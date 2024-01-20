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Τεχνολογία Smart Sensing
Τεχνολογία αφαίρεσης λίπους
Τεχνολογία Rapid Air
Μαύρο, χάλκινο, 1,4 kg
Μετατραπείτε από αρχάριο σε έμπειρο σεφ του Airfryer, με το HomeID και το Philips Airfryer XXL. Ανακαλύψτε εκατοντάδες υπέροχες συνταγές και δοκιμάστε τα νέα, συναρπαστικά μας πιάτα.
Απολαύστε πιο υγιεινό τηγανητό φαγητό, τραγανό εξωτερικά και μαλακό στο εσωτερικό, με έως και 90% λιγότερα λιπαρά*. Το Airfryer XXL της Philips χρησιμοποιεί ζεστό αέρα (αντί για λάδι) για να τηγανίσει το φαγητό με ελάχιστο έως καθόλου πρόσθετο λάδι. Η τεχνολογία Rapid Air της Philips δημιουργεί 7 φορές ταχύτερη κυκλοφορία αέρα για πιο τραγανή υφή** και υπέροχη γεύση.
Μπορείτε να φτιάξετε εκατοντάδες πιάτα στο Airfryer XXL. Τηγανίστε, ψήστε, βάλτε στο γκριλ ή ξαναζεστάνετε τα γεύματά σας. Κάθε μπουκιά είναι εξίσου νόστιμη με την προηγούμενη, χάρη στην τεχνολογία κυκλοφορίας του αέρα και την μοναδική ακτινωτή σχεδίαση της Philips. Μαγειρεύει το φαγητό ομοιόμορφα από όλες τις πλευρές, για τέλεια γεύματα κάθε φορά.
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ράνια 64
20/01/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Υπέροχο προϊόν
Είναι ένα πολύ καλό προϊόν. Το χρησιμοποιώ κάθε μέρα.
Πλεονεκτήματα
Χρησιμοποιώ ελάχιστο λάδι
Μειονεκτήματα
Έχει ένα κάδο.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Premium HD9867/90 Airfryer XXL
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Premium HD9867/90 Airfryer XXL
Συγκριτικά με τις φρέσκες τηγανητές πατάτες σε συμβατική φριτέζα Philips
Η τεχνολογία Rapid Air αυξάνει την ταχύτητα κυκλοφορίας του αέρα στο καλάθι κατά 7 φορές, σε σύγκριση με ένα Philips Viva Airfryer με επίπεδη βάση
Αφαίρεση λίπους από 3 ωμά μπούτια κοτόπουλου, μαγειρεμένα στους 180°C για 24 λεπτά
Ενεργειακό κόστος για μαγείρεμα στήθους κοτόπουλου (ρύθμιση AF 160°C, χωρίς προθέρμανση) ή φιλέτου σολομού (200°C, χωρίς προθέρμανση) συγκριτικά με τη χρήση φούρνου κατηγορίας A. Μέσα ποσοστά με βάση εσωτερική εργαστηριακή μέτρηση με τα HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανά προϊόν.