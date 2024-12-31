2 καλάθια και 2 μεγέθη για κάθε γεύμα

Airfryer 9 L με 2 καλάθια και λειτουργία ατμού: Το συρτάρι 6 L για κυρίως πιάτα, τηγανητές πατάτες και αγαπημένα φαγητά και το συρτάρι 3 L για συνοδευτικά και σνακ. Χωράει μέχρι 1100 g τηγανητές πατάτες, 1600 g λαχανικά ή 12 μπουτάκια κοτόπουλου. Το μεγάλο καλάθι χωράει επίσης ένα ολόκληρο κοτόπουλο 1,2 kg