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HD9870/20
Τεχνολογία Smart Sensing
Τεχνολογία αφαίρεσης λίπους
Τεχνολογία Rapid Air
Λευκό σαμπανιζέ, 1,4 kg
Οι επαγγελματίες σεφ μας σχεδίασαν τα προγράμματα Smart Chef, που σκέφτονται και μαγειρεύουν για εσάς. Με ένα μόνο άγγιγμα, μαγειρέψτε φρέσκες ή κατεψυγμένες τηγανητές πατάτες, μπουτάκια κοτόπουλου ή ολόκληρο κοτόπουλο, ακόμα και ολόκληρο ψάρι με το Airfryer XXL.
Τώρα μπορείτε να τρώτε πιο υγιεινά πιάτα και να αφαιρείτε το περιττό λίπος από το φαγητό. Το Airfryer XXL της Philips διαθέτει τεχνολογία αφαίρεσης λίπους που διαχωρίζει και αιχμαλωτίζει το περιττό λίπος. Απολαύστε όλη τη γεύση ενός ολόκληρου ψητού κοτόπουλου με τραγανή πέτσα, μαλακό κρέας και έως και 50% λιγότερο κορεσμένο λίπος*.
Απολαύστε πιο υγιεινό τηγανητό φαγητό, τραγανό εξωτερικά και μαλακό στο εσωτερικό, με έως και 90% λιγότερα λιπαρά⁶. Το Airfryer XXL της Philips χρησιμοποιεί ζεστό αέρα (αντί για λάδι) για να τηγανίσει το φαγητό με ελάχιστο έως καθόλου πρόσθετο λάδι. Η τεχνολογία Rapid Air της Philips δημιουργεί 7 φορές ταχύτερη κυκλοφορία αέρα για πιο τραγανή υφή*** και υπέροχη γεύση.
Κριτικές
Αφαίρεση λίπους από 3 ωμά μπούτια κοτόπουλου, μαγειρεμένα στους 180°C για 24 λεπτά
Συγκριτικά με τις φρέσκες τηγανητές πατάτες που είναι φτιαγμένες σε μια συμβατική φριτέζα Philips
Η τεχνολογία Rapid Air της Philips αυξάνει την ταχύτητα κυκλοφορίας του αέρα στο καλάθι κατά 7 φορές, σε σύγκριση με ένα Philips Viva Airfryer με επίπεδη βάση
Η χωρητικότητα σε λίτρα αναφέρεται στον συνολικό όγκο του κάδου
Ο αριθμός των συνταγών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα
Ενεργειακό κόστος για μαγείρεμα στήθους κοτόπουλου (ρύθμιση AF 160°C, χωρίς προθέρμανση) ή φιλέτου σολομού (200°C, χωρίς προθέρμανση) συγκριτικά με τη χρήση φούρνου κατηγορίας A. Μέσα ποσοστά με βάση εσωτερική εργαστηριακή μέτρηση με τα HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανά προϊόν.