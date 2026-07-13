Αρχική σελίδα τηλεοράσεων

Τεχνητή νοημοσύνη, πραγματική διαφορά

Δεν χρειάζεται πλέον να ασχολείστε με τις ρυθμίσεις. Στο εσωτερικό της τηλεόρασης Ambilight, το P5 AI βελτιστοποιεί την εικόνα, τα παιχνίδια και το Ambilight για ό,τι κι αν παρακολουθείτε ή παίζετε, προσαρμόζοντας τις συνθήκες στον χώρο σας, ώστε όλα να είναι πάντα επικά.