Χάρη σε αυτό το κιτ ψησίματος της Philips με airfryer, μπορείτε να φτιάχνετε όλες τις αγαπημένες σας συνταγές. Ετοιμάστε πεντανόστιμα κέικ και ψωμί, και δοκιμάστε να φτιάξετε ογκρατέν, κις λορέν και πολλά άλλα, εύκολα, γρήγορα και υγιεινά.