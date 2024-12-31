2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
NA552/00
Τραγανά, μαλακά, έως 90% λιγότερο λίπος
Μαγείρεμα στον ατμό για τέλεια υφή
Τηγάνισμα σε αέρα και ατμό
Καθαρισμός με ατμό και αντίο λίπος
Η τεχνολογία RapidAir Plus, χάρη στη μοναδική της αστεροειδή σχεδίαση, κυκλοφορεί τον καυτό αέρα μέσα και γύρω από το φαγητό με γρηγορότερη ροή αέρα, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφο μαγείρεμα μέσα και έξω, για νόστιμα σπιτικά γεύματα
Airfryer 9 L με 2 καλάθια και λειτουργία ατμού: Το συρτάρι 6 L για κυρίως πιάτα, τηγανητές πατάτες και αγαπημένα φαγητά και το συρτάρι 3 L για συνοδευτικά και σνακ. Χωράει μέχρι 1100 g τηγανητές πατάτες, 1600 g λαχανικά ή 12 μπουτάκια κοτόπουλου. Το μεγάλο καλάθι χωράει επίσης ένα ολόκληρο κοτόπουλο 1,2 kg
Αυτόματος συγχρονισμός των χρόνων μαγειρέματος σε 2 καλάθια για γεύματα έτοιμα την ίδια στιγμή
Κριτικές
¹ Σε σύγκριση με τις σπιτικές πατάτες που ετοιμάζονται σε συμβατική φριτέζα
² Εξωτερική εργαστηριακή μέτρηση, με βάση την περιεκτικότητα σε βιταμίνη C στο μπρόκολο
³ Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία καθαρισμού με ατμό στο μεγάλο καλάθι για 15 λεπτά μετά από κάθε χρήση
⁴ Σύγκριση με βάση το μαγείρεμα ενός ολόκληρου κοτόπουλου για 80 λεπτά χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ατμού και τηγανίσματος στον αέρα έναντι της λειτουργίας airfryer
⁵ Εξωτερική δοκιμή γεύσης με 30 χρήστες Airfryer
⁶ Εσωτερική εργαστηριακή μέτρηση NA55x με λουκάνικα έναντι της χρήσης φούρνου κατηγορίας Α. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανά συνταγή
Μπούτι κοτόπουλο: έως 40% λιγότερο λίπος σε σύγκριση με ωμό