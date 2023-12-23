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  • Ισχυρή θέρμανση, βέλτιστη ενεργειακή απόδοση
  • Ισχυρή θέρμανση, βέλτιστη ενεργειακή απόδοση
  • Ισχυρή θέρμανση, βέλτιστη ενεργειακή απόδοση
  • Ισχυρή θέρμανση, βέλτιστη ενεργειακή απόδοση
  • Ισχυρή θέρμανση, βέλτιστη ενεργειακή απόδοση
  • Ισχυρή θέρμανση, βέλτιστη ενεργειακή απόδοση
  • Ισχυρή θέρμανση, βέλτιστη ενεργειακή απόδοση
  • Ισχυρή θέρμανση, βέλτιστη ενεργειακή απόδοση
  • Ισχυρή θέρμανση, βέλτιστη ενεργειακή απόδοση
  • Ισχυρή θέρμανση, βέλτιστη ενεργειακή απόδοση
  • Ισχυρή θέρμανση, βέλτιστη ενεργειακή απόδοση
  • Ισχυρή θέρμανση, βέλτιστη ενεργειακή απόδοση
  • Ισχυρή θέρμανση, βέλτιστη ενεργειακή απόδοση
  • Ισχυρή θέρμανση, βέλτιστη ενεργειακή απόδοση
  • Ισχυρή θέρμανση, βέλτιστη ενεργειακή απόδοση
  • Ισχυρή θέρμανση, βέλτιστη ενεργειακή απόδοση

5000 SeriesSmart Κεραμικό Αερόθερμο Πύργος

CX5120/11

5
| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Ισχυρή θέρμανση, βέλτιστη ενεργειακή απόδοση
Απολαύστε ισχυρή θέρμανση και εύκολο έλεγχο της θερμοκρασίας. Με γρήγορη προθέρμανση 2 δευτερολέπτων και ρυθμιζόμενη ισχύ έως 2000W, τεχνολογία Eco AI για εξοικονόμηση ενέργειας, συνδεσιμότητα εφαρμογών και προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.
Δείτε όλα τα οφέλη

Εξοικονομεί έως 50% ενέργεια σε σχέση με τα τυπικά αερόθερμα (1)

Ισχυρή θέρμανση, βέλτιστη ενεργειακή απόδοση

  • Γρήγορη θέρμανση σε 2 δευτερόλεπτα

  • Ένδειξη θερμοκρασίας

  • Εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στην τεχνολογία AI

  • Έχει συνδεθεί με την εφαρμογή Air+

Άμεση άνεση με γρήγορη θέρμανση σε 2 δ.

Άμεση άνεση με γρήγορη θέρμανση σε 2 δ.

Απολαύστε ισχυρή, άμεση ζεστασιά σε μόλις 2 δευτερόλεπτα με ρυθμιζόμενη ισχύ έως 2000 W. Ιδανικό για δωμάτια μεγέθους έως και 20 m2.

Ένδειξη θερμοκρασίας για εύκολο έλεγχο

Ένδειξη θερμοκρασίας για εύκολο έλεγχο

Η ένδειξη θερμοκρασίας στη συσκευή προσφέρει εύκολο και γρήγορο έλεγχο, επιτρέποντάς σας να παρακολουθείτε και να προσαρμόζετε εύκολα τις ρυθμίσεις θερμότητας στο επιθυμητό επίπεδο άνεσης. Η αναβαθμισμένη ένδειξη θερμοκρασίας προσφέρει βελτιωμένη ακρίβεια (2). Για πρόσθετη άνεση, απλά απενεργοποιήστε το φως της οθόνης για μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα.

Το Eco AI εξοικονομεί 50% ενέργεια (1)

Το Eco AI εξοικονομεί 50% ενέργεια (1)

Η πρώτη σειρά ηλεκτρικής θέρμανσης στον κόσμο που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη θέρμανση του δωματίου. Η τεχνολογία Eco AI προσαρμόζεται στη θερμοκρασία του δωματίου σας, αναλύει τις συνήθειες χρήσης και παρακολουθεί την εξωτερική θερμοκρασία για βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας. Απλώς ενεργοποιήστε τη λειτουργία Auto+ στην εφαρμογή Air+ για να ανακαλύψετε περισσότερες δυνατότητες και να απολαύσετε εξατομικευμένη άνεση με εξοικονόμηση ενέργειας έως και 50% (1).

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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5.0

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

23/12/2023

Portugal

Portugal

Επαληθευμένος αγοραστής

O produto è muito bom

Pena nao ser compatible com os assisténtes vocal grande defeito e uma pena .....

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica

05/12/2023

Portugal

Portugal

Επαληθευμένος αγοραστής

Qualidade preço

Excelentes funcionalidades e fácil de operar. Fácilregulação dos parâmetros

Πλεονεκτήματα

temporizador e controlo de temperatura

Μειονεκτήματα

dava jeito ter um comando próprio também

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. (1) Αυτή η συσκευή διαθέτει λειτουργία Auto Plus που στηρίζεται σε AI, και μπορεί να εξοικονομήσει έως και 50% kWh σε σχέση με την ίδια συσκευή που διαθέτει χειροκίνητο έλεγχο, ενώ μπορεί ακόμα να εξοικονομήσει έως και 25% kWh μόνο από τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Η εξοικονόμηση διαφέρει ανάλογα με τον καιρό, τη γεωγραφική τοποθεσία, τη διάταξη του δωματίου και τη χρήση.

  2. (2) Η συσκευή έχει ενημερωθεί για να αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη θερμοκρασία στο δωμάτιο. Ωστόσο, η εμφανιζόμενη θερμοκρασία στη συσκευή ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από τη θερμοκρασία δωματίου, καθώς αντικατοπτρίζει τη θερμοκρασία γύρω από το αερόθερμο.

  3. (3) Επίπεδο θορύβου στην ταχύτητα 1, βάσει IEC 60704-2-2