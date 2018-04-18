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Μη διαθέσιμο πλέον
FC9184/01
Μεγαλύτερη ισχύς αναρρόφησης, ακόμα κι όταν γεμίσει η σακούλα*
Με το πανίσχυρο μοτέρ των 2100W και τον ειδικά σχεδιασμένο χώρο συλλογής σκόνης, η σκούπα Philips PerformerPro διατηρεί υψηλή ροή αέρα, προσφέροντας τη μεγαλύτερη απορροφητική ισχύ. Για κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού, ακόμα κι αν έχει γεμίσει η σακούλα!*
2100W
Φίλτρο HEPA 12
5 L
Μοτέρ 2100W που παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 475W, για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.
Το πέλμα TriActive εκτελεί 3 ενέργειες καθαρισμού ταυτόχρονα: 1) Ανοίγει απαλά το πέλος του χαλιού με την ειδικά σχεδιασμένη πλάκα του και αφαιρεί σε βάθος τη σκόνη. 2) Απορροφά τα μεγάλα κομμάτια με το μεγαλύτερο άνοιγμα στην εμπρός πλευρά του. 3) Μαζεύει τη σκόνη και τη βρομιά κοντά στα έπιπλα και τους τοίχους, ακολουθώντας το περίγραμμά τους με τα δύο πλευρικά κανάλια αέρα.
Αυτό το ειδικό φίλτρο εξαγωγής αιχμαλωτίζει το 99,5% της σκόνης πριν διοχετευθεί ξανά ο αέρας στο χώρο, διασφαλίζοντας ένα καθαρό περιβάλλον χωρίς ίχνος σκόνης.
3.9
από 5
38
Κριτικές
Μαρια
18/04/2018
Ελλάδα
Εξαιρετική επιλογη
Πολύ καλή επιλογή για οικιακή σκούπα. Αθόρυβη . Εύκαμπτος σωλήνας. Σίγουρα value for money.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerformerPro FC9184/01 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerformerPro FC9184/01 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
kaplas
04/08/2013
Italia
ottimo prodotto
sono rimasto favorevolmente rimasto sorpreso dalle ottime prestazioni e dal design.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerformerPro FC9184/01 Aspirapolvere con sacco
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerformerPro FC9184/01 Aspirapolvere con sacco
yvdb1
29/04/2015
Nederland
dit product zuigt beter dan verwacht
Zeer tevreden over deze stofzuiger! Met 2 kinderen en een hond is het moeilijk om een goede stofzuiger te vinden. Deze stofzuiger is echt een aanrader! De honden haren zuigt hij met gemak uit het vloerkleed! De lange stang is ook erg fijn, ik als rug patiënt kan nu eindelijk in een fijne houding stofzuigen!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerformerPro FC9184/01 Stofzuiger met zak
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerformerPro FC9184/01 Stofzuiger met zak
Ο έλεγχος της απορροφητικής ισχύος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IEC 60312-1, από το εξωτερικό ινστιτούτο ελέγχων SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., Αύγουστος 2012)