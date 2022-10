Κρέας



Κοτόπουλο (ολόκληρο) Ποσότητα: 1.2 κιλά Ώρα (λεπτά): 14 στην αρχή, 20 μετά Θερμοκρασία: 200 ° C, 180 ° C Φιλέτο κοτόπουλο Ποσότητα:

250γρ. Ώρα

(λεπτά): 8 στην αρχή, 8 μετά Θερμοκρασία:

140 ° C, 180 ° C Φτερούγες κοτόπουλου Ποσότητα: 6-8 τμχ Ώρα (λεπτά): 15-20 Θερμοκρασία: 180 ° C Hamburger Ποσότητα: 100-400γρ. Ώρα (λεπτά): 6-7 Θερμοκρασία: 180 ° C Noisette Ποσότητα: Ώρα (λεπτά): 7 Θερμοκρασία: 200 ° C Χοιρινό φιλέτο Ποσότητα: 400γρ. Ώρα (λεπτά): 12 Θερμοκρασία: 200 ° C

