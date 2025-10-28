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  • Το πιο μικρό μας Airfryer με διπλό καλάθι
  • Το πιο μικρό μας Airfryer με διπλό καλάθι
  • Το πιο μικρό μας Airfryer με διπλό καλάθι
  • Το πιο μικρό μας Airfryer με διπλό καλάθι
  • Το πιο μικρό μας Airfryer με διπλό καλάθι
  • Το πιο μικρό μας Airfryer με διπλό καλάθι
  • Το πιο μικρό μας Airfryer με διπλό καλάθι
  • Το πιο μικρό μας Airfryer με διπλό καλάθι
  • Το πιο μικρό μας Airfryer με διπλό καλάθι
  • Το πιο μικρό μας Airfryer με διπλό καλάθι
  • Το πιο μικρό μας Airfryer με διπλό καλάθι
  • Το πιο μικρό μας Airfryer με διπλό καλάθι
  • Το πιο μικρό μας Airfryer με διπλό καλάθι
  • Το πιο μικρό μας Airfryer με διπλό καλάθι
  • Το πιο μικρό μας Airfryer με διπλό καλάθι
  • Το πιο μικρό μας Airfryer με διπλό καλάθι
  • Το πιο μικρό μας Airfryer με διπλό καλάθι
  • Το πιο μικρό μας Airfryer με διπλό καλάθι

Series 1000Airfryer με διπλό καλάθι

NA150/00

5
| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Το πιο μικρό μας Airfryer με διπλό καλάθι
Αλλάξτε εύκολα από δύο καλάθια σε ένα μεγάλο χάρη στο αποσπώμενο διαχωριστικό. Μαγειρέψτε οτιδήποτε, από ένα γεύμα δύο συστατικών μέχρι ένα μεγάλο ψητό, πάντα τραγανό και τρυφερό χάρη στην τεχνολογία RapidAir.
Δείτε όλα τα οφέλη

Μαγειρέψτε ένα μεγάλο γεύμα ή δύο γεύματα ταυτόχρονα

Το πιο μικρό μας Airfryer με διπλό καλάθι

  • Τραγανά, μαλακά, έως 90% λιγότερο λίπος

  • Εύκολη αλλαγή από δύο καλάθια σε δίσκο

  • Εργονομικό συμπαγές σχέδιο συρταρτιού

Τραγανά και τρυφερά, με έως και 90% λιγότερο λίπος*

Τραγανά και τρυφερά, με έως και 90% λιγότερο λίπος*

Η τεχνολογία RapidAir με μοναδική αστεροειδή σχεδίαση χρησιμοποιεί καυτή γρήγορη ροή αέρα για να δημιουργήσει νόστιμα τραγανά και τρυφερά σνακ καθώς και συνοδευτικά πιάτα.

Επιλέξτε μεταξύ δύο καλαθιών ή ενός μεγάλου δίσκου ψησίματος

Επιλέξτε μεταξύ δύο καλαθιών ή ενός μεγάλου δίσκου ψησίματος

Αφαιρέστε το διαχωριστικό για να συνδυάσετε δύο καλάθια των 3,55 L σε ένα ευρύχωρο ταψί των 7,1 L. Χωράει μέχρι 900 g πατάτες τηγανητές, 1200 g λαχανικά ή 10 μπουτάκια κοτόπουλου. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το μεγάλο καλάθι για να μαγειρέψετε δύο ολόκληρα κοτόπουλα βάρους 1 kg.

Εργονομικό σχέδιο εξοικονόμησης χώρους και ασφαλή, εύκολο χειρισμό συρταριού.

Εργονομικό σχέδιο εξοικονόμησης χώρους και ασφαλή, εύκολο χειρισμό συρταριού.

Το μικρό μας Airfryer με διπλό καλάθι εξοικονομεί 40% χώρο.** Το συρτάρι περιλαμβάνει δύο ισχυρές οριζόντιες λαβές για ασφαλή και άνετο χειρισμό, ακόμη και όταν είναι γεμάτο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

28/10/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Το σύστημα Rapid Air κάνει την διαφορά!

Πολύ πρόσφατα απέκτησα το air fryer philips NA150/dual backet. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η δυνατότητα διαχωρισμού του κάδου,το οποίο προσφέρει μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος, για μικρότερα γευματα. Η τεχνολογία rapid air κάνει τέλειο και ομοιόμορφο το ψήσιμο,ενώ ο προτεινόμενος χρόνος ψησίματος των συνταγών,είναι ακριβής.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 1000 NA150/00 Airfryer με διπλό καλάθι

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 1000 NA150/00 Airfryer με διπλό καλάθι

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε σύγκριση με σπιτικές τηγανητές πατάτες σε συμβατική φριτέζα

  2. Σε σύγκριση με τα μοντέλα NA35x και NA55x

  3. Εσωτερική εργαστηριακή μέτρηση NA15x με σολομό έναντι φούρνου κατηγορίας Α, τα ακριβή αποτελέσματα διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος και τη συνταγή