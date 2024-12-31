Εύκολος καθαρισμός και αποθήκευση

Μπορείτε να τοποθετήσετε με ασφάλεια την πλάκα ψησίματος και τα καλαμάκια Airfryer στο πλυντήριο πιάτων, κάτι που κάνει ακόμη πιο εύκολη την εκ νέου χρήση τους!