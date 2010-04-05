Η αεροδυναμική δίοδος αέρα μειώνει το θόρυβο στα 70 dB

Η δίοδος αέρα έχει ρυθμιστεί με ακρίβεια, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο αέρας διαχέεται προς τα έξω με ευκολία, παράγοντας ελάχιστο θόρυβο. Επιπλέον, υπάρχει μια ειδική ανάρτηση μοτέρ για τη μείωση των κραδασμών στο ελάχιστο.