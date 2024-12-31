Δείτε το άχνισμα, δοκιμάστε την ποικιλία

Υπερβείτε το απλό τηγάνισμα με 16 λειτουργίες, από γρήγορο ψήσιμο μέχρι πολύωρο σιγομαγείρεμα. Νόστιμα, σπιτικά γεύματα με λίγα εύκολα βήματα. Και μέσα από το κομψό παράθυρο, μπορείτε να βλέπετε πότε είναι όλα έτοιμα στην εντέλεια, τραγανά και τρυφερά.