Διπλασιάστε τα γεύματα, με 45% λιγότερο χώρο

Το Airfryer με διπλό κάθετο καλάθι μαγειρεύει δύο πλήρη γεύματα ταυτόχρονα, εξοικονομώντας παράλληλα χώρο στην κουζίνα σας. Και το καλύτερο, τα γεύματα είναι πάντα τραγανά και τρυφερά στο εσωτερικό κάθε φορά, χάρη στην κάθετη τεχνολογία RapidAir.