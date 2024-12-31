7 φορμάκια σιλικόνης για μάφιν για να διαθέτετε διάφορα σκεύη ψησίματος

Η αφαίρεση των μάφιν ή των καπ κέικ από τα φορμάκια μάφιν Airfryer είναι πανεύκολη χάρη στο εύκαμπτο υλικό. Χάρη στις πτυχωτές άκρες τα φορμάκια φαίνονται ακόμη πιο όμορφα! Τα φορμάκια μάφιν Airfryer είναι κατασκευασμένα από άοσμη σιλικόνη και μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε ξανά και ξανά!