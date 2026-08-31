ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Αρχική σελίδα υποστήριξης

Υποστήριξη

Επικοινωνία με τη Philips

Ψάχνετε κάτι άλλο;

Ανακαλύψτε όλες τις επιλογές υποστήριξης της Philips

Αρχική σελίδα υποστήριξης

Επιλογή τύπου προϊόντος:

Είστε επαγγελματίας υγείας;

Λάβετε υποστήριξη για επαγγελματικές λύσεις υγείας

Μετάβαση στο Philips Healthcare