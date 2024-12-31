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CX5535/00
Ροή αέρα ανεμιστήρα 2230 m3/h
Τηλεχειριστήριο
Λεπτή σχεδίαση 105 εκ.
Κατάλληλος για διάχυση αρώματος
Η έξοδος αέρα έχει σχεδιαστεί για να είναι φαρδιά και υπερυψωμένη, ώστε να παρέχει μέγιστη κάλυψη και γρήγορο δροσισμό σε ολόκληρο τον χώρο. Χάρη στην περιστροφή 60° ο ανεμιστήρας μπορεί να φτάσει σε κάθε σημείο που χρειάζεστε, εξασφαλίζοντας ότι όλος ο χώρος είναι δροσερός και άνετος.
Προσαρμόστε πλήρως την απόδοση του ανεμιστήρα στις ανάγκες σας με τρεις ρυθμίσεις ταχύτητας, είτε προτιμάτε ένα απαλό αεράκι είτε μια πιο δυνατή ριπή αέρα. Επιπλέον με τρεις ευέλικτες λειτουργίες (Κανονική Normal, Φυσικός άνεμος Natural Breeze, Ήσυχος ύπνος Silent Sleep), μπορείτε να επιλέξετε την ιδανική λειτουργία ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και να προσαρμόσετε πλήρως την άνεσή σας.
Στα 28 dB, ο ανεμιστήρας είναι ακόμα πιο αθόρυβος κι από ψίθυρο στη ρύθμιση χαμηλότερης ταχύτητας. Απολαύστε ένα ήρεμο περιβάλλον για εργασία, διάβασμα και ύπνο χωρίς περισπασμούς.
Κριτικές
(1) Κατά την αγορά του το προϊόν δεν περιλαμβάνει αιθέρια έλαια.
(2) H μέση στάθμη ήχου, βάσει του προτύπου IEC 60704-2-7:2020.