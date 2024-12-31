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CX3120/01
Γρήγορη θέρμανση σε 2 δευτερόλεπτα
Εξαιρετικά αθόρυβο στα 24 dB(A)
Εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στην τεχνολογία AI
Έχει συνδεθεί με την εφαρμογή Air+
Απολαύστε ισχυρή, άμεση ζεστασιά σε μόλις 2 δευτερόλεπτα με ρυθμιζόμενη ισχύ έως 2000 W. Ιδανικό για δωμάτια μεγέθους έως και 20 m2.
Απολαύστε την άνεση της ζεστασιάς με επίπεδα θορύβου έως και 24 dB(A) - πιο αθόρυβα από έναν ψίθυρο - χάρη στο μοτέρ DC χαμηλού θορύβου (2). Ιδανικό για ξεκούραστο βραδινό ύπνο, απόλυτη συγκέντρωση στο γραφείο ή γαλήνια ατμόσφαιρα στο σαλόνι σας.
Η πρώτη σειρά ηλεκτρικής θέρμανσης στον κόσμο που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη θέρμανση του δωματίου. Η τεχνολογία EcoAI προσαρμόζεται στη θερμοκρασία του δωματίου σας, αναλύει τις συνήθειες χρήσης και παρακολουθεί την εξωτερική θερμοκρασία για βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας. Απλώς ενεργοποιήστε τη λειτουργία Auto+ στην εφαρμογή Air+ για να ανακαλύψετε περισσότερες δυνατότητες και να απολαύσετε εξατομικευμένη άνεση με εξοικονόμηση ενέργειας έως και 50% (1).
Κριτικές
(1) Αυτή η συσκευή με λειτουργία Auto Plus με τεχνολογία AI μπορεί να εξοικονομήσει έως και 50% kWh σε σύγκριση με την ίδια συσκευή με χειροκίνητο έλεγχο και έως και 25% kWh μόνο με έλεγχο θερμοκρασίας. Η εξοικονόμηση διαφέρει ανάλογα με τον καιρό, τη γεωγραφική τοποθεσία, τη διάταξη του δωματίου και τα μοτίβα χρήσης
(2) Επίπεδο θορύβου στην ταχύτητα 1, βάσει IEC 60704-2-2
(3) Η θερμοκρασία που εμφανίζεται στην εφαρμογή μπορεί να διαφέρει από τη θερμοκρασία δωματίου, καθώς αποτυπώνει τη θερμοκρασία γύρω από τον θερμαντήρα