Συσκευές περιποίησης ΣΩΜΑΤΟΣ

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Philips Head Shaver Pro 9000 SeriesPremium ξυριστική μηχανή με πολυτελή αξεσουάρ
Philips Head Shaver Pro 7000 SeriesΠροηγμένη ξυριστική με 90 λεπτά χρόνο λειτουργίας
Philips Bodygroom Series 3000Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Philips Head Shaver Pro 5000 SeriesΒασική ξυριστική μηχανή με λεπίδες ComfortCut
Philips Body Groomer 5000 SeriesΜε σύστημα ξυρίσματος τριπλής προστασίας
Philips Bodygroom Series 5000Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Philips Bodygroom series 3000Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Philips Body GroomerΜε σύστημα ξυρίσματος τριπλής προστασίας
Philips HS740 Blade RefillΑνταλλακτικές ηλεκτρικές ξυριστικές κεφαλές
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