Αποκτήστε γρήγορα αποτελέσματα με χρήση μόνο κάθε δύο εβδομάδες για τις πρώτες 4 θεραπείες (σε σύγκριση με την εβδομαδιαία εφαρμογή σε άλλες μάρκες). Στη συνέχεια, απλώς κάντε συντήρηση κάθε μήνα, για να διατηρήσετε τα αποτελέσματα χωρίς τριχοφυΐα, με άνεση στο σπίτι σας.