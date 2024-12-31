Πρακτική ρύθμιση μαγειρέματος "Αποθηκεύστε το αγαπημένο σας"

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αγαπημένο σας πιάτο και να το μαγειρεύετε όπως ακριβώς θέλετε, κάθε φορά. Εύκολα, μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού. Η λειτουργία αγαπημένου γεύματος θα μαγειρέψει το γεύμα σας στον ιδανικό χρόνο και θερμοκρασία, για απόλυτη άνεση. Είτε πρόκειται για ένα νόστιμο ζεστό πρωινό είτε για μια αγαπημένη οικογενειακή συνταγή, το αποτέλεσμα είναι άψογο κάθε φορά.