Πετύχετε την ιδανική πίεση με έξυπνη καθοδήγηση

Η οδοντόβουρτσα σας καθοδηγεί σε πραγματικό χρόνο, ανάβοντας με πράσινο χρώμα όταν η πίεση είναι ιδανική για την προστασία δοντιών και ούλων. Μετά το βούρτσισμα, η ανατροφοδότηση στην οθόνη της λαβής σάς υποδεικνύει πού χρειάζεται να προσαρμόσετε την πίεση.