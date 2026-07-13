Αρχική σελίδα τηλεοράσεων

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Ψάχνετε μια τηλεόραση με περισσότερα; Η The Xtra είναι μια Smart TV QD MiniLED 4K με Dolby Atmos, Quantum Dot, μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης (VRR) 144Hz και Ambilight plus.
Η αναζήτηση τελείωσε. Τηλεόραση Smart 4K QLED με Ambilight, Dolby Atmos, όλα όσα χρειάζεστε για παιχνίδι επόμενης γενιάς, όπως μεταβλητός ρυθμός ανανέωσης 144 Hz (VRR).
Η μοναδική καινοτομία της Philips
Τι είναι η τηλεόραση Ambilight;
Για τους αρχάριους, η τηλεόραση Ambilight μπορεί να φαίνεται σαν μια απλή τηλεόραση με φωτισμό στο πίσω μέρος. Όσοι τη δοκιμάσουν θα καταλάβουν: ο φωτισμός υψηλής απόκρισης της τηλεόρασης Ambilight μετατρέπει τα δωμάτια σε ζούγκλες και τους καναπέδες σε διαστημόπλοια. Δοκιμάστε τη μία φορά και θα αλλάξετε τηλεόραση για πάντα.
Δεν χρειάζεται πλέον να ασχολείστε με τις ρυθμίσεις. Στο εσωτερικό της τηλεόρασης Ambilight, το P5 AI βελτιστοποιεί την εικόνα, τα παιχνίδια και το Ambilight για ό,τι κι αν παρακολουθείτε ή παίζετε, προσαρμόζοντας τις συνθήκες στον χώρο σας, ώστε όλα να είναι πάντα επικά.
Από τις πιο πρόσφατες δυνατότητες 4K Quantum Dot, QD MiniLED και OLED μέχρι την κινηματογραφική εμπειρία Dolby Vision και την τεχνολογία επεξεργασίας των τσιπ P5 και P5 AI, όλα έχουν σχεδιαστεί για να ζωντανεύουν τα pixel στο έπακρο και να κάνουν την εικόνα σας να ξεχωρίζει.
Με χαρακτηριστικά όπως ήχο Dolby Atmos Surround και συνεργασίες με τους θρύλους του βρετανικού ήχου, Bowers & Wilkins, οι τηλεοράσεις Ambilight έχουν σχεδιαστεί για να ηχούν καθαρά και ισχυρά από την πρώτη χρήση.
Smart TV
Βρείτε γρήγορα περιεχόμενο σε υπηρεσίες ροής. Πραγματοποιήστε σύζευξη έξυπνων συσκευών σε όλο το σπίτι σας. Και ελέγξτε τα πάντα με μια φωνητική εντολή.
"Υπάρχει ζούγκλα στο καθιστικό μου ή το καθιστικό μου είναι ζούγκλα;" Μην ανησυχήσετε εάν προκύψει αυτή η απορία και άλλες απίθανες σκέψεις μόλις ρυθμίσετε την τηλεόραση Ambilight.
Εντάξει, μπορεί να μην μπορείτε να μυρίσετε το γήπεδο. Αλλά με την τηλεόραση Ambilight θα νιώσετε τόσο κοντά στη δράση των αγώνων, που θα σας φαίνεται σαν να μπορείτε.
Είτε αγωνίζεστε σε νέον πίστες, κυνηγάτε βαμπίρ ή αναλαμβάνετε μυθικές αποστολές για να σώσετε την ανθρωπότητα, η τηλεόραση Ambilight κάνει τα πάντα να φαίνονται πιο έντονα και επικά.
Ελέγξτε την τηλεόρασή σας με τη smart συσκευή σας
Η εφαρμογή Philips Smart TV μετατρέπει το smartphone ή το tablet σας σε ένα έξυπνο τηλεχειριστήριο, επιτρέποντάς σας να αλλάζετε κανάλια, να ρυθμίζετε την ένταση, να περιηγείστε στις εφαρμογές και να προσαρμόζετε εύκολα τις ρυθμίσεις Ambilight.
Αν προτιμάτε συγκλονιστικά εφέ μπάσων ή διάλογο με μεγαλύτερη ένταση και σαφήνεια, γιατί δεν προσθέτετε ένα soundbar που έχει σχεδιαστεί για τέλεια εικόνα, ήχο και χρήση της τηλεόρασης Ambilight;
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