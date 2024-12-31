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HD9959/00
Γκριλιέρα
6 καλαμάκια
Απολαύστε εξαιρετικά ψημένο ψάρι, κρέας και λαχανικά με την πλάκα ψησίματος και τη μοναδική τρυπητή επιφάνεια και τις χαρακτηριστικές υπερυψωμένες ρίγες.
Μπορείτε να τοποθετήσετε με ασφάλεια την πλάκα ψησίματος και τα καλαμάκια Airfryer στο πλυντήριο πιάτων, κάτι που κάνει ακόμη πιο εύκολη την εκ νέου χρήση τους!
Χρησιμοποιήστε αυτά τα καλαμάκια για να φτιάξετε σασλίκ με λαχανικά ή κρέατα.
Κριτικές
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.Philips.com/NutriU για να δείτε αν το NutriU είναι διαθέσιμο στη χώρα σας.