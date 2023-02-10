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  • Πιο υγιεινά. Πιο νόστιμα. Πιο εύκολα. Τώρα και με συνδεσιμότητα
  • Πιο υγιεινά. Πιο νόστιμα. Πιο εύκολα. Τώρα και με συνδεσιμότητα
  • Πιο υγιεινά. Πιο νόστιμα. Πιο εύκολα. Τώρα και με συνδεσιμότητα
  • Πιο υγιεινά. Πιο νόστιμα. Πιο εύκολα. Τώρα και με συνδεσιμότητα
  • Πιο υγιεινά. Πιο νόστιμα. Πιο εύκολα. Τώρα και με συνδεσιμότητα
  • Πιο υγιεινά. Πιο νόστιμα. Πιο εύκολα. Τώρα και με συνδεσιμότητα
  • Πιο υγιεινά. Πιο νόστιμα. Πιο εύκολα. Τώρα και με συνδεσιμότητα
  • Πιο υγιεινά. Πιο νόστιμα. Πιο εύκολα. Τώρα και με συνδεσιμότητα
  • Πιο υγιεινά. Πιο νόστιμα. Πιο εύκολα. Τώρα και με συνδεσιμότητα
  • Πιο υγιεινά. Πιο νόστιμα. Πιο εύκολα. Τώρα και με συνδεσιμότητα
  • Πιο υγιεινά. Πιο νόστιμα. Πιο εύκολα. Τώρα και με συνδεσιμότητα
  • Πιο υγιεινά. Πιο νόστιμα. Πιο εύκολα. Τώρα και με συνδεσιμότητα
  • Πιο υγιεινά. Πιο νόστιμα. Πιο εύκολα. Τώρα και με συνδεσιμότητα
  • Πιο υγιεινά. Πιο νόστιμα. Πιο εύκολα. Τώρα και με συνδεσιμότητα
  • Πιο υγιεινά. Πιο νόστιμα. Πιο εύκολα. Τώρα και με συνδεσιμότητα
  • Πιο υγιεινά. Πιο νόστιμα. Πιο εύκολα. Τώρα και με συνδεσιμότητα
  • Πιο υγιεινά. Πιο νόστιμα. Πιο εύκολα. Τώρα και με συνδεσιμότητα

AirfryerAirfryer 5000 Series Connected

HD9255/90

4.5
| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Πιο υγιεινά. Πιο νόστιμα. Πιο εύκολα. Τώρα και με συνδεσιμότητα
Συνδεδεμένο Airfryer 13-σε-1. Τηγάνισμα, ψήσιμο αρτοποιημάτων, ψήσιμο στο φούρνο, γκριλ. Εξ αποστάσεως. Η απόλυτη εμπειρία μαγειρέματος για να φτιάχνετε υγιεινές και νόστιμες συνταγές στο σπίτι, με εξ αποστάσεως έλεγχο και πιο εύκολα από ποτέ.
Δείτε όλα τα οφέλη

Πιο υγιεινά. Πιο νόστιμα. Πιο εύκολα. Τώρα και με συνδεσιμότητα

  • Τεχνολογία Rapid Air

  • 800 g, 4,1 L

  • Με δυνατότητα σύνδεσης

  • Μαύρο

Airfryer "όλα σε ένα": Απόλυτη ευελιξία και πολλαπλές λειτουργίες

Airfryer "όλα σε ένα": Απόλυτη ευελιξία και πολλαπλές λειτουργίες

Το νέο Airfryer 5000 Series Connected της Philips διαθέτει 13 διαφορετικές λειτουργίες μαγειρέματος: τηγάνισμα, ψήσιμο αρτοποιημάτων, γκριλ, ψήσιμο στο φούρνο και ζέσταμα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μαγείρεμα για τηγανητές πατάτες, κοτόπουλο, ψάρι και πολλά άλλα, για τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά.

Απομακρυσμένη παρακολούθηση της προόδου μέσω της εφαρμογής HomeID, από οπουδήποτε

Απομακρυσμένη παρακολούθηση της προόδου μέσω της εφαρμογής HomeID, από οπουδήποτε

Με σύζευξη του Airfryer στην εφαρμογή HomeID, μπορείτε να επιλέξετε από απόσταση ένα πρόγραμμα ή μια συνταγή, να παρακολουθήσετε το μαγείρεμα από οπουδήποτε και να απολαύσετε ένα ζεστό, φρεσκομαγειρεμένο γεύμα όταν επιστρέψετε στο σπίτι.

Υγιεινό τηγάνισμα με τεχνολογία Rapid Air

Υγιεινό τηγάνισμα με τεχνολογία Rapid Air

Το Airfryer 5000 Series Connected της Philips διαθέτει σχεδίαση σε σχήμα "αστερία" και στροβιλίζει τον θερμό αέρα για να δημιουργείτε πεντανόστιμα φαγητά που είναι τραγανά εξωτερικά και τρυφερά στο εσωτερικό, με ελάχιστο ή και καθόλου πρόσθετο λάδι. Υγιεινό μαγείρεμα κάθε φορά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.5

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

10/02/2023

Portugal

Portugal

Επαληθευμένος αγοραστής

Facíl e simples de usar

Facíil e simples de usar sem ter muitos botões e coisas electronícas

Πλεονεκτήματα

Pratica

Μειονεκτήματα

Para desligar e passar o botão para o 0 e uma bocado dificil

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9255/90 Airfryer 5000 Series Connected

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9255/90 Airfryer 5000 Series Connected

18/02/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

πολύ καλά χαρακτηριστικά

πολύ καλό και εξυπηρετικό προϊόν. το αρνητικό είναι το δοχείο. στα χαρακτηριστικά δεν ανέφερε ότι το δοχείο είναι με τρύπες και αναγκαστικά θα πρέπει να γίνει αγορά αλλού σκεύους, επιπλέον δηλαδή χρήματα στα ήδη αρκετά που κόστιζε.

Πλεονεκτήματα

πολλές ιδέες για συνταγές πιο υγιεινές

Μειονεκτήματα

το δοχείο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9255/90 Airfryer 5000 Series Connected

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9255/90 Airfryer 5000 Series Connected

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Ο αριθμός των συνταγών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα

  2. Σε σύγκριση με την περιεκτικότητα σε λίπος του κοτόπουλου και του χοιρινού ψημένα σε φριτέζα ή σε γουόκ

  3. Συγκριτικά με τις φρέσκες τηγανητές πατάτες που είναι φτιαγμένες σε μια συμβατική φριτέζα Philips

  4. Ενεργειακό κόστος για μαγείρεμα στήθους κοτόπουλου (ρύθμιση AF 160°C, χωρίς προθέρμανση) ή φιλέτου σολομού (200°C, χωρίς προθέρμανση) συγκριτικά με τη χρήση φούρνου κατηγορίας A. Μέσα ποσοστά με βάση εσωτερική εργαστηριακή μέτρηση με τα HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανά προϊόν.