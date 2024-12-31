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  • Ισχυρός αλλά και αθόρυβος δροσισμός
  • Ισχυρός αλλά και αθόρυβος δροσισμός
  • Ισχυρός αλλά και αθόρυβος δροσισμός
  • Ισχυρός αλλά και αθόρυβος δροσισμός
  • Ισχυρός αλλά και αθόρυβος δροσισμός
  • Ισχυρός αλλά και αθόρυβος δροσισμός
  • Ισχυρός αλλά και αθόρυβος δροσισμός
  • Ισχυρός αλλά και αθόρυβος δροσισμός
  • Ισχυρός αλλά και αθόρυβος δροσισμός
  • Ισχυρός αλλά και αθόρυβος δροσισμός
  • Ισχυρός αλλά και αθόρυβος δροσισμός
  • Ισχυρός αλλά και αθόρυβος δροσισμός
  • Ισχυρός αλλά και αθόρυβος δροσισμός
  • Ισχυρός αλλά και αθόρυβος δροσισμός

Series 5000Ανεμιστήρας-πύργος

CX5535/00

Ισχυρός αλλά και αθόρυβος δροσισμός
Απολαύστε ισχυρό δροσισμό με ελάχιστο θόρυβο και κατανάλωση ενέργειας. Σχεδιασμένος για υψηλή απόδοση, ο ανεμιστήρας αυτόματης περιστροφής δροσίζει γρήγορα ολόκληρο τον χώρο. Προαιρετικά, μπορεί επίσης να διαχέει στον αέρα τα αγαπημένα σας αρώματα.
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Απόδοση, ποιότητα και άνεση

Ισχυρός αλλά και αθόρυβος δροσισμός

  • Ροή αέρα ανεμιστήρα 2230 m3/h

  • Τηλεχειριστήριο

  • Λεπτή σχεδίαση 105 εκ.

  • Κατάλληλος για διάχυση αρώματος

Μεγάλη κάλυψη ροής αέρα για αίσθηση δροσιάς και άνεσης

Μεγάλη κάλυψη ροής αέρα για αίσθηση δροσιάς και άνεσης

Η έξοδος αέρα έχει σχεδιαστεί για να είναι φαρδιά και υπερυψωμένη, ώστε να παρέχει μέγιστη κάλυψη και γρήγορο δροσισμό σε ολόκληρο τον χώρο. Χάρη στην περιστροφή 60° ο ανεμιστήρας μπορεί να φτάσει σε κάθε σημείο που χρειάζεστε, εξασφαλίζοντας ότι όλος ο χώρος είναι δροσερός και άνετος.

Μια λειτουργία για κάθε διάθεση

Μια λειτουργία για κάθε διάθεση

Προσαρμόστε πλήρως την απόδοση του ανεμιστήρα στις ανάγκες σας με τρεις ρυθμίσεις ταχύτητας, είτε προτιμάτε ένα απαλό αεράκι είτε μια πιο δυνατή ριπή αέρα. Επιπλέον με τρεις ευέλικτες λειτουργίες (Κανονική Normal, Φυσικός άνεμος Natural Breeze, Ήσυχος ύπνος Silent Sleep), μπορείτε να επιλέξετε την ιδανική λειτουργία ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και να προσαρμόσετε πλήρως την άνεσή σας.

Εξαιρετικά αθόρυβος, έως και 28 dB

Εξαιρετικά αθόρυβος, έως και 28 dB

Στα 28 dB, ο ανεμιστήρας είναι ακόμα πιο αθόρυβος κι από ψίθυρο στη ρύθμιση χαμηλότερης ταχύτητας. Απολαύστε ένα ήρεμο περιβάλλον για εργασία, διάβασμα και ύπνο χωρίς περισπασμούς.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. (1) Κατά την αγορά του το προϊόν δεν περιλαμβάνει αιθέρια έλαια.

  2. (2) H μέση στάθμη ήχου, βάσει του προτύπου IEC 60704-2-7:2020.