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Φροντίδα του κλίματος

Φροντίδα του κλίματος (11)

1–11 από 11 αποτελέσματα
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  • Philips Series 1000

Philips Series 1000
Επιδαπέδιος ανεμιστήρας

CX1520/01
  • Ροή αέρα ανεμιστήρα 3.330 m3/h
  • Αθόρυβη λειτουργία στα 38 db (A)
  • Δυνατότητα κλίσης και περιστροφής
  • Διάμετρος κεφαλής 45 εκ.
Προβολή προϊόντος
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας

Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
Σειρά 3000

CX3550/01
  • Ροή αέρα ανεμιστήρα 2562 m³/h
  • Δυνατότητα κλίσης και περιστροφής
  • Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία στα 19 dB(A)
  • Διάμετρος κεφαλής 40 εκ.
Προβολή προϊόντος
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας

Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
Σειρά 2000

CX2550/00
  • Ροή αέρα ανεμιστήρα 2562 m³/h
  • Δυνατότητα κλίσης και περιστροφής
  • Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία στα 19 dB(A)
  • Διάμετρος κεφαλής 40 εκ.
Προβολή προϊόντος
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
Σειρά 3000

CX3050/01
  • Ροή αέρα ανεμιστήρα 738 m³/h
  • Δυνατότητα κλίσης και περιστροφής
  • Εξαιρετικά αθόρυβος στα 23 dB(A)
  • Διάμετρος κεφαλής 22 εκ.
Προβολή προϊόντος
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
Σειρά 2000

CX2050/00
  • Ροή αέρα ανεμιστήρα 738 m³/h
  • Δυνατότητα κλίσης
  • Εξαιρετικά αθόρυβος στα 23 dB(A)
  • Διάμετρος κεφαλής 22 εκ.
Προβολή προϊόντος
  • Philips Κεραμικό αερόθερμο μικρού μεγέθους
  • Philips Κεραμικό αερόθερμο μικρού μεγέθους
  • Philips Κεραμικό αερόθερμο μικρού μεγέθους
  • Philips Κεραμικό αερόθερμο μικρού μεγέθους
  • Philips Κεραμικό αερόθερμο μικρού μεγέθους
  • Philips Κεραμικό αερόθερμο μικρού μεγέθους
  • Philips Κεραμικό αερόθερμο μικρού μεγέθους
  • Philips Κεραμικό αερόθερμο μικρού μεγέθους

Philips Κεραμικό αερόθερμο μικρού μεγέθους
Σειρά 2000

CX2120/01
  • Γρήγορη θέρμανση σε 2 δευτερόλεπτα
  • Εξαιρετικά αθόρυβο στα 24 dB(A)
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  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series

Philips 5000 Series
Smart Κεραμικό Αερόθερμο Πύργος

CX5120/11
  • Γρήγορη θέρμανση σε 2 δευτερόλεπτα
  • Ένδειξη θερμοκρασίας
  • Εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στην τεχνολογία AI
  • Έχει συνδεθεί με την εφαρμογή Air+
Προβολή προϊόντος
  • Philips Κεραμικό αερόθερμο μικρού μεγέθους
  • Philips Κεραμικό αερόθερμο μικρού μεγέθους
  • Philips Κεραμικό αερόθερμο μικρού μεγέθους
  • Philips Κεραμικό αερόθερμο μικρού μεγέθους
  • Philips Κεραμικό αερόθερμο μικρού μεγέθους
  • Philips Κεραμικό αερόθερμο μικρού μεγέθους
  • Philips Κεραμικό αερόθερμο μικρού μεγέθους
  • Philips Κεραμικό αερόθερμο μικρού μεγέθους

Philips Κεραμικό αερόθερμο μικρού μεγέθους
Σειρά 3000

CX3120/01
  • Γρήγορη θέρμανση σε 2 δευτερόλεπτα
  • Εξαιρετικά αθόρυβο στα 24 dB(A)
  • Εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στην τεχνολογία AI
  • Έχει συνδεθεί με την εφαρμογή Air+
Προβολή προϊόντος
  • Philips 1000i Series
  • Philips 1000i Series
  • Philips 1000i Series
  • Philips 1000i Series
  • Philips 1000i Series
  • Philips 1000i Series
  • Philips 1000i Series
  • Philips 1000i Series
  • Philips 1000i Series

Philips 1000i Series
Καθαριστής αέρα για δωμάτια μεσαίου μεγέθους

AC1715/10
  • Καθαρίζει δωμάτια με εμβαδόν έως 78 ㎡
  • Ρυθμός καθαρού αέρα 300 ㎥/h (CADR)
  • Φίλτρο HEPA & ενεργού άνθρακα
  • Συνδέεται με την εφαρμογή Air+
Προβολή προϊόντος
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000

Philips Series 5000
Ανεμιστήρας-πύργος

CX5535/11
  • Ροή αέρα ανεμιστήρα 2230 m3/h
  • Τηλεχειριστήριο
  • Λεπτή σχεδίαση 105 εκ.
  • Κατάλληλος για διάχυση αρώματος
Προβολή προϊόντος
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000

Philips Series 5000
Ανεμιστήρας-πύργος

CX5535/00
  • Ροή αέρα ανεμιστήρα 2230 m3/h
  • Τηλεχειριστήριο
  • Λεπτή σχεδίαση 105 εκ.
  • Κατάλληλος για διάχυση αρώματος
Προβολή προϊόντος
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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.