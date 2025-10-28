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Τραγανά, μαλακά, έως 90% λιγότερο λίπος
Εύκολη αλλαγή από δύο καλάθια σε δίσκο
Εργονομικό συμπαγές σχέδιο συρταρτιού
Η τεχνολογία RapidAir με μοναδική αστεροειδή σχεδίαση χρησιμοποιεί καυτή γρήγορη ροή αέρα για να δημιουργήσει νόστιμα τραγανά και τρυφερά σνακ καθώς και συνοδευτικά πιάτα.
Αφαιρέστε το διαχωριστικό για να συνδυάσετε δύο καλάθια των 3,55 L σε ένα ευρύχωρο ταψί των 7,1 L. Χωράει μέχρι 900 g πατάτες τηγανητές, 1200 g λαχανικά ή 10 μπουτάκια κοτόπουλου. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το μεγάλο καλάθι για να μαγειρέψετε δύο ολόκληρα κοτόπουλα βάρους 1 kg.
Το μικρό μας Airfryer με διπλό καλάθι εξοικονομεί 40% χώρο.** Το συρτάρι περιλαμβάνει δύο ισχυρές οριζόντιες λαβές για ασφαλή και άνετο χειρισμό, ακόμη και όταν είναι γεμάτο.
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Saly38
28/10/2025
Ελλάδα
Το σύστημα Rapid Air κάνει την διαφορά!
Πολύ πρόσφατα απέκτησα το air fryer philips NA150/dual backet. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η δυνατότητα διαχωρισμού του κάδου,το οποίο προσφέρει μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος, για μικρότερα γευματα. Η τεχνολογία rapid air κάνει τέλειο και ομοιόμορφο το ψήσιμο,ενώ ο προτεινόμενος χρόνος ψησίματος των συνταγών,είναι ακριβής.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 1000 NA150/00 Airfryer με διπλό καλάθι
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 1000 NA150/00 Airfryer με διπλό καλάθι
Σε σύγκριση με σπιτικές τηγανητές πατάτες σε συμβατική φριτέζα
Σε σύγκριση με τα μοντέλα NA35x και NA55x
Εσωτερική εργαστηριακή μέτρηση NA15x με σολομό έναντι φούρνου κατηγορίας Α, τα ακριβή αποτελέσματα διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος και τη συνταγή