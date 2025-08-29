CX1520/01
Δυναμική απόδοση και ευελιξία, με στυλ
Απολαύστε ισχυρό, αθόρυβο δροσισμό με 3 ταχύτητες, περιστροφή και την ευκολία του χρονοδιακόπτη και του τηλεχειριστηρίου. Η δυνατότητα διάχυσης αρώματος προσθέτει τα αγαπημένα σας αρώματα στον χώρο. Σχεδιασμένο για ποιότητα και σταθερότητα, προσφέρει άνεση που διαρκεί καθημερινά.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Ζήστε την εμπειρία της αναζωογονητικής ροής αέρα που φτάνει έως και 30 μέτρα, δημιουργώντας μια ευχάριστη αίσθηση σε όλο το δωμάτιο. Απολαύστε σταθερό δροσισμό σε κάθε σημείο του χώρου, ανεξάρτητα από την απόσταση που βρίσκεστε.
Με ικανότητα δροσισμού 3.330 m³/ώρα, αυτός ο ανεμιστήρας κυκλοφορεί γρήγορα τον αέρα για εξάλειψη της στασιμότητας, προσφέροντας δροσερή, άνετη ροή που φτάνει σε κάθε γωνία του χώρου σας.
Σχεδιασμένος για ήσυχα περιβάλλοντα, αυτός ο ανεμιστήρας λειτουργεί σε ήπια ένταση 38 dB, που ισοδυναμεί με τον ήχο της ελαφριάς βροχόπτωσης. Είναι η ιδανική επιλογή για εργασία, διάβασμα ή ύπνο, καθώς δημιουργεί ήρεμη και γαλήνια ατμόσφαιρα.
Εξατομικεύστε τη ροή του αέρα με 3 ρυθμίσεις ταχύτητας, που κυμαίνονται από απαλό αεράκι μέχρι ισχυρή ροή. Προσαρμόστε εύκολα τις ρυθμίσεις από οποιοδήποτε σημείο του δωματίου, χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο.
Βελτιώστε την εμπειρία δροσισμού διαχέοντας στον αέρα τα αγαπημένα σας αιθέρια έλαια και δημιουργώντας μια χαλαρωτική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα. Η προαιρετική δυνατότητα διάχυσης αρώματος σας επιτρέπει να δημιουργείτε την ιδανική ατμόσφαιρα για χαλάρωση και ευεξία (1).
Η ενσωματωμένη λειτουργία χρονοδιακόπτη σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τον ανεμιστήρα ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα, για εξοικονόμηση ενέργειας και άνεση χωρίς να χρειάζονται μη αυτόματες ρυθμίσεις.
Εξασφαλίστε βέλτιστη κυκλοφορία του αέρα με περιστροφή 80° και κλίση κεφαλής 30°, για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα σε όλο τον χώρο.
Ρυθμίστε εύκολα το ύψος του ανεμιστήρα μεταξύ 112 εκ. και 131 εκ. για να κατευθύνετε τον αέρα ακριβώς εκεί που χρειάζεται, σε όποια θέση και αν βρίσκεστε.
Με περισσότερα από 80 χρόνια τεχνογνωσίας στον τομέα της φροντίδας του αέρα, η Philips διεξάγει πάνω από 110 αυστηρές δοκιμές ποιότητας για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της υψηλής απόδοσης, κάθε εποχή του χρόνου.
Περιλαμβάνει θερμική ασφάλεια και πιστοποιημένο βύσμα, για μέγιστη ασφάλεια. Η θερμική ασφάλεια διακόπτει αυτόματα την παροχή ρεύματος σε περίπτωση υπερθέρμανσης του μοτέρ, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για το σπίτι σας.
Η εξαιρετικά μεγάλη βάση παρέχει πρόσθετη σταθερότητα, ελαχιστοποιώντας τις ταλαντεύσεις ακόμα και σε υψηλότερες ταχύτητες, για ασφαλέστερη και πιο αξιόπιστη εμπειρία δροσισμού.
Με κατανάλωση μόνο 47 W, αυτός ο ανεμιστήρας είναι 60 φορές πιο αποδοτικός ενεργειακά σε σχέση με ένα συνηθισμένο φορητό κλιματιστικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ισχυρή ισχύ δροσισμού. Απολαύστε δροσερή αίσθηση με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.
Συναρμολογήστε το προϊόν σε λίγα μόλις βήματα, χάρη στην έξυπνη σχεδίασή του. Ο καθαρισμός γίνεται πανεύκολα: αρκεί να σκουπίσετε την επιφάνεια με ένα υγρό πανί, για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση.
Γενικές προδιαγραφές
Τεχνικές προδιαγραφές
Απόδοση
Χρηστικότητα
Βάρος και διαστάσεις
Ενεργειακή απόδοση
Συντήρηση
Χώρα προέλευσης
