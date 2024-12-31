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  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας

Κεραμικό αερόθερμο μικρού μεγέθουςΣειρά 3000

CX3120/01

Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
Απολαύστε εκπληκτικές ταχύτητες θέρμανσης και αθόρυβη απόδοση σε σχεδίαση μικρού μεγέθους. Διαθέτει ταχεία θέρμανση 2 δευτερολέπτων με ρυθμιζόμενη ισχύ έως και 2000W, τεχνολογία EcoAI για εξοικονόμηση ενέργειας, συνδεσιμότητα εφαρμογών και προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.
Δείτε όλα τα οφέλη

Εξοικονομεί έως 50% ενέργεια σε σχέση με τα τυπικά αερόθερμα (1)

Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας

  • Γρήγορη θέρμανση σε 2 δευτερόλεπτα

  • Εξαιρετικά αθόρυβο στα 24 dB(A)

  • Εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στην τεχνολογία AI

  • Έχει συνδεθεί με την εφαρμογή Air+

Άμεση άνεση με γρήγορη θέρμανση σε 2 δ.

Άμεση άνεση με γρήγορη θέρμανση σε 2 δ.

Απολαύστε ισχυρή, άμεση ζεστασιά σε μόλις 2 δευτερόλεπτα με ρυθμιζόμενη ισχύ έως 2000 W. Ιδανικό για δωμάτια μεγέθους έως και 20 m2.

Αθόρυβο χαμηλότερα από ψίθυρο

Αθόρυβο χαμηλότερα από ψίθυρο

Απολαύστε την άνεση της ζεστασιάς με επίπεδα θορύβου έως και 24 dB(A) - πιο αθόρυβα από έναν ψίθυρο - χάρη στο μοτέρ DC χαμηλού θορύβου (2). Ιδανικό για ξεκούραστο βραδινό ύπνο, απόλυτη συγκέντρωση στο γραφείο ή γαλήνια ατμόσφαιρα στο σαλόνι σας.

Το EcoAI εξοικονομεί 50% ενέργεια (1)

Το EcoAI εξοικονομεί 50% ενέργεια (1)

Η πρώτη σειρά ηλεκτρικής θέρμανσης στον κόσμο που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη θέρμανση του δωματίου. Η τεχνολογία EcoAI προσαρμόζεται στη θερμοκρασία του δωματίου σας, αναλύει τις συνήθειες χρήσης και παρακολουθεί την εξωτερική θερμοκρασία για βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας. Απλώς ενεργοποιήστε τη λειτουργία Auto+ στην εφαρμογή Air+ για να ανακαλύψετε περισσότερες δυνατότητες και να απολαύσετε εξατομικευμένη άνεση με εξοικονόμηση ενέργειας έως και 50% (1).

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. (1) Αυτή η συσκευή με λειτουργία Auto Plus με τεχνολογία AI μπορεί να εξοικονομήσει έως και 50% kWh σε σύγκριση με την ίδια συσκευή με χειροκίνητο έλεγχο και έως και 25% kWh μόνο με έλεγχο θερμοκρασίας. Η εξοικονόμηση διαφέρει ανάλογα με τον καιρό, τη γεωγραφική τοποθεσία, τη διάταξη του δωματίου και τα μοτίβα χρήσης

  2. (2) Επίπεδο θορύβου στην ταχύτητα 1, βάσει IEC 60704-2-2

  3. (3) Η θερμοκρασία που εμφανίζεται στην εφαρμογή μπορεί να διαφέρει από τη θερμοκρασία δωματίου, καθώς αποτυπώνει τη θερμοκρασία γύρω από τον θερμαντήρα