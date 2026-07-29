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Πείτε αντίο στην τριχοφυΐα με τη συσκευή αποτρίχωσης Lumea IPL

Αποτρίχωση Lumea IPL

Απολαύστε 18 μήνες απαλότητας χωρίς τριχοφυΐα1

Το ταχύτερο IPL μας

Lumea IPL 9000 Series

Lumea 9000: Απαλή φροντίδα
Lumea 9000: Απαλή φροντίδα
Κλινικά αποδεδειγμένο ότι εξασφαλίζει χωρίς κόπο λεία αποτελέσματα επαγγελματικού επιπέδου για έως και 5 χρόνια, ακόμα και στις ευαίσθητες περιοχές.
Lumea 8000: Ολοκληρωμένη φροντίδα

Lumea 8000: Ολοκληρωμένη φροντίδα

Κλινικά αποδεδειγμένο ότι σας χαρίζει λεία επιδερμίδα σε πόδια και πρόσωπο, με επαγγελματικό αποτέλεσμα.

Lumea 7000: Βασική φροντίδα

Lumea 7000: Βασική φροντίδα

Απαλή και αποτελεσματική θεραπεία αποτρίχωσης, με ειδικό εξάρτημα για την περιοχή του σώματος.

Lumea IPL

Εφαρμόζει ήπιους παλμούς φωτός για να αποτρέψει την ανάπτυξη της τριχοφυΐας

Lumea IPL παρέχει ήπιους παλμούς φωτός στη ρίζα της τρίχας, για να αποτρέψει την ανάπτυξη της τριχοφυΐας για 18 μήνες1.

Γιατί η Lumea IPL είναι η καλύτερη λύση για εσάς

Aπό επαγγελματικά ινστιτούτα, που επιλέγουν >5,5 εκ. γυναίκες

Η Philips Lumea IPL αναπτύχθηκε σε συνεργασία με επιστήμονες και ειδικούς δερματολόγους και έχει υποβληθεί σε δοκιμές σε περισσότερες από 3.000 γυναίκες σε όλο τον κόσμο.

Aπό επαγγελματικά ινστιτούτα, που επιλέγουν >5,5 εκ. γυναίκες
Πριν έως μετά από 3 θεραπείες: Έως και 92% μείωση της τριχοφυΐας[disclaimer:2]

Πριν έως μετά από 3 θεραπείες: Έως και 92% μείωση της τριχοφυΐας2

Αποκτήστε γρήγορα αποτελέσματα με χρήση μόνο κάθε δύο εβδομάδες για τις πρώτες 4 θεραπείες (σε σύγκριση με την εβδομαδιαία εφαρμογή σε άλλες μάρκες). Στη συνέχεια, απλώς κάντε συντήρηση κάθε μήνα, για να διατηρήσετε τα αποτελέσματα χωρίς τριχοφυΐα, με άνεση στο σπίτι σας.

Οι αισθητήρες αξιολογούν τον φωτότυπο του δέρματός σας

Η τεχνολογία SenseIQ παρέχει μια εξατομικευμένη θεραπεία αποτρίχωσης. Οι αισθητήρες προσαρμόζονται στον φωτότυπο του δέρματός σας και τα εξαρτήματα ενεργοποιούν προσαρμοσμένες ρυθμίσεις για συγκεκριμένες περιοχές του σώματος.

Οι αισθητήρες αξιολογούν τον φωτότυπο του δέρματός σας

Γιατί να προτιμήσετε την Lumea αντί για...

  • Ξύρισμα;

    Η Lumea IPL βοηθά στη μείωση των πολύ κοντών και των τριχών που γυρίζουν προς τα μέσα. Έτσι, απολαμβάνετε πραγματικά απαλή επιδερμίδα, χάρη στην πρόληψη της ανάπτυξης της τριχοφυΐας. Ξεχάστε τη συνεχή αποτρίχωση και δείτε τη διαφορά από το συχνό ξύρισμα στους 12 μήνες απαλής επιδερμίδας χωρίς τριχοφυΐα.

  • Αποτρίχωση με κερί;

    Η τεχνολογία IPL μειώνει σταδιακά την ποσότητα των τριχών που αναπτύσσει το σώμα σας, χωρίς να τις τραβάει από τη ρίζα. Η ενέργεια απαλού φωτός θέτει τον θύλακα της τρίχας σε φάση ανάπαυσης, με αποτέλεσμα οι τρίχες να πέφτουν από μόνες τους, αποτρέποντας έτσι την ανάπτυξή τους.

  • Λέιζερ σε ινστιτούτο;

    Η απαλή θεραπεία με την Lumea IPL προέρχεται από τα επαγγελματικά ινστιτούτα και είναι μια εναλλακτική λύση στη θεραπεία αποτρίχωσης με λέιζερ. Απολαύστε επαγγελματικά αποτελέσματα με άνεση στο σπίτι σας και πολύ μικρότερο κόστος!

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Mετά από 3 θεραπείες. Μέσο αποτέλεσμα 86% μείωση της τριχοφυΐας στις γάμπες για 18 μήνες. Τα ατομικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν. 

  2. Όταν ακολουθείται το χρονοδιάγραμμα θεραπειών, με μέτρηση στις γάμπες, τα μεμονωμένα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν 