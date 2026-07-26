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Εξάρτημα για Airfryer Κιτ ψησίματος L

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Εξάρτημα για AirfryerΚιτ ψησίματος L

HD9925/01

Εξάρτημα για Airfryer Κιτ ψησίματος L

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Το κιτ ψησίματος L είναι το ιδανικό αξεσουάρ για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη πολυχρηστικότητα με το Compact Airfryer. Μαγειρέψτε και ψήστε πεντανόστιμα λαζάνια, φαγητά κατσαρόλας, πιάτα με κάρι, σούπες, κέικ, μάφιν...και άλλα πολλά!

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  • 26 July 2026

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