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CX2120/01
Γρήγορη θέρμανση σε 2 δευτερόλεπτα
Εξαιρετικά αθόρυβο στα 24 dB(A)
Απολαύστε ισχυρή, άμεση ζεστασιά σε μόλις 2 δευτερόλεπτα με ρυθμιζόμενη ισχύ έως 1500 W. Ιδανικό για δωμάτια μεγέθους έως και 15 m2.
Απολαύστε την άνεση της ζεστασιάς με επίπεδα θορύβου έως και 24 dB(A) - πιο αθόρυβα από έναν ψίθυρο - χάρη στο μοτέρ DC χαμηλού θορύβου (2). Ιδανικό για ξεκούραστο βραδινό ύπνο, απόλυτη συγκέντρωση στο γραφείο ή γαλήνια ατμόσφαιρα στο σαλόνι σας.
Η σειρά 2000 διαθέτει 5 προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας: (1) προστασία από ανατροπή, (2) προστασία από υπερθέρμανση 65°, (3) βύσμα ασφαλείας με πιστοποίηση VDE, (4) υλικά φλογοεπιβραδυντικά και (5) αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας μετά από 16 ώρες αδράνειας. Παρέχει ζεστασιά που μπορείτε να εμπιστευτείτε.
Κριτικές
(1) Αυτή η συσκευή με έλεγχο της θερμοκρασίας μπορεί να εξοικονομήσει έως και 25% kWh σε σύγκριση με την ίδια συσκευή που διαθέτει χειροκίνητο έλεγχο. Η εξοικονόμηση διαφέρει ανάλογα με τον καιρό, τη γεωγραφική τοποθεσία, τη διάταξη του δωματίου και τη χρήση.
(2) Επίπεδο θορύβου στην ταχύτητα 1, βάσει IEC 60704-2-2