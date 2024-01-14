2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
HD9285/93
Συνδέεται με την εφαρμογή HomeID
Airfryer 16 σε 1
7,2 L** (1,4 kg)
Τεχνολογία Rapid Air
Περιλαμβάνεται δίσκος ψησίματος ζύμης
Η έξυπνη εφαρμογή HomeID συνδέεται άψογα με το Airfryer, δημιουργώντας το ιδανικό ζευγάρι για τα γεύματά σας. Μπορείτε να φύγετε από το υγιεινό τηγάνισμα και να ανακαλύψετε νέες ενδιαφέρουσες συνταγές, ή ακόμα και να παρακολουθείτε το μαγείρεμα μέσω της εφαρμογής.
Το νέο Airfryer 5000 Series XXL Connected της Philips διαθέτει 16 διαφορετικές λειτουργίες μαγειρέματος: τηγάνισμα, ψήσιμο αρτοποιημάτων, γκριλ, ψήσιμο στο φούρνο, αφύγρανση, φρυγάνισμα, απόψυξη, ζέσταμα, ζύμωση και πολλά άλλα.
Ανακαλύψτε εκατοντάδες* πεντανόστιμες, γρήγορες και υγιεινές συνταγές για το Airfryer. Οι συνταγές του HomeID διαμορφώνονται από ειδικούς στη διατροφή, για να μπορείτε να κάνετε τις σωστές επιλογές κάθε μέρα.
3.3
από 5
8
Κριτικές
Cookie11
14/01/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Υπέροχη
Εύκολη στη λειτουργία, μαγειρεύω υγιεινά με πολύ λίγο λαδι, τα κρέατα και τα ψαρια είναι ζουμερά σε λιγότερο χρόνο. Οι πατάτες γίνονται τέλειες !
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9285/93 5000 Series XXL Connected
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9285/93 5000 Series XXL Connected
Maya 57
28/12/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ καλή αγορά!
Έχει πολύ ποιοτική κατασκευή. Έχει μεγάλη χωρητικότητα, είναι πολύ δυνατό, όποτε θέλει λιγότερο χρόνο για κάθε ψήσιμο σε σύγκριση με άλλες μάρκες. Θα ήθελα να έχει κι άλλα αξεσουάρ ψησίματος.
Πλεονεκτήματα
Ποιότητα κατασκευής.
Μειονεκτήματα
Προς το παρόν δεν έχω να πω κάτι...
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9285/93 5000 Series XXL Connected
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9285/93 5000 Series XXL Connected
ΝWooden
16/11/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Γρήγορο, οικονομικό και έξυπνο.
Έψαχνα πιο γρήγορους και οικονομικούς τρόπους μαγειρέματος για 2 άτομα, χωρίς να χρειάζεται να ζεστάνω ολοκληρο φούρνο. Μου έλυσε τα χέρια.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9285/93 5000 Series XXL Connected
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9285/93 5000 Series XXL Connected
Ο αριθμός των συνταγών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα
Συγκριτικά με τις φρέσκες τηγανητές πατάτες που είναι φτιαγμένες σε μια συμβατική φριτέζα Philips
Μέσα ποσοστά βάσει εσωτερικών εργαστηριακών μετρήσεων με τα προϊόντα HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880