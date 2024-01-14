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  • Ο συνδεδεμένος σας βοηθός για υγιεινά γεύματα στην κουζίνα σας
  • Ο συνδεδεμένος σας βοηθός για υγιεινά γεύματα στην κουζίνα σας
  • Ο συνδεδεμένος σας βοηθός για υγιεινά γεύματα στην κουζίνα σας
  • Ο συνδεδεμένος σας βοηθός για υγιεινά γεύματα στην κουζίνα σας
  • Ο συνδεδεμένος σας βοηθός για υγιεινά γεύματα στην κουζίνα σας
  • Ο συνδεδεμένος σας βοηθός για υγιεινά γεύματα στην κουζίνα σας
  • Ο συνδεδεμένος σας βοηθός για υγιεινά γεύματα στην κουζίνα σας
  • Ο συνδεδεμένος σας βοηθός για υγιεινά γεύματα στην κουζίνα σας
  • Ο συνδεδεμένος σας βοηθός για υγιεινά γεύματα στην κουζίνα σας

Airfryer5000 Series XXL Connected

HD9285/93

3.3
| (8) Κριτικές
Ο συνδεδεμένος σας βοηθός για υγιεινά γεύματα στην κουζίνα σας
Το Airfryer 5000 Series XXL Connected της Philips είναι ο καθημερινός σας σύμμαχος στο μαγείρεμα για να δημιουργείτε χωρίς κόπο ισορροπημένα και πεντανόστιμα γεύματα για όλη την οικογένεια, οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας.
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Κάντε σύζευξη με την εφαρμογή HomeID για έμπνευση κάθε μέρα

Ο συνδεδεμένος σας βοηθός για υγιεινά γεύματα στην κουζίνα σας

  • Συνδέεται με την εφαρμογή HomeID

  • Airfryer 16 σε 1

  • 7,2 L** (1,4 kg)

  • Τεχνολογία Rapid Air

  • Περιλαμβάνεται δίσκος ψησίματος ζύμης

Ο συνδεδεμένος σας βοηθός για υγιεινά οικογενειακά γεύματα στην κουζίνα σας

Ο συνδεδεμένος σας βοηθός για υγιεινά οικογενειακά γεύματα στην κουζίνα σας

Η έξυπνη εφαρμογή HomeID συνδέεται άψογα με το Airfryer, δημιουργώντας το ιδανικό ζευγάρι για τα γεύματά σας. Μπορείτε να φύγετε από το υγιεινό τηγάνισμα και να ανακαλύψετε νέες ενδιαφέρουσες συνταγές, ή ακόμα και να παρακολουθείτε το μαγείρεμα μέσω της εφαρμογής.

Airfryer "όλα σε ένα": Απόλυτη ευελιξία και πολλαπλές λειτουργίες

Airfryer "όλα σε ένα": Απόλυτη ευελιξία και πολλαπλές λειτουργίες

Το νέο Airfryer 5000 Series XXL Connected της Philips διαθέτει 16 διαφορετικές λειτουργίες μαγειρέματος: τηγάνισμα, ψήσιμο αρτοποιημάτων, γκριλ, ψήσιμο στο φούρνο, αφύγρανση, φρυγάνισμα, απόψυξη, ζέσταμα, ζύμωση και πολλά άλλα.

Νόστιμες συνταγές με το Airfryer για έναν υγιεινό τρόπο ζωής κάθε μέρα

Νόστιμες συνταγές με το Airfryer για έναν υγιεινό τρόπο ζωής κάθε μέρα

Ανακαλύψτε εκατοντάδες* πεντανόστιμες, γρήγορες και υγιεινές συνταγές για το Airfryer. Οι συνταγές του HomeID διαμορφώνονται από ειδικούς στη διατροφή, για να μπορείτε να κάνετε τις σωστές επιλογές κάθε μέρα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.3

από 5

8

Κριτικές

4
3

14/01/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Υπέροχη

Εύκολη στη λειτουργία, μαγειρεύω υγιεινά με πολύ λίγο λαδι, τα κρέατα και τα ψαρια είναι ζουμερά σε λιγότερο χρόνο. Οι πατάτες γίνονται τέλειες !

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9285/93 5000 Series XXL Connected

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9285/93 5000 Series XXL Connected

28/12/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ καλή αγορά!

Έχει πολύ ποιοτική κατασκευή. Έχει μεγάλη χωρητικότητα, είναι πολύ δυνατό, όποτε θέλει λιγότερο χρόνο για κάθε ψήσιμο σε σύγκριση με άλλες μάρκες. Θα ήθελα να έχει κι άλλα αξεσουάρ ψησίματος.

Πλεονεκτήματα

Ποιότητα κατασκευής.

Μειονεκτήματα

Προς το παρόν δεν έχω να πω κάτι...

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9285/93 5000 Series XXL Connected

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9285/93 5000 Series XXL Connected

16/11/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Γρήγορο, οικονομικό και έξυπνο.

Έψαχνα πιο γρήγορους και οικονομικούς τρόπους μαγειρέματος για 2 άτομα, χωρίς να χρειάζεται να ζεστάνω ολοκληρο φούρνο. Μου έλυσε τα χέρια.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9285/93 5000 Series XXL Connected

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9285/93 5000 Series XXL Connected

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Ο αριθμός των συνταγών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα

  2. Συγκριτικά με τις φρέσκες τηγανητές πατάτες που είναι φτιαγμένες σε μια συμβατική φριτέζα Philips

  3. Μέσα ποσοστά βάσει εσωτερικών εργαστηριακών μετρήσεων με τα προϊόντα HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880