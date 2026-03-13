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PerformerPro Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Μη διαθέσιμο πλέον
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FC9184/01
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EU Declaration of conformity Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01 - English (US)
Important Information Manual Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag
Ολα (2)
Πού βρίσκω τον αριθμό μοντέλου και σειράς της ηλεκτρικής σκούπας Philips;
Πώς να καθαρίσω το φίλτρο της ηλεκτρικής σκούπας Philips;
φίλτρο εξόδου αέρα s-filter®
S-bagΚλασική Μακράς Διάρκειας (συσκευασία 4 τεμαχίων)
Η ηλεκτρική μου σκούπα Philips δεν ανάβει
Η ηλεκτρική μου σκούπα Philips θερμαίνεται υπερβολικά
Η σκούπα Philips έχει χαμηλή απορροφητική δύναμη
Αισθάνομαι ηλεκτροστατικές κενώσεις με την ηλεκτρική σκούπα Philips
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