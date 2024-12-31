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  • Κλασική σακούλα s-bag® με μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Κλασική σακούλα s-bag® με μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Κλασική σακούλα s-bag® με μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Κλασική σακούλα s-bag® με μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Κλασική σακούλα s-bag® με μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Κλασική σακούλα s-bag® με μεγάλη διάρκεια ζωής

S-bagΚλασική Μακράς Διάρκειας (συσκευασία 4 τεμαχίων)

FC8021/03

Κλασική σακούλα s-bag® με μεγάλη διάρκεια ζωής
Η s-bag® είναι μια σακούλα συλλογής σκόνης για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες της Philips και της Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Όταν αγοράζετε νέες σακούλες, αναζητήστε το λογότυπο s-bag®. Η χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ηλεκτρική σας σκούπα.
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Μεγαλύτερη διάρκεια απόδοσης, καλύτερο φιλτράρισμα

Κλασική σακούλα s-bag® με μεγάλη διάρκεια ζωής

  • 4 σακούλες συλλογής σκόνης

  • Για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες

  • 50% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

  • 15% μεγαλύτερη χωρητικότητα

Πρότυπο καθολικής συμβατότητας για εύκολη επιλογή

Πρότυπο καθολικής συμβατότητας για εύκολη επιλογή

Η αυθεντική σακούλα s-bag® της Philips μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες της Philips και του ομίλου Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG). Μην ταλαιπωρείστε πια ψάχνοντας την κατάλληλη σακούλα. Αναζητήστε απλώς το λογότυπο s-bag®.

50% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής συγκριτικά με τις κλασικές χάρτινες σακούλες

50% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής συγκριτικά με τις κλασικές χάρτινες σακούλες

Η κλασική σακούλα s-bag® διαρκεί κατά 50% περισσότερο από τις κλασικές χάρτινες σακούλες. Το ειδικό συνθετικό υλικό της σακούλας και η μεγαλύτερη χωρητικότητα κατά 15% εξασφαλίζει βέλτιστη ροή του αέρα, διατηρώντας την απορροφητική ισχύ της σκούπας περισσότερο.

Φιλτράρισμα του 99% της σκόνης

Φιλτράρισμα του 99% της σκόνης

Το συνθετικό υλικό αυτής της σακούλας για ηλεκτρικές σκούπες φιλτράρει έως και 99% της σκόνης και των σωματιδίων. Το φιλτράρισμα του αέρα είναι πιο αποτελεσματικό σε σύγκριση με μια συνηθισμένη χάρτινη σακούλα και σας βοηθά να απαλλαγείτε από τα σωματίδια που μεταφέρονται με τον αέρα, όπως τα αλλεργιογόνα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.