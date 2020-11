Η Philips Avent έχει αφοσιωθεί στη στήριξη των γονιών και των μωρών τους, και στην παροχή των καλύτερων προϊόντων για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών αποδεδειγμένης αξιοπιστίας, στα οποία μπορούν να βασίζονται οι γονείς και τα μωρά τους. Στόχος μας είναι να στηρίζουμε τους γονείς στις επιλογές θηλασμού που επιλέγουν για τα μωρά τους.

Πιστεύουμε ότι το μητρικό γάλα είναι η καλύτερη διατροφή για τα νεογέννητα, και είμαστε πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους του κώδικα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ, 1981). Στο επίκεντρο της αποστολής και της στρατηγικής μας βρίσκεται η υποστήριξη του θηλασμού. Ενθαρρύνουμε το συνεχή διάλογο και τη συνεργασία όσον αφορά τη δέσμευσή μας και την υποστήριξη του θηλασμού.



