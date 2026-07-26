Χάρη σε αυτό το κιτ ψησίματος σχάρας του Airfryer της Philips, μπορείτε να φτιάχνετε όλες τις αγαπημένες σας συνταγές. Μάθετε πως να ψήνετε πεντανόστιμο κρέας και λαχανικά, εύκολα, γρήγορα και υγιεινά.