ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Συσκευές περιποίησης ΣΩΜΑΤΟΣ

Συσκευές περιποίησης ΣΩΜΑΤΟΣ (13)

1–12 από 13 αποτελέσματα
Ταξινόμηση:

  • Philips Head Shaver Pro 9000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 9000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 9000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 9000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 9000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 9000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 9000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 9000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 9000 Series

Philips Head Shaver Pro 9000 Series
Premium ξυριστική μηχανή με πολυτελή αξεσουάρ

HS9980/15
  • Ευέλικτη κεφαλή 360°
  • Λεπίδες ComfortCut
  • Αισθητήρας PowerAdapt
  • Εργονομικός σχεδιασμός
Προβολή προϊόντος
  • Philips Head Shaver Pro 7000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 7000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 7000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 7000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 7000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 7000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 7000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 7000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 7000 Series

Philips Head Shaver Pro 7000 Series
Προηγμένη ξυριστική με 90 λεπτά χρόνο λειτουργίας

HS7980/15
  • Ευέλικτη κεφαλή 360°
  • Λεπίδες ComfortCut
  • Αισθητήρας PowerAdapt
  • Εργονομικός σχεδιασμός
Προβολή προϊόντος
  • Philips Bodygroom Series 3000
  • Philips Bodygroom Series 3000
  • Philips Bodygroom Series 3000
  • Philips Bodygroom Series 3000
  • Philips Bodygroom Series 3000
  • Philips Bodygroom Series 3000
  • Philips Bodygroom Series 3000
  • Philips Bodygroom Series 3000

Philips Bodygroom Series 3000
Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

BG3027/03
  • 3 κουμπωτές χτένες, 3, 5 ,7 χιλ.
  • Ξυριστική μηχανή με παρακολούθηση περιγράμματος 2D
  • 60 λεπτά αυτονομίας, φόρτιση 1 ώρας
Προβολή προϊόντος
  • Philips Head Shaver Pro 5000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 5000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 5000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 5000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 5000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 5000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 5000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 5000 Series

Philips Head Shaver Pro 5000 Series
Βασική ξυριστική μηχανή με λεπίδες ComfortCut

HS5980/15
  • Ευέλικτη κεφαλή 360°
  • Λεπίδες ComfortCut
  • Αισθητήρας PowerAdapt
  • Εργονομικός σχεδιασμός
Προβολή προϊόντος
  • Philips Body Groomer 5000 Series
  • Philips Body Groomer 5000 Series
  • Philips Body Groomer 5000 Series
  • Philips Body Groomer 5000 Series
  • Philips Body Groomer 5000 Series
  • Philips Body Groomer 5000 Series
  • Philips Body Groomer 5000 Series
  • Philips Body Groomer 5000 Series
  • Philips Body Groomer 5000 Series

Philips Body Groomer 5000 Series
Με σύστημα ξυρίσματος τριπλής προστασίας

BG5480/15
  • Σύστημα ξυρίσματος τριπλής προστασίας
  • Βαθύ ξύρισμα
  • Αναδιπλούμενο εξάρτημα στο πίσω μέρος
  • Χτένες τριμαρίσματος διπλής κατεύθυνσης
  • 100% κατάλληλη για χρήση στο ντους
Προβολή προϊόντος
  • Philips Bodygroom Series 5000
  • Philips Bodygroom Series 5000
  • Philips Bodygroom Series 5000
  • Philips Bodygroom Series 5000
  • Philips Bodygroom Series 5000
  • Philips Bodygroom Series 5000
  • Philips Bodygroom Series 5000
  • Philips Bodygroom Series 5000
  • Philips Bodygroom Series 5000
  • Philips Bodygroom Series 5000

Philips Bodygroom Series 5000
Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

BG5021/16
  • 5 κουμπωτές χτένες (2, 3, 5, 7 χιλ.)
  • Ξυριστική μηχανή με παρακολούθηση περιγράμματος 2D
  • 61 λεπτά αυτονομίας / φόρτιση 1 ώρας
  • Εξάρτημα πλάτης
  • Έως 5 χρόνια εγγύηση
Προβολή προϊόντος
  • Philips Bodygroom Series 5000
  • Philips Bodygroom Series 5000
  • Philips Bodygroom Series 5000
  • Philips Bodygroom Series 5000
  • Philips Bodygroom Series 5000
  • Philips Bodygroom Series 5000
  • Philips Bodygroom Series 5000
  • Philips Bodygroom Series 5000
  • Philips Bodygroom Series 5000
  • Philips Bodygroom Series 5000

Philips Bodygroom Series 5000
Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

BG5021/15
  • 5 κουμπωτές χτένες (2, 3, 5, 7 χιλ.)
  • Ξυριστική μηχανή με παρακολούθηση περιγράμματος 2D
  • 61 λεπτά αυτονομίας / φόρτιση 1 ώρας
  • Εξάρτημα πλάτης
  • Έως 5 χρόνια εγγύηση
Προβολή προϊόντος
  • Philips Bodygroom series 3000
  • Philips Bodygroom series 3000
  • Philips Bodygroom series 3000
  • Philips Bodygroom series 3000
  • Philips Bodygroom series 3000
  • Philips Bodygroom series 3000
  • Philips Bodygroom series 3000
  • Philips Bodygroom series 3000

Philips Bodygroom series 3000
Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

BG3017/01
  • 1 κουμπωτό χτενάκι, 3 χιλ.
  • Ξυριστική μηχανή με παρακολούθηση περιγράμματος 2D
  • 50 λεπτά αυτονομίας
Προβολή προϊόντος
  • Philips Body Groomer
  • Philips Body Groomer
  • Philips Body Groomer
  • Philips Body Groomer
  • Philips Body Groomer
  • Philips Body Groomer
  • Philips Body Groomer

Philips Body Groomer
Με σύστημα ξυρίσματος τριπλής προστασίας

BG3485/15
  • Σύστημα ξυρίσματος τριπλής προστασίας
  • Βαθύ ξύρισμα
  • Χτένες τριμαρίσματος διπλής κατεύθυνσης
  • 100% κατάλληλη για χρήση στο ντους
Προβολή προϊόντος
  • Philips Bodygroom Series 3000
  • Philips Bodygroom Series 3000
  • Philips Bodygroom Series 3000
  • Philips Bodygroom Series 3000
  • Philips Bodygroom Series 3000
  • Philips Bodygroom Series 3000
  • Philips Bodygroom Series 3000
  • Philips Bodygroom Series 3000

Philips Bodygroom Series 3000
Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

BG3027/05
  • 3 κουμπωτές χτένες, 2, 3, 5 χιλ.
  • Ξυριστική μηχανή με παρακολούθηση περιγράμματος 2D
  • 60 λεπτά αυτονομίας, φόρτιση 1 ώρας
Προβολή προϊόντος
  • Philips Bodygroom series 3000
  • Philips Bodygroom series 3000
  • Philips Bodygroom series 3000
  • Philips Bodygroom series 3000
  • Philips Bodygroom series 3000
  • Philips Bodygroom series 3000
  • Philips Bodygroom series 3000
  • Philips Bodygroom series 3000

Philips Bodygroom series 3000
Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

BG3007/01
  • 1 κουμπωτό χτενάκι, 3 χιλ.
  • Ξυριστική μηχανή με παρακολούθηση περιγράμματος 2D
  • 40 λεπτά αυτονομίας
Προβολή προϊόντος
  • Philips HS740 Blade Refill
  • Philips HS740 Blade Refill
  • Philips HS740 Blade Refill
  • Philips HS740 Blade Refill
  • Philips HS740 Blade Refill
  • Philips HS740 Blade Refill
  • Philips HS740 Blade Refill
  • Philips HS740 Blade Refill
  • Philips HS740 Blade Refill
  • Philips HS740 Blade Refill

Philips HS740 Blade Refill
Ανταλλακτικές ηλεκτρικές ξυριστικές κεφαλές

HS740/15
  • Γνήσια είδη Philips
  • Για HS5980, HS7980, HS9980
  • Λεπίδες ComfortCut
  • Αντιδιαβρωτικό σύστημα ξυρίσματος
Προβολή προϊόντος
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;
Λάβετε βοήθεια με το προϊόν σας βρείτε εγχειρίδια μάθετε τις καλύτερες συμβουλές και κόλπα και αντιμετωπίστε τυχόν προβλήματα

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.