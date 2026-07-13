Αρχική σελίδα τηλεοράσεων

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Σαλόνι με τηλεόραση Philips Ambilight

Ambilight TV

Η τηλεόραση. Ο μύθος. Ο θρύλος.

Δείτε όλα τα μοντέλα

Τα καλύτερα μοντέλα της σειράς

Τηλεόραση OLED—Ambilight

Τηλεόραση OLED—Ambilight
Τηλεόραση OLED—Ambilight
Η μοναδική OLED με Ambilight. Εικόνα 4K. Dolby Vision. Οθόνη META 3.0. Κινηματογραφικός ήχος. Γνωρίστε την OLED που ξεπερνά την απλή οθόνη.
Η τηλεόραση The Xtra—Ambilight

Η τηλεόραση The Xtra—Ambilight

Ψάχνετε μια τηλεόραση με περισσότερα; Η The Xtra είναι μια Smart TV QD MiniLED 4K με Dolby Atmos, Quantum Dot, μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης (VRR) 144Hz και Ambilight plus.

Τηλεόραση The One—Ambilight

Τηλεόραση The One—Ambilight

Η αναζήτηση τελείωσε. Τηλεόραση Smart 4K QLED με Ambilight, Dolby Atmos, όλα όσα χρειάζεστε για παιχνίδι επόμενης γενιάς, όπως μεταβλητός ρυθμός ανανέωσης 144 Hz (VRR).

Σαλόνι με τηλεόραση Philips Ambilight

Η μοναδική καινοτομία της Philips

Τι είναι η τηλεόραση Ambilight;

Για τους αρχάριους, η τηλεόραση Ambilight μπορεί να φαίνεται σαν μια απλή τηλεόραση με φωτισμό στο πίσω μέρος. Όσοι τη δοκιμάσουν θα καταλάβουν: ο φωτισμός υψηλής απόκρισης της τηλεόρασης Ambilight μετατρέπει τα δωμάτια σε ζούγκλες και τους καναπέδες σε διαστημόπλοια. Δοκιμάστε τη μία φορά και θα αλλάξετε τηλεόραση για πάντα.

Μάθε περισσότερα για Ambilight

Τεχνητή νοημοσύνη, πραγματική διαφορά

Δεν χρειάζεται πλέον να ασχολείστε με τις ρυθμίσεις. Στο εσωτερικό της τηλεόρασης Ambilight, το P5 AI βελτιστοποιεί την εικόνα, τα παιχνίδια και το Ambilight για ό,τι κι αν παρακολουθείτε ή παίζετε, προσαρμόζοντας τις συνθήκες στον χώρο σας, ώστε όλα να είναι πάντα επικά.

Μάθετε περισσότερα για τις λειτουργίες AI
Τεχνητή νοημοσύνη, πραγματική διαφορά
Τηλεόραση Philips σε σαλόνι

Κορυφαία ποιότητα εικόνας

Από τις πιο πρόσφατες δυνατότητες 4K Quantum Dot, QD MiniLED και OLED μέχρι την κινηματογραφική εμπειρία Dolby Vision και την τεχνολογία επεξεργασίας των τσιπ P5 και P5 AI, όλα έχουν σχεδιαστεί για να ζωντανεύουν τα pixel στο έπακρο και να κάνουν την εικόνα σας να ξεχωρίζει.

Εξαιρετικός ήχος, από την πρώτη χρήση

Με χαρακτηριστικά όπως ήχο Dolby Atmos Surround και συνεργασίες με τους θρύλους του βρετανικού ήχου, Bowers & Wilkins, οι τηλεοράσεις Ambilight έχουν σχεδιαστεί για να ηχούν καθαρά και ισχυρά από την πρώτη χρήση.

Εξαιρετικός ήχος, από την πρώτη χρήση
  • Σαλόνι με τηλεόραση Philips Ambilight

    Smart TV

    Απλά Smart

    Βρείτε γρήγορα περιεχόμενο σε υπηρεσίες ροής. Πραγματοποιήστε σύζευξη έξυπνων συσκευών σε όλο το σπίτι σας. Και ελέγξτε τα πάντα με μια φωνητική εντολή.

Για τι είδους περιεχόμενο είναι καλή η τηλεόραση Ambilight;

  • Οι ταινίες μοιάζουν πιο συναρπαστικές

    "Υπάρχει ζούγκλα στο καθιστικό μου ή το καθιστικό μου είναι ζούγκλα;" Μην ανησυχήσετε εάν προκύψει αυτή η απορία και άλλες απίθανες σκέψεις μόλις ρυθμίσετε την τηλεόραση Ambilight.

  • Τα αθλήματα έρχονται ακόμα πιο κοντά

    Εντάξει, μπορεί να μην μπορείτε να μυρίσετε το γήπεδο. Αλλά με την τηλεόραση Ambilight θα νιώσετε τόσο κοντά στη δράση των αγώνων, που θα σας φαίνεται σαν να μπορείτε.

  • Το παιχνίδι γίνεται πραγματικότητα

    Είτε αγωνίζεστε σε νέον πίστες, κυνηγάτε βαμπίρ ή αναλαμβάνετε μυθικές αποστολές για να σώσετε την ανθρωπότητα, η τηλεόραση Ambilight κάνει τα πάντα να φαίνονται πιο έντονα και επικά.

Ελέγξτε την τηλεόρασή σας με τη smart συσκευή σας

Philips Smart TV App

Η εφαρμογή Philips Smart TV μετατρέπει το smartphone ή το tablet σας σε ένα έξυπνο τηλεχειριστήριο, επιτρέποντάς σας να αλλάζετε κανάλια, να ρυθμίζετε την ένταση, να περιηγείστε στις εφαρμογές και να προσαρμόζετε εύκολα τις ρυθμίσεις Ambilight.

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Philips Smart TV App
Σαλόνι με τηλεόραση Philips Ambilight

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Αν προτιμάτε συγκλονιστικά εφέ μπάσων ή διάλογο με μεγαλύτερη ένταση και σαφήνεια, γιατί δεν προσθέτετε ένα soundbar που έχει σχεδιαστεί για τέλεια εικόνα, ήχο και χρήση της τηλεόρασης Ambilight;

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.