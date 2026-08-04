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2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
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Εξερευνήστε τις καινοτόμες, βιώσιμες λύσεις μας για υψηλής ποιότητας φροντίδα των ασθενών
Υγιέστερη ζωή για εσάς, το σπίτι και την οικογένειά σας
Κορυφαίες τεχνολογίες για εσάς και τους ασθενείς σας
Εντοπίστε ασθενείς υψηλού κινδύνου, ώστε να προσφέρετε προληπτική φροντίδα
Γιατί κάθε απεικόνιση μετράει
Ενσωματωμένες διαγνωστικές λύσεις για καλύτερη φροντίδα των ασθενών
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Βιώσιμες λύσεις
Σχεδίαση που αντέχει στον χρόνο.
Στη Philips, πιστεύουμε ότι η καινοτομία σημαίνει να δημιουργούμε ποιοτικά προϊόντα που θα λατρεύετε για πολλά χρόνια και, στη συνέχεια, θα ανακυκλώνετε. Όλα αυτά τα χρόνια, η συγκεκριμένη νοοτροπία έχει τεθεί σε εφαρμογή με πολλούς τρόπους και αυτή είναι μόνο η αρχή.