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  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
  • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας

Κεραμικό αερόθερμο μικρού μεγέθουςΣειρά 2000

CX2120/01

Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας
Απολαύστε εκπληκτική ταχύτητα θέρμανσης και αθόρυβη απόδοση σε μια συσκευή μικρού μεγέθους. Διαθέτει γρήγορη θέρμανση μέσα σε 2 δευτερόλεπτα, ρυθμιζόμενη ισχύ έως και 1500 W, προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και εύκολη φορητότητα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Εξοικονομεί έως 25% ενέργεια σε σχέση με συμβατικά αερόθερμα (1)

Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζεστάνετε τον χώρο σας

  • Γρήγορη θέρμανση σε 2 δευτερόλεπτα

  • Εξαιρετικά αθόρυβο στα 24 dB(A)

Άμεση άνεση με γρήγορη θέρμανση σε 2 δ.

Άμεση άνεση με γρήγορη θέρμανση σε 2 δ.

Απολαύστε ισχυρή, άμεση ζεστασιά σε μόλις 2 δευτερόλεπτα με ρυθμιζόμενη ισχύ έως 1500 W. Ιδανικό για δωμάτια μεγέθους έως και 15 m2.

Αθόρυβο χαμηλότερα από ψίθυρο

Αθόρυβο χαμηλότερα από ψίθυρο

Απολαύστε την άνεση της ζεστασιάς με επίπεδα θορύβου έως και 24 dB(A) - πιο αθόρυβα από έναν ψίθυρο - χάρη στο μοτέρ DC χαμηλού θορύβου (2). Ιδανικό για ξεκούραστο βραδινό ύπνο, απόλυτη συγκέντρωση στο γραφείο ή γαλήνια ατμόσφαιρα στο σαλόνι σας.

Πενταπλάσια ασφάλεια για σιγουριά

Πενταπλάσια ασφάλεια για σιγουριά

Η σειρά 2000 διαθέτει 5 προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας: (1) προστασία από ανατροπή, (2) προστασία από υπερθέρμανση 65°, (3) βύσμα ασφαλείας με πιστοποίηση VDE, (4) υλικά φλογοεπιβραδυντικά και (5) αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας μετά από 16 ώρες αδράνειας. Παρέχει ζεστασιά που μπορείτε να εμπιστευτείτε.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. (1) Αυτή η συσκευή με έλεγχο της θερμοκρασίας μπορεί να εξοικονομήσει έως και 25% kWh σε σύγκριση με την ίδια συσκευή που διαθέτει χειροκίνητο έλεγχο. Η εξοικονόμηση διαφέρει ανάλογα με τον καιρό, τη γεωγραφική τοποθεσία, τη διάταξη του δωματίου και τη χρήση.

  2. (2) Επίπεδο θορύβου στην ταχύτητα 1, βάσει IEC 60704-2-2