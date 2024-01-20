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  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.

PremiumAirfryer XXL

HD9867/90

5
| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.
Το νέο Philips Airfryer XXL σκέφτεται και μαγειρεύει για εσάς. Με την τεχνολογία Smart Sensing, το Airfryer ρυθμίζει αυτόματα το χρόνο και τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, για τέλεια μαγειρεμένα φαγητά. Επιλέξτε το και απολαύστε κάθε μπουκιά!
Δείτε όλα τα οφέλη

Άψογα αποτελέσματα με το πάτημα ενός κουμπιού

Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά. Χωρίς κόπο.

  • Τεχνολογία Smart Sensing

  • Τεχνολογία αφαίρεσης λίπους

  • Τεχνολογία Rapid Air

  • Μαύρο, χάλκινο, 1,4 kg

Μία εφαρμογή, εκατοντάδες συνταγές

Μία εφαρμογή, εκατοντάδες συνταγές

Μετατραπείτε από αρχάριο σε έμπειρο σεφ του Airfryer, με το HomeID και το Philips Airfryer XXL. Ανακαλύψτε εκατοντάδες υπέροχες συνταγές και δοκιμάστε τα νέα, συναρπαστικά μας πιάτα.

Το αυθεντικό Airfryer με 7 φορές πιο γρήγορη κυκλοφορία αέρα*

Το αυθεντικό Airfryer με 7 φορές πιο γρήγορη κυκλοφορία αέρα*

Απολαύστε πιο υγιεινό τηγανητό φαγητό, τραγανό εξωτερικά και μαλακό στο εσωτερικό, με έως και 90% λιγότερα λιπαρά*. Το Airfryer XXL της Philips χρησιμοποιεί ζεστό αέρα (αντί για λάδι) για να τηγανίσει το φαγητό με ελάχιστο έως καθόλου πρόσθετο λάδι. Η τεχνολογία Rapid Air της Philips δημιουργεί 7 φορές ταχύτερη κυκλοφορία αέρα για πιο τραγανή υφή** και υπέροχη γεύση.

Ευέλικτο: τηγάνισμα, γκριλ, ψήσιμο στο φούρνο, ακόμα και αναθέρμανση.

Ευέλικτο: τηγάνισμα, γκριλ, ψήσιμο στο φούρνο, ακόμα και αναθέρμανση.

Μπορείτε να φτιάξετε εκατοντάδες πιάτα στο Airfryer XXL. Τηγανίστε, ψήστε, βάλτε στο γκριλ ή ξαναζεστάνετε τα γεύματά σας. Κάθε μπουκιά είναι εξίσου νόστιμη με την προηγούμενη, χάρη στην τεχνολογία κυκλοφορίας του αέρα και την μοναδική ακτινωτή σχεδίαση της Philips. Μαγειρεύει το φαγητό ομοιόμορφα από όλες τις πλευρές, για τέλεια γεύματα κάθε φορά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

20/01/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Υπέροχο προϊόν

Είναι ένα πολύ καλό προϊόν. Το χρησιμοποιώ κάθε μέρα.

Πλεονεκτήματα

Χρησιμοποιώ ελάχιστο λάδι

Μειονεκτήματα

Έχει ένα κάδο.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Premium HD9867/90 Airfryer XXL

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Premium HD9867/90 Airfryer XXL

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Συγκριτικά με τις φρέσκες τηγανητές πατάτες σε συμβατική φριτέζα Philips

  2. Η τεχνολογία Rapid Air αυξάνει την ταχύτητα κυκλοφορίας του αέρα στο καλάθι κατά 7 φορές, σε σύγκριση με ένα Philips Viva Airfryer με επίπεδη βάση

  3. Αφαίρεση λίπους από 3 ωμά μπούτια κοτόπουλου, μαγειρεμένα στους 180°C για 24 λεπτά

  4. Ενεργειακό κόστος για μαγείρεμα στήθους κοτόπουλου (ρύθμιση AF 160°C, χωρίς προθέρμανση) ή φιλέτου σολομού (200°C, χωρίς προθέρμανση) συγκριτικά με τη χρήση φούρνου κατηγορίας A. Μέσα ποσοστά με βάση εσωτερική εργαστηριακή μέτρηση με τα HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανά προϊόν.