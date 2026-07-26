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Εξάρτημα για Airfryer Κιτ ψησίματος σχάρας XXL
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HD9959/00
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Χάρη σε αυτό το κιτ ψησίματος σχάρας του Airfryer της Philips, μπορείτε να φτιάχνετε όλες τις αγαπημένες σας συνταγές. Μάθετε πως να ψήνετε πεντανόστιμο κρέας και λαχανικά, εύκολα, γρήγορα και υγιεινά.
Βγαίνει λευκός καπνός από το Airfryer της Philips