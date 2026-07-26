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Εξάρτημα για Airfryer Κιτ ψησίματος L
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HD9925/01
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Το κιτ ψησίματος L είναι το ιδανικό αξεσουάρ για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη πολυχρηστικότητα με το Compact Airfryer. Μαγειρέψτε και ψήστε πεντανόστιμα λαζάνια, φαγητά κατσαρόλας, πιάτα με κάρι, σούπες, κέικ, μάφιν...και άλλα πολλά!
Βγαίνει λευκός καπνός από το Airfryer της Philips