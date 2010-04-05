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Μη διαθέσιμο πλέον
FC9304/01
EnergyCare
ParquetCare
Το πέλμα SilentSeal προσφέρει βέλτιστες επιδόσεις, τόσο από πλευράς χαμηλού θορύβου όσο και από πλευράς απορροφητικότητας. Η κατασκευή του καθιστά δυνατή την αποδοτική ροή του αέρα, με αποτέλεσμα καλύτερες επιδόσεις καθαρισμού. Με την υπογραφή της WesselWerk.
Η δίοδος αέρα έχει ρυθμιστεί με ακρίβεια, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο αέρας διαχέεται προς τα έξω με ευκολία, παράγοντας ελάχιστο θόρυβο. Επιπλέον, υπάρχει μια ειδική ανάρτηση μοτέρ για τη μείωση των κραδασμών στο ελάχιστο.
To μοτέρ HD υψηλής απόδοσης 1250 Watt (Υψηλής πυκνότητας) παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ στο πέλμα 400 Watt, που σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε 30% λιγότερη ενέργεια για το ίδιο εκπληκτικό αποτέλεσμα καθαρισμού όπως μια συσκευή 2000 Watt.*
Κριτικές
Εσωτερική μέτρηση της Philips, 2010.