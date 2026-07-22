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Για παιχνίδια
Οθόνη WQHD με Thunderbolt™ 4
Οι οθόνες Philips προβάλλουν τεχνολογίες που καινοτομούν, είναι φιλικές προς το περιβάλλον για ένα οικολογικότερο αύριο. Ανακαλύψτε τη βιώσιμη προβολή μας!
Ανακαλύψτε οθόνες σύνδεσης Philips USB-C που θα κάνουν τον ψηφιακό σας χώρο εργασίας τακτοποιημένο και πρακτικό. Πείτε αντίο στους φορτιστές και στα καλώδια ρεύματος!
Καινοτομία σε κάθε pixel
Τι κάνει τις οθόνες Philips διαφορετικές;
Οι οθόνες Philips προσφέρουν ζωντανές εικόνες, έξυπνες λειτουργίες και κομψό σχεδιασμό—ιδανικές για δουλειά ή σπίτι. Απολαύστε κορυφαία απόδοση, εύκολη χρήση και κρυστάλλινες εικόνες κάθε μέρα.
Οι οθόνες Philips καλύπτουν τις ανάγκες των σύγχρονων, πολυδιάστατων επαγγελματιών, προσφέροντας μια ευρεία γκάμα καινοτόμων λύσεων σχεδιασμένων να μεγιστοποιούν την παραγωγικότητα, να αποδίδουν εικόνες ρεαλιστικές και ζωντανές, να ενισχύουν την ευεξία και να προστατεύουν το περιβάλλον.
Η σειρά οθονών Philips για οικιακή χρήση προσφέρει στους χρήστες μια πλούσια και ποικίλη γκάμα οθονών, εμπνευσμένη από τον ζωντανό και πολυποίκιλο τρόπο ζωής του σήμερα.
Η Evnia είναι πρωτοπόρος και δημιουργική. Η καινοτόμος και περιεκτική προσέγγισή μας στοχεύει στη δημιουργία μιας σύγχρονης ατμόσφαιρας στον χώρο του gaming, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την εμπειρία της μάρκας Philips.
ημένο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σχεδιασμένο για επιτυχία. Στην εταιρία Philips Monitor, κατανοούμε τις μοναδικές ανάγκες των μικρών και μεσαίεων εταιριών.
TCO Certified Edge
Επιλέξτε οθόνες Philips με πιστοποίηση TCO για καινοτομία, απόδοση και βιωσιμότητα. Σχεδιασμένες για όσους ενδιαφέρονται για την ποιότητα και τη μειωμένη περιβαλλοντική επίπτωση.
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