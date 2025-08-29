Αναζήτηση όρων

  • Δυναμική απόδοση και ευελιξία, με στυλ Δυναμική απόδοση και ευελιξία, με στυλ Δυναμική απόδοση και ευελιξία, με στυλ

    Series 1000 Επιδαπέδιος ανεμιστήρας

    CX1520/01

    Συνολική αξιολόγηση / 5
    • Κριτικές Κριτικές

    Δυναμική απόδοση και ευελιξία, με στυλ

    Απολαύστε ισχυρό, αθόρυβο δροσισμό με 3 ταχύτητες, περιστροφή και την ευκολία του χρονοδιακόπτη και του τηλεχειριστηρίου. Η δυνατότητα διάχυσης αρώματος προσθέτει τα αγαπημένα σας αρώματα στον χώρο. Σχεδιασμένο για ποιότητα και σταθερότητα, προσφέρει άνεση που διαρκεί καθημερινά.

    Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων

    Series 1000 Επιδαπέδιος ανεμιστήρας

    Παρόμοια προϊόντα

    Εμφάνιση όλων Ανεμιστήρες

    Δυναμική απόδοση και ευελιξία, με στυλ

    • Ροή αέρα ανεμιστήρα 3.330 m3/h
    • Αθόρυβη λειτουργία στα 38 db (A)
    • Δυνατότητα κλίσης και περιστροφής
    • Διάμετρος κεφαλής 45 εκ.
    Ροή αέρα μεγάλης εμβέλειας για εξαιρετικά δροσερή αίσθηση

    Ροή αέρα μεγάλης εμβέλειας για εξαιρετικά δροσερή αίσθηση

    Ζήστε την εμπειρία της αναζωογονητικής ροής αέρα που φτάνει έως και 30 μέτρα, δημιουργώντας μια ευχάριστη αίσθηση σε όλο το δωμάτιο. Απολαύστε σταθερό δροσισμό σε κάθε σημείο του χώρου, ανεξάρτητα από την απόσταση που βρίσκεστε.

    Επαρκές ρεύμα ροής αέρα για άνεση στη στιγμή

    Επαρκές ρεύμα ροής αέρα για άνεση στη στιγμή

    Με ικανότητα δροσισμού 3.330 m³/ώρα, αυτός ο ανεμιστήρας κυκλοφορεί γρήγορα τον αέρα για εξάλειψη της στασιμότητας, προσφέροντας δροσερή, άνετη ροή που φτάνει σε κάθε γωνία του χώρου σας.

    Αθόρυβος δροσισμός στη χαμηλότερη ρύθμιση

    Αθόρυβος δροσισμός στη χαμηλότερη ρύθμιση

    Σχεδιασμένος για ήσυχα περιβάλλοντα, αυτός ο ανεμιστήρας λειτουργεί σε ήπια ένταση 38 dB, που ισοδυναμεί με τον ήχο της ελαφριάς βροχόπτωσης. Είναι η ιδανική επιλογή για εργασία, διάβασμα ή ύπνο, καθώς δημιουργεί ήρεμη και γαλήνια ατμόσφαιρα.

    Προσαρμόσιμες ρυθμίσεις ταχύτητας με τηλεχειριστήριο

    Προσαρμόσιμες ρυθμίσεις ταχύτητας με τηλεχειριστήριο

    Εξατομικεύστε τη ροή του αέρα με 3 ρυθμίσεις ταχύτητας, που κυμαίνονται από απαλό αεράκι μέχρι ισχυρή ροή. Προσαρμόστε εύκολα τις ρυθμίσεις από οποιοδήποτε σημείο του δωματίου, χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο.

    Αξεσουάρ αρωματοθεραπείας που ανανεώνει το σπίτι σας

    Αξεσουάρ αρωματοθεραπείας που ανανεώνει το σπίτι σας

    Βελτιώστε την εμπειρία δροσισμού διαχέοντας στον αέρα τα αγαπημένα σας αιθέρια έλαια και δημιουργώντας μια χαλαρωτική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα. Η προαιρετική δυνατότητα διάχυσης αρώματος σας επιτρέπει να δημιουργείτε την ιδανική ατμόσφαιρα για χαλάρωση και ευεξία (1).

    Πρακτικός χρονοδιακόπτης για αυτόματο δροσισμό

    Πρακτικός χρονοδιακόπτης για αυτόματο δροσισμό

    Η ενσωματωμένη λειτουργία χρονοδιακόπτη σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τον ανεμιστήρα ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα, για εξοικονόμηση ενέργειας και άνεση χωρίς να χρειάζονται μη αυτόματες ρυθμίσεις.

    Αυτόματη περιστροφή και κλίση για ομοιόμορφη ροή αέρα

    Αυτόματη περιστροφή και κλίση για ομοιόμορφη ροή αέρα

    Εξασφαλίστε βέλτιστη κυκλοφορία του αέρα με περιστροφή 80° και κλίση κεφαλής 30°, για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα σε όλο τον χώρο.

    Ρυθμιζόμενο ύψος για εξατομικευμένη άνεση

    Ρυθμιζόμενο ύψος για εξατομικευμένη άνεση

    Ρυθμίστε εύκολα το ύψος του ανεμιστήρα μεταξύ 112 εκ. και 131 εκ. για να κατευθύνετε τον αέρα ακριβώς εκεί που χρειάζεται, σε όποια θέση και αν βρίσκεστε.

    Κατασκευή για μεγάλη διάρκεια ζωής, με σχολαστικούς ελέγχους ως προς την ποιότητα

    Κατασκευή για μεγάλη διάρκεια ζωής, με σχολαστικούς ελέγχους ως προς την ποιότητα

    Με περισσότερα από 80 χρόνια τεχνογνωσίας στον τομέα της φροντίδας του αέρα, η Philips διεξάγει πάνω από 110 αυστηρές δοκιμές ποιότητας για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της υψηλής απόδοσης, κάθε εποχή του χρόνου.

    Ειδική σχεδίαση για ασφάλεια

    Ειδική σχεδίαση για ασφάλεια

    Περιλαμβάνει θερμική ασφάλεια και πιστοποιημένο βύσμα, για μέγιστη ασφάλεια. Η θερμική ασφάλεια διακόπτει αυτόματα την παροχή ρεύματος σε περίπτωση υπερθέρμανσης του μοτέρ, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για το σπίτι σας.

    Βάση XL για βελτιωμένη σταθερότητα

    Βάση XL για βελτιωμένη σταθερότητα

    Η εξαιρετικά μεγάλη βάση παρέχει πρόσθετη σταθερότητα, ελαχιστοποιώντας τις ταλαντεύσεις ακόμα και σε υψηλότερες ταχύτητες, για ασφαλέστερη και πιο αξιόπιστη εμπειρία δροσισμού.

    Ενεργειακά αποδοτικός δροσισμός για καθημερινή χρήση

    Ενεργειακά αποδοτικός δροσισμός για καθημερινή χρήση

    Με κατανάλωση μόνο 47 W, αυτός ο ανεμιστήρας είναι 60 φορές πιο αποδοτικός ενεργειακά σε σχέση με ένα συνηθισμένο φορητό κλιματιστικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ισχυρή ισχύ δροσισμού. Απολαύστε δροσερή αίσθηση με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

    Ευκολία εγκατάστασης και καθαρισμού

    Ευκολία εγκατάστασης και καθαρισμού

    Συναρμολογήστε το προϊόν σε λίγα μόλις βήματα, χάρη στην έξυπνη σχεδίασή του. Ο καθαρισμός γίνεται πανεύκολα: αρκεί να σκουπίσετε την επιφάνεια με ένα υγρό πανί, για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Γενικές προδιαγραφές

      Τύπος προϊόντος
      Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
      Χρώμα
      Μαύρο
      Κύριο υλικό
      Πλαστικό
      Δευτερεύον υλικό
      Μεταλλική

    • Τεχνικές προδιαγραφές

      Μέγιστη ισχύς
      53 W
      Ελάχ. επίπεδο θορύβου
      38 dB (A)
      Μέγ. επίπεδο θορύβου
      43 dB (A)

    • Απόδοση

      Ροή αέρα ανεμιστήρα
      3.330 m3/h

    • Χρηστικότητα

      Διάχυση αρώματος
      Ναι
      Ρυθμίσεις ταχύτητας
      3
      Χρονοδιακόπτης
      Ναι (1-12 ώρες)
      Μήκος καλωδίου
      1,8 μ.
      Περιστροφή
      80°
      Κάθετη κλίση
      30°
      Τηλεχειριστήριο
      Ναι

    • Βάρος και διαστάσεις

      Διάμετρος κεφαλής
      45 εκ.
      Μήκος προϊόντος
      45 εκ.
      Πλάτος προϊόντος
      43 εκ.
      Ύψος προϊόντος
      131 εκ.
      Βάρος προϊόντος
      6,63 κιλά
      Μήκος συσκευασίας
      61 εκ.
      Πλάτος συσκευασίας
      26,3 cm
      Ύψος συσκευασίας
      50,5 εκ.
      Βάρος συσκευασίας
      9,3 κιλά

    • Ενεργειακή απόδοση

      Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής
      0,5 W
      Τάση
      220 V
      Συχνότητα
      50 Hz

    • Συντήρηση

      Εγγύηση
      2 έτη

    • Χώρα προέλευσης

      Παράγεται στην
      Κίνα

    Badge-D2C

    Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

    Βρείτε συμβουλές για τα προϊόντα, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήσης και πληροφορίες για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.

    Προτεινόμενα προϊόντα

    Πρόσφατες προβολές

    Κριτικές

    Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το θέμα

    • (1) Κατά την αγορά του το προϊόν δεν περιλαμβάνει αιθέρια έλαια.

    Ανακαλύψτε

    το My Philips

    Εγγραφείτε για αποκλειστικά προνόμια

    Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

    Εγγραφείτε για να απολαύσετε:

    Έγκαιρη πρόσβαση σε προσφορές

    Αποκλειστικές ημέρες και προσφορές για μέλη

    Νέα σχετικά με την κυκλοφορία προϊόντων και συμβουλές για υγιεινό τρόπο ζωής.

    *
    Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!
    Τι σημαίνει αυτό;
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.