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  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.

PremiumAirfryer XXL

HD9860/91

Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
Το νέο Philips Airfryer XXL σκέφτεται και μαγειρεύει για εσάς. Με την τεχνολογία Smart Sensing, το Airfryer ρυθμίζει αυτόματα το χρόνο και τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, για τέλεια μαγειρεμένα φαγητά. Επιλέξτε το και απολαύστε κάθε μπουκιά!
Δείτε όλα τα οφέλη

Άψογα αποτελέσματα με το πάτημα ενός κουμπιού

Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.

  • Τεχνολογία Smart Sensing

  • Τεχνολογία αφαίρεσης λίπους

  • Τεχνολογία Rapid Air

  • Μαύρο, χάλκινο, 1,4 kg

Προγράμματα Smart Chef για δημοφιλή πιάτα

Προγράμματα Smart Chef για δημοφιλή πιάτα

Οι επαγγελματίες σεφ μας σχεδίασαν τα προγράμματα Smart Chef, που σκέφτονται και μαγειρεύουν για εσάς. Φρέσκες ή κατεψυγμένες πατάτες, μπουτάκια κοτόπουλου ή ολόκληρο κοτόπουλο, ακόμα και ολόκληρο ψάρι, με ένα μόνο άγγιγμα: το Airfryer XXL σκέφτεται και μαγειρεύει για εσάς.

Πρακτική ρύθμιση μαγειρέματος "Αποθηκεύστε το αγαπημένο σας"

Πρακτική ρύθμιση μαγειρέματος "Αποθηκεύστε το αγαπημένο σας"

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αγαπημένο σας πιάτο και να το μαγειρεύετε όπως ακριβώς θέλετε, κάθε φορά. Εύκολα, μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού. Η λειτουργία αγαπημένου γεύματος θα μαγειρέψει το γεύμα σας στον ιδανικό χρόνο και θερμοκρασία, για απόλυτη άνεση. Είτε πρόκειται για ένα νόστιμο ζεστό πρωινό είτε για μια αγαπημένη οικογενειακή συνταγή, το αποτέλεσμα είναι άψογο κάθε φορά.

Το αυθεντικό Airfryer με 7 φορές πιο γρήγορη κυκλοφορία αέρα*

Το αυθεντικό Airfryer με 7 φορές πιο γρήγορη κυκλοφορία αέρα*

Απολαύστε πιο υγιεινό τηγανητό φαγητό, τραγανό εξωτερικά και μαλακό στο εσωτερικό, με έως και 90% λιγότερα λιπαρά*. Το Airfryer XXL της Philips χρησιμοποιεί ζεστό αέρα (αντί για λάδι) για να τηγανίσει το φαγητό με ελάχιστο έως καθόλου πρόσθετο λάδι. Η τεχνολογία Rapid Air της Philips δημιουργεί 7 φορές ταχύτερη κυκλοφορία αέρα για πιο τραγανή υφή** και υπέροχη γεύση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Συγκριτικά με τις φρέσκες τηγανητές πατάτες σε συμβατική φριτέζα Philips

  2. Η τεχνολογία Rapid Air αυξάνει την ταχύτητα κυκλοφορίας του αέρα στο καλάθι κατά 7 φορές, σε σύγκριση με ένα Philips Viva Airfryer με επίπεδη βάση

  3. Αφαίρεση λίπους από 3 ωμά μπούτια κοτόπουλου, μαγειρεμένα στους 180°C για 24 λεπτά

  4. Ενεργειακό κόστος για το μαγείρεμα στήθους κοτόπουλου (ρύθμιση AF 160°C, χωρίς προθέρμανση) ή φιλέτου σολομού (200°C, χωρίς προθέρμανση) συγκριτικά με τη χρήση φούρνου κατηγορίας A. Μέσο ποσοστό βάσει εσωτερικών εργαστηριακών μετρήσεων σε προϊόντα HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανά προϊόν.