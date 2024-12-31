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  • Αυθεντικό ανταλλακτικό φίλτρο HEPA13 από τη Philips
  • Αυθεντικό ανταλλακτικό φίλτρο HEPA13 από τη Philips
  • Αυθεντικό ανταλλακτικό φίλτρο HEPA13 από τη Philips
  • Αυθεντικό ανταλλακτικό φίλτρο HEPA13 από τη Philips
  • Αυθεντικό ανταλλακτικό φίλτρο HEPA13 από τη Philips
  • Αυθεντικό ανταλλακτικό φίλτρο HEPA13 από τη Philips

φίλτρο εξόδου αέρα s-filter®

FC8038/01

Αυθεντικό ανταλλακτικό φίλτρο HEPA13 από τη Philips
Το φίλτρο Philips HEPA13 για την ηλεκτρική σας σκούπα αιχμαλωτίζει το 99,5% της πιο ψιλής σκόνης, ώστε να ζείτε σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον και να αναπνέετε καθαρό αέρα χωρίς αλλεργιογόνα. Ο αέρας που διέρχεται από το φίλτρο είναι ακόμη πιο καθαρός από τον αέρα που βρίσκεται ήδη στο δωμάτιό σας.
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Το φίλτρο HEPA13 αιχμαλωτίζει >99,95% της ψιλής σκόνης

Αυθεντικό ανταλλακτικό φίλτρο HEPA13 από τη Philips

  • 1 φίλτρο εξόδου αέρα Allergy H13

  • s-filter® τυπικής εφαρμογής

  • Συγκρατεί >99,95% της σκόνης

Φίλτρο εξόδου αέρα Allergy H13 για εξαιρετικό φιλτράρισμα

Φίλτρο εξόδου αέρα Allergy H13 για εξαιρετικό φιλτράρισμα

Το φίλτρο Allergy H13 συγκρατεί πάνω από το 99,95% των μικρών μορίων σκόνης, ενώ άλλα φίλτρα απλώς τα ανακυκλώνουν μεταφέροντάς τα ξανά στον αέρα του σπιτιού σας. Παγιδεύει τα μικρά σωματίδια, όπως γύρη και ακάρεα σκόνης, τα οποία προκαλούν συμπτώματα αλλεργίας και άσθματος. Το φίλτρο θα πρέπει να αντικαθίσταται μία φορά τον χρόνο.

s-filter® τυπικής εφαρμογής για εύκολη αντικατάσταση

Το s-filter® είναι το τυπικό φίλτρο εξόδου αέρα, το οποίο διατίθεται ευρέως και αναγνωρίζεται εύκολα από το λογότυπό του. Εφαρμόζει σε αρκετές σειρές ηλεκτρικής σκούπας της Philips, καθώς και σε ηλεκτρικές σκούπες της Electrolux, της AEG, της Volta και της Tornado.

Αλλαγή κάθε 12 μήνες για σταθερή απόδοση

Αλλαγή κάθε 12 μήνες για σταθερή απόδοση

Για βέλτιστη απόδοση και φιλτράρισμα, σας συνιστούμε να αλλάζετε το φίλτρο κάθε 12 μήνες.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.