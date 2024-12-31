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FC8038/01
1 φίλτρο εξόδου αέρα Allergy H13
s-filter® τυπικής εφαρμογής
Συγκρατεί >99,95% της σκόνης
Το φίλτρο Allergy H13 συγκρατεί πάνω από το 99,95% των μικρών μορίων σκόνης, ενώ άλλα φίλτρα απλώς τα ανακυκλώνουν μεταφέροντάς τα ξανά στον αέρα του σπιτιού σας. Παγιδεύει τα μικρά σωματίδια, όπως γύρη και ακάρεα σκόνης, τα οποία προκαλούν συμπτώματα αλλεργίας και άσθματος. Το φίλτρο θα πρέπει να αντικαθίσταται μία φορά τον χρόνο.
Το s-filter® είναι το τυπικό φίλτρο εξόδου αέρα, το οποίο διατίθεται ευρέως και αναγνωρίζεται εύκολα από το λογότυπό του. Εφαρμόζει σε αρκετές σειρές ηλεκτρικής σκούπας της Philips, καθώς και σε ηλεκτρικές σκούπες της Electrolux, της AEG, της Volta και της Tornado.
Για βέλτιστη απόδοση και φιλτράρισμα, σας συνιστούμε να αλλάζετε το φίλτρο κάθε 12 μήνες.
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