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  • Δείτε το άχνισμα, δοκιμάστε την ποικιλία
  • Δείτε το άχνισμα, δοκιμάστε την ποικιλία
  • Δείτε το άχνισμα, δοκιμάστε την ποικιλία
  • Δείτε το άχνισμα, δοκιμάστε την ποικιλία
  • Δείτε το άχνισμα, δοκιμάστε την ποικιλία
  • Δείτε το άχνισμα, δοκιμάστε την ποικιλία
  • Δείτε το άχνισμα, δοκιμάστε την ποικιλία
  • Δείτε το άχνισμα, δοκιμάστε την ποικιλία
  • Δείτε το άχνισμα, δοκιμάστε την ποικιλία
  • Δείτε το άχνισμα, δοκιμάστε την ποικιλία
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Σειρά 3000Airfryer 7,2 λίτρα

NA342/00

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Υπερβείτε το απλό τηγάνισμα με 16 λειτουργίες, από γρήγορο ψήσιμο μέχρι πολύωρο σιγομαγείρεμα. Νόστιμα, σπιτικά γεύματα με λίγα εύκολα βήματα. Και μέσα από το κομψό παράθυρο, μπορείτε να βλέπετε πότε είναι όλα έτοιμα στην εντέλεια, τραγανά και τρυφερά.
Δείτε όλα τα οφέλη

Τραγανά, τρυφερά και καλοψημένα κάθε φορά

Δείτε το άχνισμα, δοκιμάστε την ποικιλία

  • Παράθυρο μαγειρέματος

  • Τεχνολογία RapidAir Plus

  • 16 λειτουργίες μαγειρέματος σε 1

  • Εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας

Γρήγορο, ομοιόμορφο μαγείρεμα με τεχνολογία RapidAir Plus

Γρήγορο, ομοιόμορφο μαγείρεμα με τεχνολογία RapidAir Plus

Η κατοχυρωμένη τεχνολογία RapidAir Plus, χάρη στη μοναδική της αστεροειδή σχεδίαση, κυκλοφορεί τον καυτό αέρα μέσα και γύρω από το φαγητό με γρηγορότερη ροή, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφο μαγείρεμα μέσα και έξω, για νόστιμα σπιτικά γεύματα σε 30% λιγότερο χρόνο*

Στιλάτο παράθυρο για να παρακολουθείτε το φαγητό σας καθόλη τη διάρκεια

Στιλάτο παράθυρο για να παρακολουθείτε το φαγητό σας καθόλη τη διάρκεια

Τέρμα οι εικασίες. Παρακολουθήστε το φαγητό ενώ μαγειρεύετε και δείτε πότε είναι έτοιμο. Σχεδιασμένο για να μαγειρεύετε με στιλ.

Μη συμβιβάζεστε στη γεύση

Μη συμβιβάζεστε στη γεύση

Το 83% των καταναλωτών μας θεωρεί ότι τα μπούτια κοτόπουλου που μαγειρεύονται στο Airfryer Philips Σειρά 3000 έχουν καλύτερη γεύση από αυτά που μαγειρεύονται σε φούρνο.******

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε σύγκριση με σπιτικές τηγανητές πατάτες σε συμβατική φριτέζα

  2. σε σύγκριση με Airfryer της Philips με τεχνολογία RapidAir

  3. Μπούτι κοτόπουλο: έως 40% λιγότερο λίπος σε σύγκριση με ωμό

  4. Ο αριθμός των συνταγών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα

  5. Ποσοστά βάσει εσωτερικής εργαστηριακής μέτρησης με τα Airfryer της Philips. Μαγείρεμα ενός στήθους κοτόπουλου (ρύθμιση Airfryer στους 160 °C, χωρίς προθέρμανση) ή φιλέτου σολομού (ρύθμιση Airfryer στους 200 °C, χωρίς προθέρμανση) σε σχέση με φούρνο κατηγορίας Α. Τα ακριβή ποσοστά ενδέχεται να διαφέρουν ανά προϊόν.

  6. MetrixLab δοκιμή με 30 υπάρχοντες χρήστες του Airfryer Philips Σειρά 3000 Series, Ιούλιος 2024