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SilentStar Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Μη διαθέσιμο πλέον
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FC9304/01
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User Manual Philips SilentStar Vacuum cleaner with bag
Απολαύστε μια ξεκούραστη ζωή στο σπίτι, χωρίς παρεμβολές, με τη Philips SilentStar. Με το μοναδικό πέλμα SilentStar, αυτή η ηλεκτρική σκούπα παρέχει ισχυρή καθαριστική ισχύ με ελάχιστο θόρυβο.
Ολα (2)
Πού βρίσκω τον αριθμό μοντέλου και σειράς της ηλεκτρικής σκούπας Philips;
Πώς να καθαρίσω το φίλτρο της ηλεκτρικής σκούπας Philips;
φίλτρο εξόδου αέρα s-filter®
S-bagΚλασική Μακράς Διάρκειας (συσκευασία 4 τεμαχίων)
Η ηλεκτρική μου σκούπα Philips δεν ανάβει
Η ηλεκτρική μου σκούπα Philips θερμαίνεται υπερβολικά