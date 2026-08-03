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Ανακαλύψτε την εξαιρετική αίσθηση καθαριότητας με μια Philips Sonicare

Νιώστε τη φροντίδα

Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

H sonic oδοντόβουρτσα που συνιστούν οι οδοντίατροι παγκοσμίως1

Η κορυφαία οδοντόβουρτσα της Philips

Nu er komplet pleje 100% i dine hænder

ΝΕΑ DiamondClean επόμενης γενιάς
ΝΕΑ DiamondClean επόμενης γενιάς
Τέρμα οι αμφιβολίες. Η πιο έξυπνη και εξατομικευμένη οδοντόβουρτσά μας είναι εδώ
Philips Sonicare σειράς 7000

Philips Sonicare σειράς 7000

Προηγμένη φροντίδα για πιο υγιή ούλα, αφαιρεί απαλά έως και 10 φορές περισσότερη πλάκα

Philips Sonicare σειράς 6000

Philips Sonicare σειράς 6000

Προηγμένη φροντίδα για ευαίσθητα δόντια και ούλα: Αφαιρεί απαλά 10 φορές περισσότερη πλάκα

Philips Sonicare Σειράς 5000

Philips Sonicare Σειράς 5000

Προηγμένη φροντίδα για τα δόντια και τα ούλα, έως και 10 φορές καλύτερη αφαίρεση της πλάκας

Philips Sonicare 4100 series

Philips Sonicare 4100 series

Goodbye manual toothbrush. Hello Sonic technology.

Πιο σκληρή με την πλάκα1, απαλή με τα ούλα

Τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς

Η πιο προηγμένη τεχνολογία μας, με 62.000 κινήσεις τριχών το λεπτό για απαλό, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ακόμη και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία.

Ρευστή δράση Sonicare

Υποστηρίζει τις τρίχες για καθαρισμό, καθώς κατευθύνει υγρό βαθιά ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος των ούλων.

Απομακρύνει απαλά την πλάκα

Οι κεφαλές βουρτσίσματος Sonicare είναι ειδικά σχεδιασμένες για να προσφέρουν τη φροντίδα που χρειάζεστε, παραμένοντας ταυτόχρονα απαλές με τα δόντια και τα ούλα.

Γιατί να επιλέξετε τη Philips Sonicare;

  • Υψηλή απόδοση

    Η μοναδική μας τεχνολογία Sonicare προσφέρει μια απαλή, αλλά αποτελεσματική εμπειρία για τα δόντια και τα ούλα.

  • Υπέροχη εμπειρία

    Νιώστε τη φροντίδα με την εύκολη τεχνική βουρτσίσματος της Philips Sonicare και την αίσθηση απαλού καθαρισμού.

  • Όμορφος σχεδιασμός

    Με την πρωτοποριακή, εύχρηστη σχεδίαση και την όμορφη εμφάνιση και αίσθηση που διαθέτει, η Philips Sonicare αποτελεί ένα πραγματικό στολίδι για το μπάνιο ή τις μετακινήσεις σας.

Φροντίδα προσαρμοσμένη σε εσάς

Προσαρμόστε τη φροντίδα σας

Με μια απλή κίνηση στην διαδραστική οθόνη, επιλέξτε λειτουργία, ένταση και τύπο άμεσης ανατροφοδότησης για μια εμπειρία βουρτσίσματος απόλυτα προσαρμοσμένη σε εσάς.

Προσαρμόστε τη φροντίδα σας
Ολοκληρωμένη φροντίδα που είναι πλέον 100% ορατή

Ολοκληρωμένη φροντίδα που είναι πλέον 100% ορατή

Τέρμα οι αμφιβολίες. Η οδοντόβουρτσα σάς καθοδηγεί σε πραγματικό χρόνο: γίνεται κίτρινη όταν ένα σημείο χρειάζεται καθαρισμό και μπλε μόλις καθαριστεί σωστά. Μετά το βούρτσισμα, η ανατροφοδότηση στην οθόνη της λαβής σάς δείχνει ποια σημεία χρειάζονται επιπλέον φροντίδα.

Πετύχετε την ιδανική πίεση με έξυπνη καθοδήγηση

Η οδοντόβουρτσα σας καθοδηγεί σε πραγματικό χρόνο, ανάβοντας με πράσινο χρώμα όταν η πίεση είναι ιδανική για την προστασία δοντιών και ούλων. Μετά το βούρτσισμα, η ανατροφοδότηση στην οθόνη της λαβής σάς υποδεικνύει πού χρειάζεται να προσαρμόσετε την πίεση.

Πετύχετε την ιδανική πίεση με έξυπνη καθοδήγηση
Δείτε την πρόοδό σας μέσα από την εφαρμογή

Δείτε την πρόοδό σας μέσα από την εφαρμογή

Συνδέστε την οδοντόβουρτσά σας με την εφαρμογή Sonicare για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας, να λαμβάνετε ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο και χρήσιμες συμβουλές για να βελτιώσετε την τεχνική βουρτσίσματός σας.

Philips Βιωσιμότητα

Βιωσιμότητα

Κατασκευή με γνώμονα τον πλανήτη

Σχεδιασμένη με γνώμονα τη βιωσιμότητα: το 70% του πλαστικού που χρησιμοποιείται στις κεφαλές βουρτσίσματός μας είναι βιολογικής προέλευσης, ενώ όλη η σειρά έχει σχεδιαστεί για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

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    Αποποιήσεις ευθύνης

    1. Βάσει μελέτης περισσότερων από 2.600 επαγγελματιών στοματικής υγιεινής (οδοντιάτρους και οδοντικούς υγιεινολόγους) που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Κίνα, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ιαπωνία, στην Κορέα, στην Ολλανδία, στην Ελβετία, στην Ισπανία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023-2024. 

    2. στη λειτουργία Gum Health σε σύγκριση με μια συμβατική οδοντόβουρτσα σε 2 εβδομάδες 

    3. σε δύσκολα σημεία σε σύγκριση με μια συμβατική οδοντόβουρτσα σε 6 εβδομάδες 

    4. στη λειτουργία White χρησιμοποιώντας μια κορυφαία οδοντόκρεμα λεύκανσης σε 1 εβδομάδα σε σύγκριση με μια συμβατική οδοντόβουρτσα 

    5. σε σύγκριση με μια χειροκίνητη οδοντόβουρτσα 