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Τεχνολογία Rapid Air
800 g, 4,1 L
Με δυνατότητα σύνδεσης
Μαύρο
Το νέο Airfryer 5000 Series Connected της Philips διαθέτει 13 διαφορετικές λειτουργίες μαγειρέματος: τηγάνισμα, ψήσιμο αρτοποιημάτων, γκριλ, ψήσιμο στο φούρνο και ζέσταμα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μαγείρεμα για τηγανητές πατάτες, κοτόπουλο, ψάρι και πολλά άλλα, για τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά.
Με σύζευξη του Airfryer στην εφαρμογή HomeID, μπορείτε να επιλέξετε από απόσταση ένα πρόγραμμα ή μια συνταγή, να παρακολουθήσετε το μαγείρεμα από οπουδήποτε και να απολαύσετε ένα ζεστό, φρεσκομαγειρεμένο γεύμα όταν επιστρέψετε στο σπίτι.
Το Airfryer 5000 Series Connected της Philips διαθέτει σχεδίαση σε σχήμα "αστερία" και στροβιλίζει τον θερμό αέρα για να δημιουργείτε πεντανόστιμα φαγητά που είναι τραγανά εξωτερικά και τρυφερά στο εσωτερικό, με ελάχιστο ή και καθόλου πρόσθετο λάδι. Υγιεινό μαγείρεμα κάθε φορά.
4.5
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Pandora26
10/02/2023
Portugal
Επαληθευμένος αγοραστής
Facíl e simples de usar
Facíil e simples de usar sem ter muitos botões e coisas electronícas
Πλεονεκτήματα
Pratica
Μειονεκτήματα
Para desligar e passar o botão para o 0 e uma bocado dificil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9255/90 Airfryer 5000 Series Connected
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9255/90 Airfryer 5000 Series Connected
Evanzelie
18/02/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
πολύ καλά χαρακτηριστικά
πολύ καλό και εξυπηρετικό προϊόν. το αρνητικό είναι το δοχείο. στα χαρακτηριστικά δεν ανέφερε ότι το δοχείο είναι με τρύπες και αναγκαστικά θα πρέπει να γίνει αγορά αλλού σκεύους, επιπλέον δηλαδή χρήματα στα ήδη αρκετά που κόστιζε.
Πλεονεκτήματα
πολλές ιδέες για συνταγές πιο υγιεινές
Μειονεκτήματα
το δοχείο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9255/90 Airfryer 5000 Series Connected
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Airfryer HD9255/90 Airfryer 5000 Series Connected
Ο αριθμός των συνταγών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα
Σε σύγκριση με την περιεκτικότητα σε λίπος του κοτόπουλου και του χοιρινού ψημένα σε φριτέζα ή σε γουόκ
Συγκριτικά με τις φρέσκες τηγανητές πατάτες που είναι φτιαγμένες σε μια συμβατική φριτέζα Philips
Ενεργειακό κόστος για μαγείρεμα στήθους κοτόπουλου (ρύθμιση AF 160°C, χωρίς προθέρμανση) ή φιλέτου σολομού (200°C, χωρίς προθέρμανση) συγκριτικά με τη χρήση φούρνου κατηγορίας A. Μέσα ποσοστά με βάση εσωτερική εργαστηριακή μέτρηση με τα HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανά προϊόν.