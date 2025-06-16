Αναζήτηση όρων

Η απίστευτη απόδοση συναντά την εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας

Πράσινο

Οι οθόνες Philips διαθέτουν καινοτόμες, φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες για ένα πιο πράσινο αύριο. Αποδοτικότητα ενέργειας, πλήρως ανακυκλώσιμη συσκευασία, συμμόρφωση με αυστηρά διεθνή πρότυπα περιβάλλοντος και απουσία βλαβερών ουσιών όπως υδράργυρος και PVC/BFR, για ένα φωτεινότερο μέλλον για όλους.

Τυπική φωτογραφία προϊόντος Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος

Ενσωματωμένη βάση σύνδεσης USB-C

Ενσωματωμένη βάση σύνδεσης USB-C

Αυτή η οθόνη της Philips διαθέτει ενσωματωμένη βάση σύνδεσης USB τύπου C με παροχή ρεύματος. Το λεπτό βύσμα δύο όψεων USB-C επιτρέπει την εύκολη σύνδεση με ένα καλώδιο. Απλοποιήστε την εγκατάστασή σας συνδέοντας όλα τα περιφερειακά σας όπως το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και το καλώδιο Ethernet RJ-45 στη βάση σύνδεσης της οθόνης. Απλώς συνδέστε το notebook και αυτή την οθόνη με ένα μόνο καλώδιο USB-C για να παρακολουθήσετε βίντεο υψηλής ανάλυσης και να μεταφέρετε δεδομένα με υψηλές ταχύτητες, ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτείτε και επαναφορτίζετε το notebook.

Οικολογικά υλικά συσκευασίας

100% ανακυκλώσιμο υλικό και συσκευασία με πιστοποίηση FSC

Αυτό το μόνιτορ είναι συσκευασμένο με 100% ανακυκλώσιμο υλικό και διαθέτει πιστοποίηση FSC. Αυτή η πιστοποίηση εγγυάται ότι η συσκευασία έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Υλικά EcoSmart

Κατασκευασμένο με 85% PCR και 5% πλαστικό που έχει συλλεχθεί από τον ωκεανό

Φιλικό προς το περιβάλλον σημαίνει επαναχρησιμοποίηση παλιών υλικών. Γι' αυτό και αυτή η οθόνη της Philips κατασκευάζεται από 85% πλαστικό ανακυκλωμένο από τους καταναλωτές και 5% πλαστικό που έχει συλλεχθεί από τον ωκεανό, καταβάλλοντας επομένως μια συντονισμένη προσπάθεια για τη μείωση των απορριμμάτων.

Feature image_100% Recycled Aluminium

Βάση και στήριγμα από 100% ανακυκλωμένο αλουμίνιο

Σχεδιασμένη με γνώμονα τη βιωσιμότητα, αυτή η οικολογική επιλογή συνδυάζει την κομψή ανθεκτικότητα με το μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, παρέχοντας μια ισχυρή και κομψή βάση για τον χώρο εργασίας σας.

Τσάντα από ίνες καπόκ: μαλακή, διασπώμενη, παράδοση χωρίς φθορές

Η τσάντα από ίνες καπόκ είναι μαλακή, ελαφριά και κατασκευασμένη από φυσικές φυτικές ίνες, οι οποίες προστατεύουν την οθόνη από γρατσουνιές και φθορές κατά τη μεταφορά. Ευχάριστη στην αφή, ασφαλής στη χρήση και πλήρως διασπώμενη, επιστρέφει στη φύση όταν ολοκληρώσει τον σκοπό της. Αυτή η τσάντα προσφέρει οικολογική προστασία κατά τη μεταφορά και την αποστολή. Εύκολη στο άνοιγμα και φιλική προς τον πλανήτη.

Η Philips δεσμεύεται για βιώσιμες, οικολογικές οθόνες

Βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον οθόνες Philips

Χρησιμοποιούμε 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία. Σε ορισμένα μοντέλα, έως 85% πλαστικό από ανακύκλωση μετά την κατανάλωση.

Μείωση των Επικίνδυνων ουσιών

Μείωση των Επικίνδυνων ουσιών

Σχεδίαση χωρίς αλογόνο για ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον

Μια λύση για όλους

Τεχνολογία για εξοικονόμηση ενέργειας

Χάρη στον διακόπτη 0 Watt, η κατανάλωση ρεύματος μηδενίζεται πλήρως, μειώνοντας ακόμη περισσότερο το αποτύπωμα άνθρακα. Η οθόνη ανιχνεύει το περιβάλλον φως και προσαρμόζει τη φωτεινότητα, διατηρεί την ποιότητα της εικόνας με χαμηλότερη κατανάλωση και μειώνει την ενέργεια όταν δεν χρησιμοποιείται.

Οθόνες με Αισθητήρα Ενέργειας Υπολογιστής Ενέργειας Οθόνης

Κριτικές

