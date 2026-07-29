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Το ταχύτερο IPL μας
Κλινικά αποδεδειγμένο ότι σας χαρίζει λεία επιδερμίδα σε πόδια και πρόσωπο, με επαγγελματικό αποτέλεσμα.
Απαλή και αποτελεσματική θεραπεία αποτρίχωσης, με ειδικό εξάρτημα για την περιοχή του σώματος.
Lumea IPL
Εφαρμόζει ήπιους παλμούς φωτός για να αποτρέψει την ανάπτυξη της τριχοφυΐας
Lumea IPL παρέχει ήπιους παλμούς φωτός στη ρίζα της τρίχας, για να αποτρέψει την ανάπτυξη της τριχοφυΐας για 18 μήνες1.
Η Philips Lumea IPL αναπτύχθηκε σε συνεργασία με επιστήμονες και ειδικούς δερματολόγους και έχει υποβληθεί σε δοκιμές σε περισσότερες από 3.000 γυναίκες σε όλο τον κόσμο.
Αποκτήστε γρήγορα αποτελέσματα με χρήση μόνο κάθε δύο εβδομάδες για τις πρώτες 4 θεραπείες (σε σύγκριση με την εβδομαδιαία εφαρμογή σε άλλες μάρκες). Στη συνέχεια, απλώς κάντε συντήρηση κάθε μήνα, για να διατηρήσετε τα αποτελέσματα χωρίς τριχοφυΐα, με άνεση στο σπίτι σας.
Η τεχνολογία SenseIQ παρέχει μια εξατομικευμένη θεραπεία αποτρίχωσης. Οι αισθητήρες προσαρμόζονται στον φωτότυπο του δέρματός σας και τα εξαρτήματα ενεργοποιούν προσαρμοσμένες ρυθμίσεις για συγκεκριμένες περιοχές του σώματος.
Η Lumea IPL βοηθά στη μείωση των πολύ κοντών και των τριχών που γυρίζουν προς τα μέσα. Έτσι, απολαμβάνετε πραγματικά απαλή επιδερμίδα, χάρη στην πρόληψη της ανάπτυξης της τριχοφυΐας. Ξεχάστε τη συνεχή αποτρίχωση και δείτε τη διαφορά από το συχνό ξύρισμα στους 12 μήνες απαλής επιδερμίδας χωρίς τριχοφυΐα.
Η τεχνολογία IPL μειώνει σταδιακά την ποσότητα των τριχών που αναπτύσσει το σώμα σας, χωρίς να τις τραβάει από τη ρίζα. Η ενέργεια απαλού φωτός θέτει τον θύλακα της τρίχας σε φάση ανάπαυσης, με αποτέλεσμα οι τρίχες να πέφτουν από μόνες τους, αποτρέποντας έτσι την ανάπτυξή τους.
Η απαλή θεραπεία με την Lumea IPL προέρχεται από τα επαγγελματικά ινστιτούτα και είναι μια εναλλακτική λύση στη θεραπεία αποτρίχωσης με λέιζερ. Απολαύστε επαγγελματικά αποτελέσματα με άνεση στο σπίτι σας και πολύ μικρότερο κόστος!
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Mετά από 3 θεραπείες. Μέσο αποτέλεσμα 86% μείωση της τριχοφυΐας στις γάμπες για 18 μήνες. Τα ατομικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.
Όταν ακολουθείται το χρονοδιάγραμμα θεραπειών, με μέτρηση στις γάμπες, τα μεμονωμένα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν