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  • Κιτ ψησίματος σχάρας XXL
  • Κιτ ψησίματος σχάρας XXL
  • Κιτ ψησίματος σχάρας XXL
  • Κιτ ψησίματος σχάρας XXL
  • Κιτ ψησίματος σχάρας XXL
  • Κιτ ψησίματος σχάρας XXL
  • Κιτ ψησίματος σχάρας XXL
  • Κιτ ψησίματος σχάρας XXL
  • Κιτ ψησίματος σχάρας XXL
  • Κιτ ψησίματος σχάρας XXL

Εξάρτημα για AirfryerΚιτ ψησίματος σχάρας XXL

HD9959/00

Κιτ ψησίματος σχάρας XXL
Χάρη σε αυτό το κιτ ψησίματος σχάρας του Airfryer της Philips, μπορείτε να φτιάχνετε όλες τις αγαπημένες σας συνταγές. Μάθετε πως να ψήνετε πεντανόστιμο κρέας και λαχανικά, εύκολα, γρήγορα και υγιεινά.
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Συμβατά προϊόντα
Σειρά 3000

Σειρά 3000
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NA342/00

Airfryer

Airfryer
5000 Series XXL Connected

HD9285/00

Airfryer

Airfryer
5000 Series XXL Connected

HD9285/93

Airfryer

Airfryer
5000 Series XXL Connected

HD9285/96

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9870/20

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9867/90

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9860/91

Αξεσουάρ γκριλ για Airfryer

Κιτ ψησίματος σχάρας XXL

  • Γκριλιέρα

  • 6 καλαμάκια

Αξεσουάρ πλάκας ψησίματος

Αξεσουάρ πλάκας ψησίματος

Απολαύστε εξαιρετικά ψημένο ψάρι, κρέας και λαχανικά με την πλάκα ψησίματος και τη μοναδική τρυπητή επιφάνεια και τις χαρακτηριστικές υπερυψωμένες ρίγες.

Εύκολος καθαρισμός και αποθήκευση

Εύκολος καθαρισμός και αποθήκευση

Μπορείτε να τοποθετήσετε με ασφάλεια την πλάκα ψησίματος και τα καλαμάκια Airfryer στο πλυντήριο πιάτων, κάτι που κάνει ακόμη πιο εύκολη την εκ νέου χρήση τους!

6 καλαμάκια για να φτιάχνετε ιδιαίτερες ψητές συνταγές

6 καλαμάκια για να φτιάχνετε ιδιαίτερες ψητές συνταγές

Χρησιμοποιήστε αυτά τα καλαμάκια για να φτιάξετε σασλίκ με λαχανικά ή κρέατα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.Philips.com/NutriU για να δείτε αν το NutriU είναι διαθέσιμο στη χώρα σας.