθενών

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Προσωπική υγεία

Υγιέστερη ζωή για εσάς, το σπίτι και την οικογένειά σας

Ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες Sonicare

Ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες Sonicare

Ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές για άνδρες: Συγκρίνετε ξυριστικές μηχανές

Ξυριστικές Μηχανές Προσώπου

Ξυριστικές Μηχανές Προσώπου

Σύγκριση σειράς αποτρίχωσης Lumea IPL

Σύστημα αποτρίχωσης IPL

Σύστημα αποτρίχωσης IPL

Ελευθερώστε τα χέρια σας, απελευθερώστε τον χρόνο σας

Θήλαστρα

Θήλαστρα

Επαγγελματική υγειονομική περίθαλψη

Κορυφαίες τεχνολογίες για εσάς και τους ασθενείς σας

Εντοπίστε ασθενείς υψηλού κινδύνου, ώστε να προσφέρετε προληπτική φροντίδα

Παρακολούθηση ασθενών

Εντοπίστε ασθενείς υψηλού κινδύνου, ώστε να προσφέρετε προληπτική φροντίδα

Γιατί κάθε απεικόνιση μετράει

Υπέρηχος

Γιατί κάθε απεικόνιση μετράει

Ενσωματωμένες διαγνωστικές λύσεις για καλύτερη φροντίδα των ασθενών

Διαγνωστική και κλινική πληροφορική

Ενσωματωμένες διαγνωστικές λύσεις για καλύτερη φροντίδα των ασθενών

Δείτε καθαρά και ακολουθήστε τη βέλτιστη θεραπεία

Θεραπεία με απεικονιστική καθοδήγηση

Δείτε καθαρά και ακολουθήστε τη βέλτιστη θεραπεία

Περισσότερες καινοτομίες για καλύτερη φροντίδα
Τα προϊόντα μας επιτρέπουν σε όλους τους φροντιστές να φροντίζουν τα μωρά
Philips Avent
Τα προϊόντα μας επιτρέπουν σε όλους τους φροντιστές να φροντίζουν τα μωρά

Μοιραστείτε τη φροντίδα

Μια νέα εκδοχή της ευφυΐας
CT5300
Μια νέα εκδοχή της ευφυΐας

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Σχεδίαση που αντέχει στον χρόνο.

Βιώσιμες λύσεις

Σχεδίαση που αντέχει στον χρόνο.

Στη Philips, πιστεύουμε ότι η καινοτομία σημαίνει να δημιουργούμε ποιοτικά προϊόντα που θα λατρεύετε για πολλά χρόνια και, στη συνέχεια, θα ανακυκλώνετε. Όλα αυτά τα χρόνια, η συγκεκριμένη νοοτροπία έχει τεθεί σε εφαρμογή με πολλούς τρόπους και αυτή είναι μόνο η αρχή.

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.