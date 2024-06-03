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  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*

Σειρά 3000Airfryer L

HD9200/90

4.5
| (10) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
Η Philips φέρνει στο σπίτι σας το νούμερο 1 Airfryer στον κόσμο. Απολαύστε υγιεινά γεύματα, με τραγανή κρούστα και ζουμερά στο εσωτερικό, χάρη στην τεχνολογία Rapid Air. Κατεβάστε την εφαρμογή NutriU για να ανακαλύπτετε υπέροχες νόστιμες συνταγές κάθε μέρα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Χάρη στην τεχνολογία Rapid Air

Πεντανόστιμο φαγητό με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*

  • Τεχνολογία Rapid Air

  • 4,1 λίτρα

  • Μαύρο

Το σπιτικό φαγητό έγινε παιχνιδάκι.

Το σπιτικό φαγητό έγινε παιχνιδάκι.

Εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες του Airfryer για να μαγειρέψετε πιο νόστιμα και πιο υγιεινά γεύματα. Εξερευνήστε τις λειτουργίες εξοικονόμησης χρόνου και ενισχύστε τις μαγειρικές σας ικανότητες, για να φτιάχνετε σπιτικά γεύματα που αγαπάτε εσείς και η οικογένειά σας, κάθε μέρα.

Εύκολη χρήση και καθαρισμός

Εύκολη χρήση και καθαρισμός

Όλα τα αποσπώμενα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. Ο κάδος QuickClean του Airfryer διαθέτει αντικολλητική επιφάνεια για εύκολο καθαρισμό. Το τηγάνισμα στον αέρα σημαίνει επίσης ότι το σπίτι σας δεν θα έχει δυσάρεστες μυρωδιές όπως στο συμβατικό τηγάνισμα.

Ρυθμιζόμενος έλεγχος χρόνου και θερμοκρασίας

Ρυθμιζόμενος έλεγχος χρόνου και θερμοκρασίας

Ο ενσωματωμένος χρονοδιακόπτης σάς επιτρέπει να προρυθμίζετε χρόνους μαγειρέματος έως και 60 λεπτά. Η λειτουργία αυτόματου τερματισμού λειτουργίας παράγει έναν ήχο που σας ενημερώνει ότι το φαγητό σας είναι έτοιμο. Ο πλήρως ρυθμιζόμενος έλεγχος θερμοκρασίας σάς επιτρέπει να προρυθμίζετε την καλύτερη ρύθμιση θερμοκρασίας για το φαγητό που μαγειρεύετε, έως και τους 200 βαθμούς. Απολαύστε τραγανές τηγανητές πατάτες, σνακ, νόστιμο κοτόπουλο και πολλά άλλα – όλα μαγειρεμένα στη σωστή θερμοκρασία για τον ιδανικό χρόνο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.5

από 5

10

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

03/06/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

ΤΕΛΕΙΟ!!!!

Με ικανοποιησε σε οτι ειχα σκεφτει και ηθελα,οποτε για μενα ειναι τέλεια!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 3000 HD9200/90 Airfryer L

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 3000 HD9200/90 Airfryer L

23/11/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Σχέση απόδοσης και τιμής πολύ καλή .

Προτείνετε ....πολύ καλή ακόμα ανακαλύπτω δυνατότητες.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 3000 HD9200/90 Airfryer L

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 3000 HD9200/90 Airfryer L

25/12/2022

Portugal

Portugal

Επαληθευμένος αγοραστής

Muito eficiente

Do cesto e eficiência. Recomendo aos meus amigos que tenham até 3 pessoas no agregado

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 HD9200/90 Airfryer L

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 HD9200/90 Airfryer L

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Συγκριτικά με τις φρέσκες τηγανητές πατάτες σε συμβατική φριτέζα Philips

  2. Σε σύγκριση με την περιεκτικότητα σε λίπος του κοτόπουλου και του χοιρινού ψημένα σε φριτέζα ή σε γουόκ.

  3. Διατίθεται μόνο σε χώρες με διαθέσιμη την εφαρμογή HomeID

  4. Ενεργειακό κόστος για μαγείρεμα στήθους κοτόπουλου (ρύθμιση AF 160°C, χωρίς προθέρμανση) ή φιλέτου σολομού (200°C, χωρίς προθέρμανση) συγκριτικά με τη χρήση φούρνου κατηγορίας A. Μέσα ποσοστά με βάση εσωτερική εργαστηριακή μέτρηση με τα HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανά προϊόν.