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Εξάρτημα για Airfryer Κιτ ψησίματος σχάρας XXL

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Εξάρτημα για AirfryerΚιτ ψησίματος σχάρας XXL

HD9959/00

Εξάρτημα για Airfryer Κιτ ψησίματος σχάρας XXL

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Χάρη σε αυτό το κιτ ψησίματος σχάρας του Airfryer της Philips, μπορείτε να φτιάχνετε όλες τις αγαπημένες σας συνταγές. Μάθετε πως να ψήνετε πεντανόστιμο κρέας και λαχανικά, εύκολα, γρήγορα και υγιεινά.

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  • 26 July 2026

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