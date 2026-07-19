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  • Παρακολουθήστε καθώς μαγειρεύετε νόστιμα πιάτα χωρίς κόπο
  • Παρακολουθήστε καθώς μαγειρεύετε νόστιμα πιάτα χωρίς κόπο
  • Παρακολουθήστε καθώς μαγειρεύετε νόστιμα πιάτα χωρίς κόπο
  • Παρακολουθήστε καθώς μαγειρεύετε νόστιμα πιάτα χωρίς κόπο
  • Παρακολουθήστε καθώς μαγειρεύετε νόστιμα πιάτα χωρίς κόπο
  • Παρακολουθήστε καθώς μαγειρεύετε νόστιμα πιάτα χωρίς κόπο
  • Παρακολουθήστε καθώς μαγειρεύετε νόστιμα πιάτα χωρίς κόπο
  • Παρακολουθήστε καθώς μαγειρεύετε νόστιμα πιάτα χωρίς κόπο
  • Παρακολουθήστε καθώς μαγειρεύετε νόστιμα πιάτα χωρίς κόπο
  • Παρακολουθήστε καθώς μαγειρεύετε νόστιμα πιάτα χωρίς κόπο
  • Παρακολουθήστε καθώς μαγειρεύετε νόστιμα πιάτα χωρίς κόπο

Σειρά 2000Airfryer 2000 Series 6,2L (Ασημί)

NA231/00

5
| (4) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Παρακολουθήστε καθώς μαγειρεύετε νόστιμα πιάτα χωρίς κόπο
Τραγανά εξωτερικά, τρυφερά στο εσωτερικό. Η μοναδική τεχνολογία RapidAir εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια, χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση. Παρακολουθήστε από το παράθυρο μαγειρέματος ενώ τα αγαπημένα σας υλικά μετατρέπονται σε πεντανόστιμο φαγητό σε λιγότερο από 15 λεπτά.
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Εύκολες λειτουργίες airfry, ψήσιμο, γκριλ και πολλά ακόμη

Παρακολουθήστε καθώς μαγειρεύετε νόστιμα πιάτα χωρίς κόπο

  • Εύκολη χρήση

  • Εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας

  • Λιγότερο λάδι

  • Παράθυρο μαγειρέματος

Απολαύστε υγιεινά γεύματα με έως και 90% λιγότερα λιπαρά*

Απολαύστε υγιεινά γεύματα με έως και 90% λιγότερα λιπαρά*

Το μαγείρεμα με θερμό αέρα προετοιμάζει τα αγαπημένα σας πιάτα με έως και 90% λιγότερα λιπαρά χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση.

13 τρόποι μαγειρέματος με το άγγιγμα ενός κουμπιού

13 τρόποι μαγειρέματος με το άγγιγμα ενός κουμπιού

Τηγανίστε στον αέρα, ψήστε και άλλα πολλά. Ρυθμίστε τον χρόνο και τη θερμοκρασία μη αυτόματα ή χρησιμοποιήστε τις προκαθορισμένες λειτουργίες για να ξεκλειδώσετε 13 διαφορετικούς τρόπους μαγειρέματος πανεύκολα, όπως ξαναζέσταμα, απόψυξη και διατήρηση θερμοκρασίας.

Παράθυρο μαγειρέματος για παρακολούθηση κατά το μαγείρεμα

Παράθυρο μαγειρέματος για παρακολούθηση κατά το μαγείρεμα

Δεν χρειάζεται πλέον να μαντεύετε. Ρίχνετε ματιές στο φαγητό σας για να το βλέπετε ενώ μαγειρεύεται και να δείτε πότε είναι έτοιμο!

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

4

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

19/07/2026

Portugal

Portugal

Επαληθευμένος αγοραστής

Excelente auxiliar diário

A avaliação corresponde à realidade ou, caso contrário não a teria atribuído.

Πλεονεκτήματα

As vantagens constam dos manuais que a Philips produziu sobre este equipamento., Quem compra uma AirFryer, deve saber porque razão quer ter esse auxiliar na cozinha; não compra só para estar o dia inteiro a olhar e não utilizar.

Μειονεκτήματα

Nada a referir

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L

Date of Use 2025-08-18

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L

Date of Use 2025-08-18

10/02/2026

Portugal

Portugal

Επαληθευμένος αγοραστής

Excelente

Produto de excelente qualidade. Funcionamento muito intuitivo.

Πλεονεκτήματα

Muito prático

Μειονεκτήματα

Não encontro

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L

02/02/2026

Portugal

Portugal

Επαληθευμένος αγοραστής

excelente

E um produto que ultrapassa todas as expectativas do seu funcionamento em geral. Muito eficaz e consumo a andar nos mínimos aceitáveis

Η αξιολογηση έγινε για Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L

Η αξιολογηση έγινε για Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε σύγκριση με σπιτικές τηγανητές πατάτες σε συμβατική φριτέζα.

  2. Έρευνα μεταξύ χρηστών της εφαρμογής HomeID, 6000 ερωτηθέντες, 2021.

  3. Ποσοστά μέσου όρου βάσει εσωτερικής εργαστηριακής μέτρησης με τα Airfryer της Philips. Μαγείρεμα ενός στήθους κοτόπουλου (ρύθμιση Airfryer στους 160 °C, χωρίς προθέρμανση) ή φιλέτου σολομού (ρύθμιση Airfryer στους 200 °C, χωρίς προθέρμανση) σε σχέση με φούρνο κατηγορίας Α.