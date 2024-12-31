Καθαρίζει τον αέρα σε λιγότερο από 10 λεπτά (1)

Μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού, ο καθαριστής αέρα φιλτράρει τους αόρατους ιούς, τα αλλεργιογόνα ή τους ρύπους που υπάρχουν στο σπίτι ώστε να διατηρεί το σπίτι σας καθαρό και ασφαλές. Καθαρίζει τον αέρα γρήγορα και αποτελεσματικά, χάρη στον ρυθμό παροχής καθαρού αέρα (CADR) 300 m³/h.