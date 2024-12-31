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NA342/00
Παράθυρο μαγειρέματος
Τεχνολογία RapidAir Plus
16 λειτουργίες μαγειρέματος σε 1
Εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας
Η κατοχυρωμένη τεχνολογία RapidAir Plus, χάρη στη μοναδική της αστεροειδή σχεδίαση, κυκλοφορεί τον καυτό αέρα μέσα και γύρω από το φαγητό με γρηγορότερη ροή, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφο μαγείρεμα μέσα και έξω, για νόστιμα σπιτικά γεύματα σε 30% λιγότερο χρόνο*
Τέρμα οι εικασίες. Παρακολουθήστε το φαγητό ενώ μαγειρεύετε και δείτε πότε είναι έτοιμο. Σχεδιασμένο για να μαγειρεύετε με στιλ.
Το 83% των καταναλωτών μας θεωρεί ότι τα μπούτια κοτόπουλου που μαγειρεύονται στο Airfryer Philips Σειρά 3000 έχουν καλύτερη γεύση από αυτά που μαγειρεύονται σε φούρνο.******
Κριτικές
Σε σύγκριση με σπιτικές τηγανητές πατάτες σε συμβατική φριτέζα
σε σύγκριση με Airfryer της Philips με τεχνολογία RapidAir
Μπούτι κοτόπουλο: έως 40% λιγότερο λίπος σε σύγκριση με ωμό
Ο αριθμός των συνταγών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα
Ποσοστά βάσει εσωτερικής εργαστηριακής μέτρησης με τα Airfryer της Philips. Μαγείρεμα ενός στήθους κοτόπουλου (ρύθμιση Airfryer στους 160 °C, χωρίς προθέρμανση) ή φιλέτου σολομού (ρύθμιση Airfryer στους 200 °C, χωρίς προθέρμανση) σε σχέση με φούρνο κατηγορίας Α. Τα ακριβή ποσοστά ενδέχεται να διαφέρουν ανά προϊόν.
MetrixLab δοκιμή με 30 υπάρχοντες χρήστες του Airfryer Philips Σειρά 3000 Series, Ιούλιος 2024