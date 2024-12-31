Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας

Απολαύστε εκπληκτικές ταχύτητες θέρμανσης και αθόρυβη απόδοση σε σχεδίαση μικρού μεγέθους. Διαθέτει ταχεία θέρμανση 2 δευτερολέπτων με ρυθμιζόμενη ισχύ έως και 2000W, τεχνολογία EcoAI για εξοικονόμηση ενέργειας, συνδεσιμότητα εφαρμογών και προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.