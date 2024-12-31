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NA462/70
Καταλαμβάνει 45% λιγότερο χώρο
2 κάθετα καλάθια, 2 γεύματα μαζί
Τραγανά και ομοιόμορφα μαγειρεμένα με την τεχνολογία RapidAir
Απολαύστε 2 γεύματα, έτοιμα ταυτόχρονα
Το Airfryer με διπλό κάθετο κάδο μαγειρεύει νόστιμα γεύματα πανεύκολα και εξοικονομεί 45% του χώρου στον πάγκο σας.*
Airfryer μεγάλου μεγέθους 10L (5L+5L) με 2 καλάθια σε κάθετη διάταξη των 5L. Το οικογενειακού μεγέθους airfryer χωράει εύκολα έως και 1,4 κιλά πατάτες, 2 κιλά λαχανικά ή 24 μπουτάκια κοτόπουλου. Μπορείτε επίσης να χωρέσετε ένα ολόκληρο κοτόπουλο 1,2 κιλών σε κάθε καλάθι 5L.
Απολαύστε τέλεια μαγειρεμένα γεύματα τραγανά και τρυφερά στο εσωτερικό χάρη στην κάθετη τεχνολογία RapidAir. Ο ζεστός αέρας από την κορυφή κυκλοφορεί γύρω από το φαγητό σας εξασφαλίζοντας ομοιόμορφο μαγείρεμα κάθε φορά.
Κριτικές
Σε σύγκριση με άλλες συσκευές Airfryer της Philips
Σε σύγκριση με τηγανητές πατάτες που παρασκευάζονται σε συμβατική φριτέζα
Εσωτερική εργαστηριακή μέτρηση NA46x με σολομό και στήθος κοτόπουλου σε σύγκριση με φούρνο ενεργειακής κλάσης Α. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συνταγή