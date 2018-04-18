ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Standard Product Photo Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01
  • Find your model number - export Philips
  • Standard Product Photo Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01
  • Find your model number - export Philips

Μη διαθέσιμο πλέον

PerformerProΗλεκτρική σκούπα με σακούλα

FC9184/01

3.9

| (38) Κριτικές

Μεγαλύτερη ισχύς αναρρόφησης, ακόμα κι όταν γεμίσει η σακούλα*

Με το πανίσχυρο μοτέρ των 2100W και τον ειδικά σχεδιασμένο χώρο συλλογής σκόνης, η σκούπα Philips PerformerPro διατηρεί υψηλή ροή αέρα, προσφέροντας τη μεγαλύτερη απορροφητική ισχύ. Για κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού, ακόμα κι αν έχει γεμίσει η σακούλα!*

Δείτε όλα τα οφέλη

με μοτέρ 2100W και χωρητικότητα σκόνης 5L

Μεγαλύτερη ισχύς αναρρόφησης, ακόμα κι όταν γεμίσει η σακούλα*

  • 2100W

  • Φίλτρο HEPA 12

  • 5 L

Μοτέρ 2100 Watt, το οποίο παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 475W

Μοτέρ 2100 Watt, το οποίο παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 475W

Μοτέρ 2100W που παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 475W, για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.

Το νέο πέλμα TriActive 3-σε-1 μαζεύει τη χοντρή και την ψιλή σκόνη

Το νέο πέλμα TriActive 3-σε-1 μαζεύει τη χοντρή και την ψιλή σκόνη

Το πέλμα TriActive εκτελεί 3 ενέργειες καθαρισμού ταυτόχρονα: 1) Ανοίγει απαλά το πέλος του χαλιού με την ειδικά σχεδιασμένη πλάκα του και αφαιρεί σε βάθος τη σκόνη. 2) Απορροφά τα μεγάλα κομμάτια με το μεγαλύτερο άνοιγμα στην εμπρός πλευρά του. 3) Μαζεύει τη σκόνη και τη βρομιά κοντά στα έπιπλα και τους τοίχους, ακολουθώντας το περίγραμμά τους με τα δύο πλευρικά κανάλια αέρα.

Φίλτρο EPA 12 με 99,5% φιλτράρισμα της σκόνης

Φίλτρο EPA 12 με 99,5% φιλτράρισμα της σκόνης

Αυτό το ειδικό φίλτρο εξαγωγής αιχμαλωτίζει το 99,5% της σκόνης πριν διοχετευθεί ξανά ο αέρας στο χώρο, διασφαλίζοντας ένα καθαρό περιβάλλον χωρίς ίχνος σκόνης.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Βρείτε ανταλλακτικά ή αξεσουάρ

Μετάβαση στα ανταλλακτικά και τα αξεσουάρ

Εξαρτήματα και αξεσουάρ

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

3.9

από 5

38

Κριτικές

18/04/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετική επιλογη

Πολύ καλή επιλογή για οικιακή σκούπα. Αθόρυβη . Εύκαμπτος σωλήνας. Σίγουρα value for money.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerformerPro FC9184/01 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerformerPro FC9184/01 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

04/08/2013

Italia

Italia

ottimo prodotto

sono rimasto favorevolmente rimasto sorpreso dalle ottime prestazioni e dal design.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerformerPro FC9184/01 Aspirapolvere con sacco

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerformerPro FC9184/01 Aspirapolvere con sacco

29/04/2015

Nederland

Nederland

dit product zuigt beter dan verwacht

Zeer tevreden over deze stofzuiger! Met 2 kinderen en een hond is het moeilijk om een goede stofzuiger te vinden. Deze stofzuiger is echt een aanrader! De honden haren zuigt hij met gemak uit het vloerkleed! De lange stang is ook erg fijn, ik als rug patiënt kan nu eindelijk in een fijne houding stofzuigen!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerformerPro FC9184/01 Stofzuiger met zak

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerformerPro FC9184/01 Stofzuiger met zak

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Ο έλεγχος της απορροφητικής ισχύος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IEC 60312-1, από το εξωτερικό ινστιτούτο ελέγχων SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., Αύγουστος 2012)