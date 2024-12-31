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AC1715/10
Καθαρίζει δωμάτια με εμβαδόν έως 78 ㎡
Ρυθμός καθαρού αέρα 300 ㎥/h (CADR)
Φίλτρο HEPA & ενεργού άνθρακα
Συνδέεται με την εφαρμογή Air+
Η τεχνολογία VitaShield αιχμαλωτίζει αερολύματα και σωματίδια μικρότερα από τον μικρότερο γνωστό κορονοϊό (6). Σχεδόν τίποτα δεν διαφεύγει από το VitaShield. Απενεργοποιεί τους ιούς και τους παγιδεύει στο εσωτερικό του. Δοκιμασμένο από τον ανεξάρτητο φορέα Airmid health-group για την απομάκρυνση έως 99,9% των ιών και αερολυμάτων από τον αέρα (2). Επίσης, δοκιμασμένο για κορονοϊό (7).
Οι ιονιστές Philips υποβάλλονται σε 170 υποχρεωτικές και αυστηρές δοκιμές προτού φύγουν από το εργοστάσιο και είναι πιστοποιημένοι από το το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών για Αλλεργίες (European Centre for Allergy Research Foundation). Υποβάλλονται σε αυστηρές δοκιμές αντοχής και διάρκειας ζωής για συνεχή λειτουργία (24 ώρες το 24ωρο).
Στη λειτουργία ύπνου, ο ιονιστής λειτουργεί σχεδόν αθόρυβα ώστε να παρέχει καθαρό αέρα ενώ κοιμάστε. Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας ή απενεργοποίησης τόσο του δείκτη ποιότητας αέρα όσο και της λυχνίας στο περιβάλλον χρήστη, για την αποφυγή ενοχλήσεων από το φως.
Κριτικές
(1) Από τον αέρα που διήλθε από το φίλτρο, αποτελεί θεωρητικό χρόνο για καθαρισμό μίας φοράς, υπολογιζόμενος διαιρώντας το μέγεθος δωματίου των 48 m³ διά του CADR 300 m³/h (με την προϋπόθεση ότι το δωμάτιο είναι 20 m² σε εμβαδόν δαπέδου και 2,4 m σε ύψος).
(2)Δοκιμάστηκε από την Airmid Healthgroup Ltd. σε θάλαμο 28,5 m³ με αερομεταφερόμενα μικρόβια γρίπης A(H1N1). Η μείωση μετρήθηκε σε λειτουργία Turbo μετά από 10-20 λεπτά. Ένας ιονιστής δεν προστατεύει από τον COVID-19, αλλά μπορεί να συμβάλει στη συνολική προστασία (Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ).
(3) Από τον αέρα που διέρχεται μέσω του φίλτρου. Έχει υποβληθεί σε δοκιμή με αερόλυμα NaCl από το iUTA σύμφωνα με το πρότυπο DIN71460-1
(4) Από τον αέρα που διέρχεται από το φίλτρο, σε δοκιμή με σκόνη από γύρη σημύδας σε μέσα φιλτραρίσματος σύμφωνα με τη μέθοδο SOP 350.003 του αυστριακού ινστιτούτου OFI
(5)Οι καθαριστές αέρα της Philips έχουν υψηλότερο ρυθμό παροχής καθαρού αέρα και καλύτερη ενεργειακή απόδοση με φίλτρο HEPA NanoProtect απ’ ό,τι με φίλτρο HEPA H13, βάσει δοκιμής κατά GB/T 18801
(6) Υποβλήθηκε σε δοκιμή με αερόλυμα NaCl από το iUTA, σύμφωνα με το πρότυπο DIN71460-1, από τον αέρα που διέρχεται μέσω του φίλτρου. Οι κορονοϊοί έχουν εύρος περίπου 0,08-0,22 μικρομέτρα σε μέγεθος (MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology, 5th Ed., Academic Press, 2017, Ch. 24, pp. 435-461).
(7) Δοκιμή ρυθμού μείωσης των μικροβίων σε εξωτερικό εργαστήριο, σε θάλαμο δοκιμής που έχει μολυνθεί με αερολύματα ανθρώπινων κορονοϊών (HCoV-229E), με φίλτρο Philips HEPA NanoProtect.
(8) Η συνιστώμενη διάρκεια ζωής υπολογίζεται βάσει του μέσου χρόνου χρήσης των χρηστών της Philips, καθώς και των δεδομένων του ΠΟΥ για το επίπεδο εξωτερικής αστικής ρύπανσης. Η πραγματική διάρκεια ζωής επηρεάζεται από τα περιβάλλοντα και τη συχνότητα χρήσης.
(9) Η διαθεσιμότητα του Alexa και του Google Home εξαρτάται από την τοποθεσία σας.
(10)Από τον αέρα που διέρχεται μέσω του φίλτρου. Δοκιμή με αερόλυμα NaCl από ανεξάρτητο εργαστήριο
(11)Εξοικονόμηση με βάση τη διαφημιζόμενη διάρκεια ζωής του φίλτρου και την τιμή σε ιστότοπους ή καταστήματα λιανικής πώλησης των εν λόγω εμπορικών σημάτων, Ολλανδία, 21 Ιουνίου 22.