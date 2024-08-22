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Τεχνολογία Rapid Air
0,8 kg, 4,1 L
Μαύρο/Ασημί
Η τεχνολογία Rapid Air, χάρη στη μοναδική σχεδίαση σε σχήμα αστερία, στροβιλίζει τον θερμό αέρα για να δημιουργείτε πεντανόστιμα φαγητά με τραγανή κρούστα και τρυφερά στο εσωτερικό, με ελάχιστο ή και καθόλου πρόσθετο λάδι.
Το Philips Airfryer χρησιμοποιεί θερμό αέρα για να μαγειρεύει τέλεια και τραγανά τα αγαπημένα σας φαγητά, με έως και 90% λιγότερα λιπαρά.*
Ανακαλύψτε εκατοντάδες πεντανόστιμες συνταγές με το Airfryer που είναι γευστικές, υγιεινές και γρήγορες. Τις συνταγές για το καθημερινό μαγείρεμα στην εφαρμογή HomeID επιμελούνται ειδικοί διατροφολόγοι.
4.5
από 5
27
Κριτικές
88%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Πόπη Ντο
22/08/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Είμαι πολύ ευχαριστημένη από την επιλογή μου!
Ο κάδος εξυπηρετεί άνετα δυο άτομα και το air fryer γενικότερα μου έχει δώσει την ευκαιρία να πειραματιστώ και να ψάξω νέες συνταγές και γευστικές εμπειριες. Μέχρι τώρα, είναι αξιόπιστο και εξυπηρετικό πολύ!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 3000 HD9252/70 Airfryer L
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 3000 HD9252/70 Airfryer L
Athina22
02/05/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό προϊόν
Πανεύκολο στη χρήση. Σε καθοδηγεί το φωτιζόμενο καντράν για το χρόνο και το είδος που θέλεις να μαγειρέψεις. Τέλειο μαγείρεμα, γρήγορα και υγιεινά.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 3000 HD9252/70 Airfryer L
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 3000 HD9252/70 Airfryer L
elenip11
18/04/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετική και οικονομική επιλογή
Κατόπιν έρευνας, επέλεξα το HD9252/70 μοντέλο και είναι εξαίσια επιλογή! Η ποιότητα των φαγητών είναι άψογη. Πιάνει σχετικά μικρό χώρο για airfryer και είναι αρκετά ελαφρύ για να το μετακινείς. Ο κάδος του είναι οκ για 1-2 άτομα, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες φορές σε περίπτωση χρήσης για περισσότερα άτομα. Ένα επιπλέον θετικό είναι ότι παρέχει δυνατότητα ξεπαγώματος κατεψυγμένων, αλλά και ζεστάματος φαγητού.
Πλεονεκτήματα
Ποιότητα μαγειρέματος φαγητών. Ξεπάγωμα κατεψυγμένων. Εύκολη χρήση. Ζέσταμα μαγειρεμένου φαγητού.
Μειονεκτήματα
Τα προεπιλεγμένα προγράμματα έχουν σαν προτεινόμενο χρόνο μαγειρέματος τον τελικό χρόνο ψησίματος του φαγητού και στο μισό χρόνο θα πρέπει να το σταματήσεις για να γυρίσεις τα φαγητά.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 3000 HD9252/70 Airfryer L
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 3000 HD9252/70 Airfryer L
Συγκριτικά με τις φρέσκες τηγανητές πατάτες που είναι φτιαγμένες σε μια συμβατική φριτέζα Philips
Σε σύγκριση με την περιεκτικότητα σε λίπος του κοτόπουλου και του χοιρινού ψημένα σε φριτέζα ή σε γουόκ.
Διατίθεται μόνο σε χώρες με διαθέσιμη την εφαρμογή HomeID
Ενεργειακό κόστος για μαγείρεμα στήθους κοτόπουλου (ρύθμιση AF 160°C, χωρίς προθέρμανση) ή φιλέτου σολομού (200°C, χωρίς προθέρμανση) συγκριτικά με τη χρήση φούρνου κατηγορίας A. Μέσα ποσοστά με βάση εσωτερική εργαστηριακή μέτρηση με τα HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανά προϊόν.