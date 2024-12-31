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  • Κιτ ψησίματος L
  • Κιτ ψησίματος L
  • Κιτ ψησίματος L
  • Κιτ ψησίματος L
  • Κιτ ψησίματος L
  • Κιτ ψησίματος L
  • Κιτ ψησίματος L
  • Κιτ ψησίματος L
  • Κιτ ψησίματος L
  • Κιτ ψησίματος L
  • Κιτ ψησίματος L
  • Κιτ ψησίματος L

Εξάρτημα για AirfryerΚιτ ψησίματος L

HD9925/01

Κιτ ψησίματος L
Το κιτ ψησίματος L είναι το ιδανικό αξεσουάρ για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη πολυχρηστικότητα με το Compact Airfryer. Μαγειρέψτε και ψήστε πεντανόστιμα λαζάνια, φαγητά κατσαρόλας, πιάτα με κάρι, σούπες, κέικ, μάφιν...και άλλα πολλά!
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Airfryer L

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Airfryer L

HD9200/90

Αξεσουάρ για υπέροχες συνταγές ψησίματος

Κιτ ψησίματος L

  • 1 εξάρτημα ψησίματος

  • 7 φορμάκια σιλικόνης για μάφιν

Εξάρτημα ψησίματος

Εξάρτημα ψησίματος

Εξάρτημα ψησίματος. Χάρη στο κιτ ψησίματος L της Philips με Airfryer, μπορείτε να φτιάχνετε όλες τις αγαπημένες σας συνταγές. Η χωρητικότητα των 1,3L είναι ιδανική για καπ κέικ, brownies, μικρά κέικ και άλλα πολλά. Απολαύστε ελεύθερα!

7 φορμάκια σιλικόνης για μάφιν για να διαθέτετε διάφορα σκεύη ψησίματος

7 φορμάκια σιλικόνης για μάφιν για να διαθέτετε διάφορα σκεύη ψησίματος

Η αφαίρεση των μάφιν ή των καπ κέικ από τα φορμάκια μάφιν Airfryer είναι πανεύκολη χάρη στο εύκαμπτο υλικό. Χάρη στις πτυχωτές άκρες τα φορμάκια φαίνονται ακόμη πιο όμορφα! Τα φορμάκια μάφιν Airfryer είναι κατασκευασμένα από άοσμη σιλικόνη και μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε ξανά και ξανά!

Καθημερινή έμπνευση για νέες συνταγές

Καθημερινή έμπνευση για νέες συνταγές

Αντλήστε αστείρευτη έμπνευση με τις συνταγές του Philips HomeID από τους έμπειρους σεφ μας, αλλά και από εκατομμύρια χρήστες, για να διευρύνετε τους ορίζοντες της μαγειρικής σας δημιουργίας. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε το HomeID, τόσο πιο εξατομικευμένες προτάσεις θα λαμβάνετε.*

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.Philips.com/NutriU για να δείτε αν το NutriU είναι διαθέσιμο στη χώρα σας.