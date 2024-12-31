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HD9925/01
1 εξάρτημα ψησίματος
7 φορμάκια σιλικόνης για μάφιν
Εξάρτημα ψησίματος. Χάρη στο κιτ ψησίματος L της Philips με Airfryer, μπορείτε να φτιάχνετε όλες τις αγαπημένες σας συνταγές. Η χωρητικότητα των 1,3L είναι ιδανική για καπ κέικ, brownies, μικρά κέικ και άλλα πολλά. Απολαύστε ελεύθερα!
Η αφαίρεση των μάφιν ή των καπ κέικ από τα φορμάκια μάφιν Airfryer είναι πανεύκολη χάρη στο εύκαμπτο υλικό. Χάρη στις πτυχωτές άκρες τα φορμάκια φαίνονται ακόμη πιο όμορφα! Τα φορμάκια μάφιν Airfryer είναι κατασκευασμένα από άοσμη σιλικόνη και μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε ξανά και ξανά!
Αντλήστε αστείρευτη έμπνευση με τις συνταγές του Philips HomeID από τους έμπειρους σεφ μας, αλλά και από εκατομμύρια χρήστες, για να διευρύνετε τους ορίζοντες της μαγειρικής σας δημιουργίας. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε το HomeID, τόσο πιο εξατομικευμένες προτάσεις θα λαμβάνετε.*
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Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.Philips.com/NutriU για να δείτε αν το NutriU είναι διαθέσιμο στη χώρα σας.