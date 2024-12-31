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  • Διπλασιάστε τα γεύματα, με 45% λιγότερο χώρο
  • Διπλασιάστε τα γεύματα, με 45% λιγότερο χώρο
  • Διπλασιάστε τα γεύματα, με 45% λιγότερο χώρο
  • Διπλασιάστε τα γεύματα, με 45% λιγότερο χώρο
  • Διπλασιάστε τα γεύματα, με 45% λιγότερο χώρο
  • Διπλασιάστε τα γεύματα, με 45% λιγότερο χώρο
  • Διπλασιάστε τα γεύματα, με 45% λιγότερο χώρο
  • Διπλασιάστε τα γεύματα, με 45% λιγότερο χώρο
  • Διπλασιάστε τα γεύματα, με 45% λιγότερο χώρο
  • Διπλασιάστε τα γεύματα, με 45% λιγότερο χώρο
  • Διπλασιάστε τα γεύματα, με 45% λιγότερο χώρο
  • Διπλασιάστε τα γεύματα, με 45% λιγότερο χώρο
  • Διπλασιάστε τα γεύματα, με 45% λιγότερο χώρο
  • Διπλασιάστε τα γεύματα, με 45% λιγότερο χώρο
  • Διπλασιάστε τα γεύματα, με 45% λιγότερο χώρο
  • Διπλασιάστε τα γεύματα, με 45% λιγότερο χώρο
  • Διπλασιάστε τα γεύματα, με 45% λιγότερο χώρο
  • Διπλασιάστε τα γεύματα, με 45% λιγότερο χώρο
  • Διπλασιάστε τα γεύματα, με 45% λιγότερο χώρο
  • Διπλασιάστε τα γεύματα, με 45% λιγότερο χώρο

Σειρά 4000Airfryer με διπλό στοιβαζόμενο καλάθι

NA462/70

Διπλασιάστε τα γεύματα, με 45% λιγότερο χώρο
Το Airfryer με διπλό κάθετο καλάθι μαγειρεύει δύο πλήρη γεύματα ταυτόχρονα, εξοικονομώντας παράλληλα χώρο στην κουζίνα σας. Και το καλύτερο, τα γεύματα είναι πάντα τραγανά και τρυφερά στο εσωτερικό κάθε φορά, χάρη στην κάθετη τεχνολογία RapidAir.
Δείτε όλα τα οφέλη

Και τα δύο γεύματα μαγειρεύονται τέλεια και είναι έτοιμα ταυτόχρονα

Διπλασιάστε τα γεύματα, με 45% λιγότερο χώρο

  • Καταλαμβάνει 45% λιγότερο χώρο

  • 2 κάθετα καλάθια, 2 γεύματα μαζί

  • Τραγανά και ομοιόμορφα μαγειρεμένα με την τεχνολογία RapidAir

  • Απολαύστε 2 γεύματα, έτοιμα ταυτόχρονα

Ο μοναδικός σχεδιασμός σε κάθετη διάταξη των καλαθιών καταλαμβάνει τον μισό χώρο στον πάγκο

Ο μοναδικός σχεδιασμός σε κάθετη διάταξη των καλαθιών καταλαμβάνει τον μισό χώρο στον πάγκο

Το Airfryer με διπλό κάθετο κάδο μαγειρεύει νόστιμα γεύματα πανεύκολα και εξοικονομεί 45% του χώρου στον πάγκο σας.*

Διπλό κάθετο καλάθι, διπλή απόλαυση

Διπλό κάθετο καλάθι, διπλή απόλαυση

Airfryer μεγάλου μεγέθους 10L (5L+5L) με 2 καλάθια σε κάθετη διάταξη των 5L. Το οικογενειακού μεγέθους airfryer χωράει εύκολα έως και 1,4 κιλά πατάτες, 2 κιλά λαχανικά ή 24 μπουτάκια κοτόπουλου. Μπορείτε επίσης να χωρέσετε ένα ολόκληρο κοτόπουλο 1,2 κιλών σε κάθε καλάθι 5L.

Τραγανά και ομοιόμορφα μαγειρεμένα γεύματα με έως και 90% λιγότερα λιπαρά**

Τραγανά και ομοιόμορφα μαγειρεμένα γεύματα με έως και 90% λιγότερα λιπαρά**

Απολαύστε τέλεια μαγειρεμένα γεύματα τραγανά και τρυφερά στο εσωτερικό χάρη στην κάθετη τεχνολογία RapidAir. Ο ζεστός αέρας από την κορυφή κυκλοφορεί γύρω από το φαγητό σας εξασφαλίζοντας ομοιόμορφο μαγείρεμα κάθε φορά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε σύγκριση με άλλες συσκευές Airfryer της Philips

  2. Σε σύγκριση με τηγανητές πατάτες που παρασκευάζονται σε συμβατική φριτέζα

  3. Εσωτερική εργαστηριακή μέτρηση NA46x με σολομό και στήθος κοτόπουλου σε σύγκριση με φούρνο ενεργειακής κλάσης Α. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συνταγή