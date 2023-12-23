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Γρήγορη θέρμανση σε 2 δευτερόλεπτα
Ένδειξη θερμοκρασίας
Εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στην τεχνολογία AI
Έχει συνδεθεί με την εφαρμογή Air+
Απολαύστε ισχυρή, άμεση ζεστασιά σε μόλις 2 δευτερόλεπτα με ρυθμιζόμενη ισχύ έως 2000 W. Ιδανικό για δωμάτια μεγέθους έως και 20 m2.
Η ένδειξη θερμοκρασίας στη συσκευή προσφέρει εύκολο και γρήγορο έλεγχο, επιτρέποντάς σας να παρακολουθείτε και να προσαρμόζετε εύκολα τις ρυθμίσεις θερμότητας στο επιθυμητό επίπεδο άνεσης. Η αναβαθμισμένη ένδειξη θερμοκρασίας προσφέρει βελτιωμένη ακρίβεια (2). Για πρόσθετη άνεση, απλά απενεργοποιήστε το φως της οθόνης για μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα.
Η πρώτη σειρά ηλεκτρικής θέρμανσης στον κόσμο που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη θέρμανση του δωματίου. Η τεχνολογία Eco AI προσαρμόζεται στη θερμοκρασία του δωματίου σας, αναλύει τις συνήθειες χρήσης και παρακολουθεί την εξωτερική θερμοκρασία για βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας. Απλώς ενεργοποιήστε τη λειτουργία Auto+ στην εφαρμογή Air+ για να ανακαλύψετε περισσότερες δυνατότητες και να απολαύσετε εξατομικευμένη άνεση με εξοικονόμηση ενέργειας έως και 50% (1).
Βραβεία
5.0
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Mysticalcracker
23/12/2023
Portugal
Επαληθευμένος αγοραστής
O produto è muito bom
Pena nao ser compatible com os assisténtes vocal grande defeito e uma pena .....
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica
Luisdiver
05/12/2023
Portugal
Επαληθευμένος αγοραστής
Qualidade preço
Excelentes funcionalidades e fácil de operar. Fácilregulação dos parâmetros
Πλεονεκτήματα
temporizador e controlo de temperatura
Μειονεκτήματα
dava jeito ter um comando próprio também
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica
(1) Αυτή η συσκευή διαθέτει λειτουργία Auto Plus που στηρίζεται σε AI, και μπορεί να εξοικονομήσει έως και 50% kWh σε σχέση με την ίδια συσκευή που διαθέτει χειροκίνητο έλεγχο, ενώ μπορεί ακόμα να εξοικονομήσει έως και 25% kWh μόνο από τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Η εξοικονόμηση διαφέρει ανάλογα με τον καιρό, τη γεωγραφική τοποθεσία, τη διάταξη του δωματίου και τη χρήση.
(2) Η συσκευή έχει ενημερωθεί για να αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη θερμοκρασία στο δωμάτιο. Ωστόσο, η εμφανιζόμενη θερμοκρασία στη συσκευή ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από τη θερμοκρασία δωματίου, καθώς αντικατοπτρίζει τη θερμοκρασία γύρω από το αερόθερμο.
(3) Επίπεδο θορύβου στην ταχύτητα 1, βάσει IEC 60704-2-2