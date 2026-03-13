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SilentStar Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Μη διαθέσιμο πλέον

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SilentStarΗλεκτρική σκούπα με σακούλα

FC9304/01

SilentStar Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Μη διαθέσιμο πλέον

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User Manual Philips SilentStar Vacuum cleaner with bag

  • PDF αρχείο, 21.4 MB
  • 13 March 2026

Απολαύστε μια ξεκούραστη ζωή στο σπίτι, χωρίς παρεμβολές, με τη Philips SilentStar. Με το μοναδικό πέλμα SilentStar, αυτή η ηλεκτρική σκούπα παρέχει ισχυρή καθαριστική ισχύ με ελάχιστο θόρυβο.

  • PDF αρχείο
  • 5 July 2026

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