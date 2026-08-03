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Η κορυφαία οδοντόβουρτσα της Philips
Προηγμένη φροντίδα για πιο υγιή ούλα, αφαιρεί απαλά έως και 10 φορές περισσότερη πλάκα
Προηγμένη φροντίδα για ευαίσθητα δόντια και ούλα: Αφαιρεί απαλά 10 φορές περισσότερη πλάκα
Προηγμένη φροντίδα για τα δόντια και τα ούλα, έως και 10 φορές καλύτερη αφαίρεση της πλάκας
Goodbye manual toothbrush. Hello Sonic technology.
Η πιο προηγμένη τεχνολογία μας, με 62.000 κινήσεις τριχών το λεπτό για απαλό, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ακόμη και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία.
Υποστηρίζει τις τρίχες για καθαρισμό, καθώς κατευθύνει υγρό βαθιά ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος των ούλων.
Οι κεφαλές βουρτσίσματος Sonicare είναι ειδικά σχεδιασμένες για να προσφέρουν τη φροντίδα που χρειάζεστε, παραμένοντας ταυτόχρονα απαλές με τα δόντια και τα ούλα.
Η μοναδική μας τεχνολογία Sonicare προσφέρει μια απαλή, αλλά αποτελεσματική εμπειρία για τα δόντια και τα ούλα.
Νιώστε τη φροντίδα με την εύκολη τεχνική βουρτσίσματος της Philips Sonicare και την αίσθηση απαλού καθαρισμού.
Με την πρωτοποριακή, εύχρηστη σχεδίαση και την όμορφη εμφάνιση και αίσθηση που διαθέτει, η Philips Sonicare αποτελεί ένα πραγματικό στολίδι για το μπάνιο ή τις μετακινήσεις σας.
Με μια απλή κίνηση στην διαδραστική οθόνη, επιλέξτε λειτουργία, ένταση και τύπο άμεσης ανατροφοδότησης για μια εμπειρία βουρτσίσματος απόλυτα προσαρμοσμένη σε εσάς.
Τέρμα οι αμφιβολίες. Η οδοντόβουρτσα σάς καθοδηγεί σε πραγματικό χρόνο: γίνεται κίτρινη όταν ένα σημείο χρειάζεται καθαρισμό και μπλε μόλις καθαριστεί σωστά. Μετά το βούρτσισμα, η ανατροφοδότηση στην οθόνη της λαβής σάς δείχνει ποια σημεία χρειάζονται επιπλέον φροντίδα.
Η οδοντόβουρτσα σας καθοδηγεί σε πραγματικό χρόνο, ανάβοντας με πράσινο χρώμα όταν η πίεση είναι ιδανική για την προστασία δοντιών και ούλων. Μετά το βούρτσισμα, η ανατροφοδότηση στην οθόνη της λαβής σάς υποδεικνύει πού χρειάζεται να προσαρμόσετε την πίεση.
Συνδέστε την οδοντόβουρτσά σας με την εφαρμογή Sonicare για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας, να λαμβάνετε ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο και χρήσιμες συμβουλές για να βελτιώσετε την τεχνική βουρτσίσματός σας.
Σχεδιασμένη με γνώμονα τη βιωσιμότητα: το 70% του πλαστικού που χρησιμοποιείται στις κεφαλές βουρτσίσματός μας είναι βιολογικής προέλευσης, ενώ όλη η σειρά έχει σχεδιαστεί για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
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Βάσει μελέτης περισσότερων από 2.600 επαγγελματιών στοματικής υγιεινής (οδοντιάτρους και οδοντικούς υγιεινολόγους) που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Κίνα, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ιαπωνία, στην Κορέα, στην Ολλανδία, στην Ελβετία, στην Ισπανία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023-2024.
στη λειτουργία Gum Health σε σύγκριση με μια συμβατική οδοντόβουρτσα σε 2 εβδομάδες
σε δύσκολα σημεία σε σύγκριση με μια συμβατική οδοντόβουρτσα σε 6 εβδομάδες
στη λειτουργία White χρησιμοποιώντας μια κορυφαία οδοντόκρεμα λεύκανσης σε 1 εβδομάδα σε σύγκριση με μια συμβατική οδοντόβουρτσα
σε σύγκριση με μια χειροκίνητη οδοντόβουρτσα