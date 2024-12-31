Μια λειτουργία για κάθε διάθεση

Προσαρμόστε πλήρως την απόδοση του ανεμιστήρα στις ανάγκες σας με τρεις ρυθμίσεις ταχύτητας, είτε προτιμάτε ένα απαλό αεράκι είτε μια πιο δυνατή ριπή αέρα. Επιπλέον με τρεις ευέλικτες λειτουργίες (Κανονική Normal, Φυσικός άνεμος Natural Breeze, Ήσυχος ύπνος Silent Sleep), μπορείτε να επιλέξετε την ιδανική λειτουργία ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και να προσαρμόσετε πλήρως την άνεσή σας.