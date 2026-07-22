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Οθόνες Philips

Μέρος της ημέρας σας χωρίς διακοπές, στο σπίτι και στη δουλειά.

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Για παιχνίδια

49M2C8900/00

Οθόνη QD OLED για gaming
Οθόνη QD OLED για gaming
Το παιχνίδι της καινοτομίας
Για εμπειρία

Για εμπειρία

Οθόνη WQHD με Thunderbolt™ 4

Πράσινες" οθόνες

Πράσινες" οθόνες

Οι οθόνες Philips προβάλλουν τεχνολογίες που καινοτομούν, είναι φιλικές προς το περιβάλλον για ένα οικολογικότερο αύριο. Ανακαλύψτε τη βιώσιμη προβολή μας!

Οθόνες σύνδεσης USB-C

Οθόνες σύνδεσης USB-C

Ανακαλύψτε οθόνες σύνδεσης Philips USB-C που θα κάνουν τον ψηφιακό σας χώρο εργασίας τακτοποιημένο και πρακτικό. Πείτε αντίο στους φορτιστές και στα καλώδια ρεύματος!

Τι κάνει τις οθόνες Philips διαφορετικές;

Καινοτομία σε κάθε pixel

Τι κάνει τις οθόνες Philips διαφορετικές;

Οι οθόνες Philips προσφέρουν ζωντανές εικόνες, έξυπνες λειτουργίες και κομψό σχεδιασμό—ιδανικές για δουλειά ή σπίτι. Απολαύστε κορυφαία απόδοση, εύκολη χρήση και κρυστάλλινες εικόνες κάθε μέρα.

Οι κορυφαίες μας κατηγορίες

επαγγελματικής χρήσης

Οι οθόνες Philips καλύπτουν τις ανάγκες των σύγχρονων, πολυδιάστατων επαγγελματιών, προσφέροντας μια ευρεία γκάμα καινοτόμων λύσεων σχεδιασμένων να μεγιστοποιούν την παραγωγικότητα, να αποδίδουν εικόνες ρεαλιστικές και ζωντανές, να ενισχύουν την ευεξία και να προστατεύουν το περιβάλλον.

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επαγγελματικής χρήσης
Οικιακή χρήση

Οικιακή χρήση

Η σειρά οθονών Philips για οικιακή χρήση προσφέρει στους χρήστες μια πλούσια και ποικίλη γκάμα οθονών, εμπνευσμένη από τον ζωντανό και πολυποίκιλο τρόπο ζωής του σήμερα.

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Συλλογή παιχνιδιών

Η Evnia είναι πρωτοπόρος και δημιουργική. Η καινοτόμος και περιεκτική προσέγγισή μας στοχεύει στη δημιουργία μιας σύγχρονης ατμόσφαιρας στον χώρο του gaming, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την εμπειρία της μάρκας Philips.

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Συλλογή παιχνιδιών
Γιατί οθόνες Philips για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις;

Γιατί οθόνες Philips για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις;

ημένο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σχεδιασμένο για επιτυχία. Στην εταιρία Philips Monitor, κατανοούμε τις μοναδικές ανάγκες των μικρών και μεσαίεων εταιριών.

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  • TCO Certified Edge

    TCO Certified Edge

    Δέσμευση στο Περιβάλλον

    Επιλέξτε οθόνες Philips με πιστοποίηση TCO για καινοτομία, απόδοση και βιωσιμότητα. Σχεδιασμένες για όσους ενδιαφέρονται για την ποιότητα και τη μειωμένη περιβαλλοντική επίπτωση.

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    • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
    • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.