* Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

* Η μέγιστη ανάλυση είναι συμβατή για αμφότερες τις εισόδους HDMI και DP.

* Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

* Περιοχή sRGB βάσει CIE1931, περιοχή NTSC βάσει CIE1976.

* Λάβετε υπόψη ότι το PowerSensor 2 λειτουργεί μόνο όταν έχουν εγκατασταθεί τα Windows 11. Όταν είναι ενεργοποιημένο το PowerSensor 2, το WAL σημαίνει Walk Away Lock (Κλείδωμα με απομάκρυνση) και το WOA σημαίνει Wake on (Ενεργοποίηση).

* Η γρήγορη φόρτιση συμμορφώνεται με το πρότυπο USB BC 1.2

* Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.

* Η 5ετής εγγύηση αποτελεί προαιρετική περιορισμένη εγγύηση του κατασκευαστή. Ισχύει μόνο για τις χώρες που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Για τους καταναλωτές, παρέχεται επιπρόσθετα και χωρίς να επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματά τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Για τους τελικούς χρήστες που δεν είναι καταναλωτές (επιχειρηματίες/επαγγελματίες), ισχύουν μόνο οι όροι της περιορισμένης εγγύησης του κατασκευαστή.

* Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.