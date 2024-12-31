Το αυθεντικό Airfryer με 7 φορές πιο γρήγορη ροή αέρα***

Απολαύστε πιο υγιεινό τηγανητό φαγητό, τραγανό εξωτερικά και μαλακό στο εσωτερικό, με έως και 90% λιγότερα λιπαρά⁶. Το Airfryer XXL της Philips χρησιμοποιεί ζεστό αέρα (αντί για λάδι) για να τηγανίσει το φαγητό με ελάχιστο έως καθόλου πρόσθετο λάδι. Η τεχνολογία Rapid Air της Philips δημιουργεί 7 φορές ταχύτερη κυκλοφορία αέρα για πιο τραγανή υφή*** και υπέροχη γεύση.