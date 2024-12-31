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HD9860/91
Τεχνολογία Smart Sensing
Τεχνολογία αφαίρεσης λίπους
Τεχνολογία Rapid Air
Μαύρο, χάλκινο, 1,4 kg
Οι επαγγελματίες σεφ μας σχεδίασαν τα προγράμματα Smart Chef, που σκέφτονται και μαγειρεύουν για εσάς. Φρέσκες ή κατεψυγμένες πατάτες, μπουτάκια κοτόπουλου ή ολόκληρο κοτόπουλο, ακόμα και ολόκληρο ψάρι, με ένα μόνο άγγιγμα: το Airfryer XXL σκέφτεται και μαγειρεύει για εσάς.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αγαπημένο σας πιάτο και να το μαγειρεύετε όπως ακριβώς θέλετε, κάθε φορά. Εύκολα, μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού. Η λειτουργία αγαπημένου γεύματος θα μαγειρέψει το γεύμα σας στον ιδανικό χρόνο και θερμοκρασία, για απόλυτη άνεση. Είτε πρόκειται για ένα νόστιμο ζεστό πρωινό είτε για μια αγαπημένη οικογενειακή συνταγή, το αποτέλεσμα είναι άψογο κάθε φορά.
Απολαύστε πιο υγιεινό τηγανητό φαγητό, τραγανό εξωτερικά και μαλακό στο εσωτερικό, με έως και 90% λιγότερα λιπαρά*. Το Airfryer XXL της Philips χρησιμοποιεί ζεστό αέρα (αντί για λάδι) για να τηγανίσει το φαγητό με ελάχιστο έως καθόλου πρόσθετο λάδι. Η τεχνολογία Rapid Air της Philips δημιουργεί 7 φορές ταχύτερη κυκλοφορία αέρα για πιο τραγανή υφή** και υπέροχη γεύση.
Κριτικές
Συγκριτικά με τις φρέσκες τηγανητές πατάτες σε συμβατική φριτέζα Philips
Η τεχνολογία Rapid Air αυξάνει την ταχύτητα κυκλοφορίας του αέρα στο καλάθι κατά 7 φορές, σε σύγκριση με ένα Philips Viva Airfryer με επίπεδη βάση
Αφαίρεση λίπους από 3 ωμά μπούτια κοτόπουλου, μαγειρεμένα στους 180°C για 24 λεπτά
Ενεργειακό κόστος για το μαγείρεμα στήθους κοτόπουλου (ρύθμιση AF 160°C, χωρίς προθέρμανση) ή φιλέτου σολομού (200°C, χωρίς προθέρμανση) συγκριτικά με τη χρήση φούρνου κατηγορίας A. Μέσο ποσοστό βάσει εσωτερικών εργαστηριακών μετρήσεων σε προϊόντα HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανά προϊόν.