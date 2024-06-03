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Τεχνολογία Rapid Air
4,1 λίτρα
Μαύρο
Εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες του Airfryer για να μαγειρέψετε πιο νόστιμα και πιο υγιεινά γεύματα. Εξερευνήστε τις λειτουργίες εξοικονόμησης χρόνου και ενισχύστε τις μαγειρικές σας ικανότητες, για να φτιάχνετε σπιτικά γεύματα που αγαπάτε εσείς και η οικογένειά σας, κάθε μέρα.
Όλα τα αποσπώμενα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. Ο κάδος QuickClean του Airfryer διαθέτει αντικολλητική επιφάνεια για εύκολο καθαρισμό. Το τηγάνισμα στον αέρα σημαίνει επίσης ότι το σπίτι σας δεν θα έχει δυσάρεστες μυρωδιές όπως στο συμβατικό τηγάνισμα.
Ο ενσωματωμένος χρονοδιακόπτης σάς επιτρέπει να προρυθμίζετε χρόνους μαγειρέματος έως και 60 λεπτά. Η λειτουργία αυτόματου τερματισμού λειτουργίας παράγει έναν ήχο που σας ενημερώνει ότι το φαγητό σας είναι έτοιμο. Ο πλήρως ρυθμιζόμενος έλεγχος θερμοκρασίας σάς επιτρέπει να προρυθμίζετε την καλύτερη ρύθμιση θερμοκρασίας για το φαγητό που μαγειρεύετε, έως και τους 200 βαθμούς. Απολαύστε τραγανές τηγανητές πατάτες, σνακ, νόστιμο κοτόπουλο και πολλά άλλα – όλα μαγειρεμένα στη σωστή θερμοκρασία για τον ιδανικό χρόνο.
4.5
από 5
10
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
ΕRST
03/06/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
ΤΕΛΕΙΟ!!!!
Με ικανοποιησε σε οτι ειχα σκεφτει και ηθελα,οποτε για μενα ειναι τέλεια!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 3000 HD9200/90 Airfryer L
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 3000 HD9200/90 Airfryer L
Pareo
23/11/2023
Ελλάδα
Σχέση απόδοσης και τιμής πολύ καλή .
Προτείνετε ....πολύ καλή ακόμα ανακαλύπτω δυνατότητες.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 3000 HD9200/90 Airfryer L
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 3000 HD9200/90 Airfryer L
Salves33
25/12/2022
Portugal
Επαληθευμένος αγοραστής
Muito eficiente
Do cesto e eficiência. Recomendo aos meus amigos que tenham até 3 pessoas no agregado
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 HD9200/90 Airfryer L
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 HD9200/90 Airfryer L
Συγκριτικά με τις φρέσκες τηγανητές πατάτες σε συμβατική φριτέζα Philips
Σε σύγκριση με την περιεκτικότητα σε λίπος του κοτόπουλου και του χοιρινού ψημένα σε φριτέζα ή σε γουόκ.
Διατίθεται μόνο σε χώρες με διαθέσιμη την εφαρμογή HomeID
Ενεργειακό κόστος για μαγείρεμα στήθους κοτόπουλου (ρύθμιση AF 160°C, χωρίς προθέρμανση) ή φιλέτου σολομού (200°C, χωρίς προθέρμανση) συγκριτικά με τη χρήση φούρνου κατηγορίας A. Μέσα ποσοστά με βάση εσωτερική εργαστηριακή μέτρηση με τα HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανά προϊόν.