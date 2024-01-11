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  • Ο συνδεδεμένος σας βοηθός για υγιεινά γεύματα στην κουζίνα σας
  • Ο συνδεδεμένος σας βοηθός για υγιεινά γεύματα στην κουζίνα σας
  • Ο συνδεδεμένος σας βοηθός για υγιεινά γεύματα στην κουζίνα σας
  • Ο συνδεδεμένος σας βοηθός για υγιεινά γεύματα στην κουζίνα σας
  • Ο συνδεδεμένος σας βοηθός για υγιεινά γεύματα στην κουζίνα σας
  • Ο συνδεδεμένος σας βοηθός για υγιεινά γεύματα στην κουζίνα σας
  • Ο συνδεδεμένος σας βοηθός για υγιεινά γεύματα στην κουζίνα σας
  • Ο συνδεδεμένος σας βοηθός για υγιεινά γεύματα στην κουζίνα σας

Airfryer5000 Series XXL Connected

HD9285/96

3.3
| (3) Κριτικές
Ο συνδεδεμένος σας βοηθός για υγιεινά γεύματα στην κουζίνα σας
Το Airfryer 5000 Series XXL Connected της Philips είναι ο καθημερινός σας σύμμαχος στο μαγείρεμα για να δημιουργείτε χωρίς κόπο ισορροπημένα και πεντανόστιμα γεύματα για όλη την οικογένεια, οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας.
Δείτε όλα τα οφέλη

Συνδυάστε το με την εφαρμογή HomeID

Ο συνδεδεμένος σας βοηθός για υγιεινά γεύματα στην κουζίνα σας

  • Σύνδεση με HomeID

  • Airfryer 16 σε 1

  • 7,2 L** (1,4 kg)

  • Τεχνολογία Rapid Air

  • Αξεσουάρ ψησίματος

Ο συνδεδεμένος σας βοηθός για υγιεινά οικογενειακά γεύματα στην κουζίνα σας

Ο συνδεδεμένος σας βοηθός για υγιεινά οικογενειακά γεύματα στην κουζίνα σας

Η έξυπνη εφαρμογή HomeID συνδέεται άψογα με το Airfryer, δημιουργώντας το ιδανικό ζευγάρι για τα γεύματά σας. Μπορείτε να φύγετε από το υγιεινό τηγάνισμα και να ανακαλύψετε νέες ενδιαφέρουσες συνταγές, ή ακόμα και να παρακολουθείτε το μαγείρεμα μέσω της εφαρμογής.

Airfryer "όλα σε ένα": Απόλυτη ευελιξία και πολλαπλές λειτουργίες

Airfryer "όλα σε ένα": Απόλυτη ευελιξία και πολλαπλές λειτουργίες

Το νέο Airfryer 5000 Series XXL Connected της Philips διαθέτει 16 διαφορετικές λειτουργίες μαγειρέματος: τηγάνισμα, ψήσιμο αρτοποιημάτων, γκριλ, ψήσιμο στο φούρνο, αφύγρανση, φρυγάνισμα, απόψυξη, ζέσταμα, ζύμωση και πολλά άλλα.

Νόστιμες συνταγές με το Airfryer για έναν υγιεινό τρόπο ζωής κάθε μέρα

Νόστιμες συνταγές με το Airfryer για έναν υγιεινό τρόπο ζωής κάθε μέρα

Ανακαλύψτε εκατοντάδες πεντανόστιμες, γρήγορες και υγιεινές συνταγές για το Airfryer. Οι συνταγές του HomeID διαμορφώνονται από ειδικούς στη διατροφή, για να μπορείτε να κάνετε τις σωστές επιλογές κάθε μέρα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.3

από 5

3

Κριτικές

3
2

11/01/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Εύκολο στη χρήση,πολύ καλό μαγείρεμα....Η λειτουργία με το WIFI του χρειάζεται βελτίωση.

Πλεονεκτήματα

Αθόρυβο,εύκολο στη χρήση,εξαιρετικό ψήσιμο

Μειονεκτήματα

WIFI

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected

29/01/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Είναι εξαιρετικό στο ψήσιμο κ γρήγορο

Αφαιρώ 1 αστέρι λόγω χωρητικότητας. Είναι οριακό για 4μελη οικογένεια κ δυστυχώς δεν υπήρχε μεγαλύτερο. Είχε γρατζουνιά εσωτερικα κ όταν το είδα κ το ανέφερα δεν έγινε αντικατάσταση όπως περίμενα απλώς μου είπαν ότι δεν πειράζει

Πλεονεκτήματα

Είναι γρήγορο κ ψήνει όμοιομορφα

Μειονεκτήματα

Είναι οριακό για 4μελη οικογένεια κ δεν υπήρχε μεγαλύτερο της ίδιας εταιρίας. Δεν θα το προτιμούσα αν το γνώριζα. Επίσης όταν το αγόρασα είχε μέσα γρανζουνια που δεν είχα προσέξει κ φυσικά μου είπαν ότι δεν πειράζει κ δεν έγινε αντικατάσταση όπως περίμενα

Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected

Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected

20/06/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Χάλασε η αντίσταση (?) σε ένα μήνα ακριβώς

Αγορά στις 5 Μαΐου.... Χάλασε η αντίσταση (?) με λιγοστή χρήση κ εφόσον είχε χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή κ το παρέδωσα στο σέρβις στις 5 Ιούνη. Εχτές 19 Ιουνίου με ενημέρωσαν πως αναμένουν ανταλλακτικό κ θα με ενημερώσουν. Αντί να το αντικαταστήσουν.... Ανταλλακτικό! Για το εάν άξιζε τα λεφτά του δεν έχω γνώμη γιατί στην κατοχή μου έμεινε ελάχιστα. Το σίγουρο είναι ότι μετάνιωσα που εμπιστεύτηκα ένα μεγάλο brand κ έδωσα σχεδόν 300 ευρώ

Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected

Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Ο αριθμός των συνταγών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα

  2. Συγκριτικά με τις φρέσκες τηγανητές πατάτες που είναι φτιαγμένες σε μια συμβατική φριτέζα Philips

  3. Μέσα ποσοστά βάσει εσωτερικών εργαστηριακών μετρήσεων με τα προϊόντα HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880