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Λιγότερο λάδι
Παράθυρο μαγειρέματος
Το μαγείρεμα με θερμό αέρα προετοιμάζει τα αγαπημένα σας πιάτα με έως και 90% λιγότερα λιπαρά χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση.
Τηγανίστε στον αέρα, ψήστε και άλλα πολλά. Ρυθμίστε τον χρόνο και τη θερμοκρασία μη αυτόματα ή χρησιμοποιήστε τις προκαθορισμένες λειτουργίες για να ξεκλειδώσετε 13 διαφορετικούς τρόπους μαγειρέματος πανεύκολα, όπως ξαναζέσταμα, απόψυξη και διατήρηση θερμοκρασίας.
Δεν χρειάζεται πλέον να μαντεύετε. Ρίχνετε ματιές στο φαγητό σας για να το βλέπετε ενώ μαγειρεύεται και να δείτε πότε είναι έτοιμο!
5.0
από 5
4
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
LMFP
19/07/2026
Portugal
Επαληθευμένος αγοραστής
Excelente auxiliar diário
A avaliação corresponde à realidade ou, caso contrário não a teria atribuído.
Πλεονεκτήματα
As vantagens constam dos manuais que a Philips produziu sobre este equipamento., Quem compra uma AirFryer, deve saber porque razão quer ter esse auxiliar na cozinha; não compra só para estar o dia inteiro a olhar e não utilizar.
Μειονεκτήματα
Nada a referir
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
Date of Use 2025-08-18
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
Date of Use 2025-08-18
outra98
10/02/2026
Portugal
Επαληθευμένος αγοραστής
Excelente
Produto de excelente qualidade. Funcionamento muito intuitivo.
Πλεονεκτήματα
Muito prático
Μειονεκτήματα
Não encontro
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
SComando
02/02/2026
Portugal
Επαληθευμένος αγοραστής
excelente
E um produto que ultrapassa todas as expectativas do seu funcionamento em geral. Muito eficaz e consumo a andar nos mínimos aceitáveis
Η αξιολογηση έγινε για Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
Η αξιολογηση έγινε για Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
Σε σύγκριση με σπιτικές τηγανητές πατάτες σε συμβατική φριτέζα.
Έρευνα μεταξύ χρηστών της εφαρμογής HomeID, 6000 ερωτηθέντες, 2021.
Ποσοστά μέσου όρου βάσει εσωτερικής εργαστηριακής μέτρησης με τα Airfryer της Philips. Μαγείρεμα ενός στήθους κοτόπουλου (ρύθμιση Airfryer στους 160 °C, χωρίς προθέρμανση) ή φιλέτου σολομού (ρύθμιση Airfryer στους 200 °C, χωρίς προθέρμανση) σε σχέση με φούρνο κατηγορίας Α.