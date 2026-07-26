Το κιτ ψησίματος L είναι το ιδανικό αξεσουάρ για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη πολυχρηστικότητα με το Compact Airfryer. Μαγειρέψτε και ψήστε πεντανόστιμα λαζάνια, φαγητά κατσαρόλας, πιάτα με κάρι, σούπες, κέικ, μάφιν...και άλλα πολλά!