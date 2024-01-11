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HD9285/96
Σύνδεση με HomeID
Airfryer 16 σε 1
7,2 L** (1,4 kg)
Τεχνολογία Rapid Air
Αξεσουάρ ψησίματος
Η έξυπνη εφαρμογή HomeID συνδέεται άψογα με το Airfryer, δημιουργώντας το ιδανικό ζευγάρι για τα γεύματά σας. Μπορείτε να φύγετε από το υγιεινό τηγάνισμα και να ανακαλύψετε νέες ενδιαφέρουσες συνταγές, ή ακόμα και να παρακολουθείτε το μαγείρεμα μέσω της εφαρμογής.
Το νέο Airfryer 5000 Series XXL Connected της Philips διαθέτει 16 διαφορετικές λειτουργίες μαγειρέματος: τηγάνισμα, ψήσιμο αρτοποιημάτων, γκριλ, ψήσιμο στο φούρνο, αφύγρανση, φρυγάνισμα, απόψυξη, ζέσταμα, ζύμωση και πολλά άλλα.
Ανακαλύψτε εκατοντάδες πεντανόστιμες, γρήγορες και υγιεινές συνταγές για το Airfryer. Οι συνταγές του HomeID διαμορφώνονται από ειδικούς στη διατροφή, για να μπορείτε να κάνετε τις σωστές επιλογές κάθε μέρα.
3.3
από 5
3
Κριτικές
pascord
11/01/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Εύκολο στη χρήση,πολύ καλό μαγείρεμα....Η λειτουργία με το WIFI του χρειάζεται βελτίωση.
Πλεονεκτήματα
Αθόρυβο,εύκολο στη χρήση,εξαιρετικό ψήσιμο
Μειονεκτήματα
WIFI
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected
Zina82
29/01/2024
Ελλάδα
Είναι εξαιρετικό στο ψήσιμο κ γρήγορο
Αφαιρώ 1 αστέρι λόγω χωρητικότητας. Είναι οριακό για 4μελη οικογένεια κ δυστυχώς δεν υπήρχε μεγαλύτερο. Είχε γρατζουνιά εσωτερικα κ όταν το είδα κ το ανέφερα δεν έγινε αντικατάσταση όπως περίμενα απλώς μου είπαν ότι δεν πειράζει
Πλεονεκτήματα
Είναι γρήγορο κ ψήνει όμοιομορφα
Μειονεκτήματα
Είναι οριακό για 4μελη οικογένεια κ δεν υπήρχε μεγαλύτερο της ίδιας εταιρίας. Δεν θα το προτιμούσα αν το γνώριζα. Επίσης όταν το αγόρασα είχε μέσα γρανζουνια που δεν είχα προσέξει κ φυσικά μου είπαν ότι δεν πειράζει κ δεν έγινε αντικατάσταση όπως περίμενα
Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected
Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected
Katerina2023
20/06/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Χάλασε η αντίσταση (?) σε ένα μήνα ακριβώς
Αγορά στις 5 Μαΐου.... Χάλασε η αντίσταση (?) με λιγοστή χρήση κ εφόσον είχε χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή κ το παρέδωσα στο σέρβις στις 5 Ιούνη. Εχτές 19 Ιουνίου με ενημέρωσαν πως αναμένουν ανταλλακτικό κ θα με ενημερώσουν. Αντί να το αντικαταστήσουν.... Ανταλλακτικό! Για το εάν άξιζε τα λεφτά του δεν έχω γνώμη γιατί στην κατοχή μου έμεινε ελάχιστα. Το σίγουρο είναι ότι μετάνιωσα που εμπιστεύτηκα ένα μεγάλο brand κ έδωσα σχεδόν 300 ευρώ
Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected
Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected
Ο αριθμός των συνταγών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα
Συγκριτικά με τις φρέσκες τηγανητές πατάτες που είναι φτιαγμένες σε μια συμβατική φριτέζα Philips
Μέσα ποσοστά βάσει εσωτερικών εργαστηριακών μετρήσεων με τα προϊόντα HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880