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  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+

Μη διαθέσιμο πλέον

Ακουστικά Bluetooth

SHB3175BK/00

3.4
| (16) Κριτικές | 83% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Νιώστε το BASS+
Τα ακουστικά Philips BASS+ διαθέτουν τεράστια, δυνατά μπάσα σ' ένα κομψό και ανθεκτικό πακέτο. Με υπέροχη εμφάνιση, κορυφαίο ήχο και απίστευτη σχέση ποιότητας-τιμής, είναι τα ιδανικά ασύρματα ακουστικά για όσους θέλουν περισσότερα μπάσα στη μουσική τους χωρίς επιπλέον όγκο.
Δείτε όλα τα οφέλη

Νιώστε το BASS+

  • Οδηγοί 40 χιλ./κλειστού τύπου

  • Αγκαλιάζουν το αυτί

  • Μαλακά επικαλύμματα αυτιών

  • Αναδίπλωση για μικρό μέγεθος

Ηχεία νεοδυμίου 40 χιλ.

Ηχεία νεοδυμίου 40 χιλ.

Ηχεία νεοδυμίου 40 χιλ. που εξασφαλίζουν έντονα, δυνατά μπάσα

Άψογη εφαρμογή για όλους

Άψογη εφαρμογή για όλους

Τα καλύμματα των ακουστικών με περιστρεφόμενη σχεδίαση και το ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής προσφέρουν εξαιρετική εφαρμογή σε όλους.

Έντονα, δυνατά μπάσα που μπορείτε να αισθανθείτε

Έντονα, δυνατά μπάσα που μπορείτε να αισθανθείτε

Ισχυρά μπάσα για να αναβαθμίσετε την ακρόασή σας. Μην σας ξεγελάσει η κομψή τους σχεδίαση, καθώς ο ειδικά σχεδιασμένος αερισμός μπάσων και οι ειδικά συντονισμένοι οδηγοί παράγουν εξαιρετικά χαμηλές συχνότητες που προσφέρουν στα ακουστικά το μοναδικό χαρακτηριστικό ήχο Bass+. Χρησιμοποιείται ξεχωριστή ακουστική ένταση για να διασφαλιστεί η σταθερά υψηλή απόδοση μπάσων σε κάθε παραγωγή.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.4

από 5

16

Κριτικές

83%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

26/09/2020

España

España

Buen Sonido, facil de manejar y transpo

Me gusta su sonido nitido y excelentes bajos, es practico muy funcional y eso que tengo varios audifonos de gama alta pero este no tiene nada q envidiar, se nota la calidad de material en los parlantes

Πλεονεκτήματα

Sonido y precio

Μειονεκτήματα

Materiales dan la sensación de ser frágiles

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHB3175BK Auricular Bluetooth

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHB3175BK Auricular Bluetooth

03/06/2020

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Super waar voor je geld

Deze Philips headset heeft mij echt verbaasd. Super goed geluid voor een zeer schappelijke prijs. Connect altijd meteen. Heerlijk ding. Beetje overdreven positieve review misschien maar ik mag niet liegen van mijn moeder...

Πλεονεκτήματα

Zitcomfort en super geluid

Μειονεκτήματα

Geen

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHB3175BK Bluetooth-headset

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHB3175BK Bluetooth-headset

03/01/2020

Deutschland

Deutschland

Preis-Leistung hervorragend

Toller kräftiger Klang, das mehr an Bass ist wirklich spürbar. Dennoch ausgewogen, sowohl für (Rock-)Musik als auch TV. Bequem zu tragen und die Akkulaufzeit ist Klasse. Einziger Kritikpunkt: Mehrsekündiges Tastendrücken und Halten für Ein und Aus nötig - das hätte man m.E. auch geschickter lösen können.

Πλεονεκτήματα

Klang, Akku

Μειονεκτήματα

Bedienkonzept

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHB3175WT Bluetooth-Headset

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHB3175WT Bluetooth-Headset

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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