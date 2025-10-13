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Μη διαθέσιμο πλέον
4.7
από 5
12
Κριτικές
92%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ronnie
13/10/2025
Nederland
Goed!
Prima filters. Goed stevig. Fijn dat ze ook anti-allergie zijn uitgevoerd. Ik ga weer wat nieuwe bestellen.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04
drkhan
17/02/2022
Österreich
Good performance
the overall performance and dust handling is excellent
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel
I.N.
16/11/2021
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Sehr guter Staubsaugerbeutel!
Top Produkt und hält, was es verspricht. Sehr zu empfehlen!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel