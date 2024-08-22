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  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*

Σειρά 3000Airfryer L

HD9252/70

4.5
| (27) Κριτικές | 88% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*
Απολαύστε υγιεινά γεύματα με τραγανή κρούστα και τρυφερά στο εσωτερικό, χάρη στην τεχνολογία Rapid Air. Κατεβάστε την εφαρμογή HomeID για να ανακαλύπτετε εκατοντάδες νόστιμες συνταγές κάθε μέρα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Χάρη στην τεχνολογία Rapid Air

Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με έως 90% λιγότερα λιπαρά!*

  • Τεχνολογία Rapid Air

  • 0,8 kg, 4,1 L

  • Μαύρο/Ασημί

Υγιεινό τηγάνισμα με τεχνολογία Rapid Air

Υγιεινό τηγάνισμα με τεχνολογία Rapid Air

Η τεχνολογία Rapid Air, χάρη στη μοναδική σχεδίαση σε σχήμα αστερία, στροβιλίζει τον θερμό αέρα για να δημιουργείτε πεντανόστιμα φαγητά με τραγανή κρούστα και τρυφερά στο εσωτερικό, με ελάχιστο ή και καθόλου πρόσθετο λάδι.

Τηγανίστε με έως και 90% λιγότερα λιπαρά*

Τηγανίστε με έως και 90% λιγότερα λιπαρά*

Το Philips Airfryer χρησιμοποιεί θερμό αέρα για να μαγειρεύει τέλεια και τραγανά τα αγαπημένα σας φαγητά, με έως και 90% λιγότερα λιπαρά.*

Νόστιμες συνταγές με το Airfryer για έναν υγιεινό τρόπο ζωής

Νόστιμες συνταγές με το Airfryer για έναν υγιεινό τρόπο ζωής

Ανακαλύψτε εκατοντάδες πεντανόστιμες συνταγές με το Airfryer που είναι γευστικές, υγιεινές και γρήγορες. Τις συνταγές για το καθημερινό μαγείρεμα στην εφαρμογή HomeID επιμελούνται ειδικοί διατροφολόγοι.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.5

από 5

27

Κριτικές

88%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

22/08/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Είμαι πολύ ευχαριστημένη από την επιλογή μου!

Ο κάδος εξυπηρετεί άνετα δυο άτομα και το air fryer γενικότερα μου έχει δώσει την ευκαιρία να πειραματιστώ και να ψάξω νέες συνταγές και γευστικές εμπειριες. Μέχρι τώρα, είναι αξιόπιστο και εξυπηρετικό πολύ!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 3000 HD9252/70 Airfryer L

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 3000 HD9252/70 Airfryer L

02/05/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικό προϊόν

Πανεύκολο στη χρήση. Σε καθοδηγεί το φωτιζόμενο καντράν για το χρόνο και το είδος που θέλεις να μαγειρέψεις. Τέλειο μαγείρεμα, γρήγορα και υγιεινά.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 3000 HD9252/70 Airfryer L

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 3000 HD9252/70 Airfryer L

18/04/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετική και οικονομική επιλογή

Κατόπιν έρευνας, επέλεξα το HD9252/70 μοντέλο και είναι εξαίσια επιλογή! Η ποιότητα των φαγητών είναι άψογη. Πιάνει σχετικά μικρό χώρο για airfryer και είναι αρκετά ελαφρύ για να το μετακινείς. Ο κάδος του είναι οκ για 1-2 άτομα, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες φορές σε περίπτωση χρήσης για περισσότερα άτομα. Ένα επιπλέον θετικό είναι ότι παρέχει δυνατότητα ξεπαγώματος κατεψυγμένων, αλλά και ζεστάματος φαγητού.

Πλεονεκτήματα

Ποιότητα μαγειρέματος φαγητών. Ξεπάγωμα κατεψυγμένων. Εύκολη χρήση. Ζέσταμα μαγειρεμένου φαγητού.

Μειονεκτήματα

Τα προεπιλεγμένα προγράμματα έχουν σαν προτεινόμενο χρόνο μαγειρέματος τον τελικό χρόνο ψησίματος του φαγητού και στο μισό χρόνο θα πρέπει να το σταματήσεις για να γυρίσεις τα φαγητά.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 3000 HD9252/70 Airfryer L

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 3000 HD9252/70 Airfryer L

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Συγκριτικά με τις φρέσκες τηγανητές πατάτες που είναι φτιαγμένες σε μια συμβατική φριτέζα Philips

  2. Σε σύγκριση με την περιεκτικότητα σε λίπος του κοτόπουλου και του χοιρινού ψημένα σε φριτέζα ή σε γουόκ.

  3. Διατίθεται μόνο σε χώρες με διαθέσιμη την εφαρμογή HomeID

  4. Ενεργειακό κόστος για μαγείρεμα στήθους κοτόπουλου (ρύθμιση AF 160°C, χωρίς προθέρμανση) ή φιλέτου σολομού (200°C, χωρίς προθέρμανση) συγκριτικά με τη χρήση φούρνου κατηγορίας A. Μέσα ποσοστά με βάση εσωτερική εργαστηριακή μέτρηση με τα HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανά προϊόν.