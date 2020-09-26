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Μη διαθέσιμο πλέον
Οδηγοί 40 χιλ./κλειστού τύπου
Αγκαλιάζουν το αυτί
Μαλακά επικαλύμματα αυτιών
Αναδίπλωση για μικρό μέγεθος
Ηχεία νεοδυμίου 40 χιλ. που εξασφαλίζουν έντονα, δυνατά μπάσα
Τα καλύμματα των ακουστικών με περιστρεφόμενη σχεδίαση και το ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής προσφέρουν εξαιρετική εφαρμογή σε όλους.
Ισχυρά μπάσα για να αναβαθμίσετε την ακρόασή σας. Μην σας ξεγελάσει η κομψή τους σχεδίαση, καθώς ο ειδικά σχεδιασμένος αερισμός μπάσων και οι ειδικά συντονισμένοι οδηγοί παράγουν εξαιρετικά χαμηλές συχνότητες που προσφέρουν στα ακουστικά το μοναδικό χαρακτηριστικό ήχο Bass+. Χρησιμοποιείται ξεχωριστή ακουστική ένταση για να διασφαλιστεί η σταθερά υψηλή απόδοση μπάσων σε κάθε παραγωγή.
3.4
από 5
16
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
26/09/2020
España
Buen Sonido, facil de manejar y transpo
Me gusta su sonido nitido y excelentes bajos, es practico muy funcional y eso que tengo varios audifonos de gama alta pero este no tiene nada q envidiar, se nota la calidad de material en los parlantes
Πλεονεκτήματα
Sonido y precio
Μειονεκτήματα
Materiales dan la sensación de ser frágiles
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHB3175BK Auricular Bluetooth
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHB3175BK Auricular Bluetooth
V. Obdam
03/06/2020
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Super waar voor je geld
Deze Philips headset heeft mij echt verbaasd. Super goed geluid voor een zeer schappelijke prijs. Connect altijd meteen. Heerlijk ding. Beetje overdreven positieve review misschien maar ik mag niet liegen van mijn moeder...
Πλεονεκτήματα
Zitcomfort en super geluid
Μειονεκτήματα
Geen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHB3175BK Bluetooth-headset
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHB3175BK Bluetooth-headset
Fridayonmymind
03/01/2020
Deutschland
Preis-Leistung hervorragend
Toller kräftiger Klang, das mehr an Bass ist wirklich spürbar. Dennoch ausgewogen, sowohl für (Rock-)Musik als auch TV. Bequem zu tragen und die Akkulaufzeit ist Klasse. Einziger Kritikpunkt: Mehrsekündiges Tastendrücken und Halten für Ein und Aus nötig - das hätte man m.E. auch geschickter lösen können.
Πλεονεκτήματα
Klang, Akku
Μειονεκτήματα
Bedienkonzept
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHB3175WT Bluetooth-Headset
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHB3175WT Bluetooth-Headset
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