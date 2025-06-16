Αυτή η οθόνη της Philips διαθέτει ενσωματωμένη βάση σύνδεσης USB τύπου C με παροχή ρεύματος. Το λεπτό βύσμα δύο όψεων USB-C επιτρέπει την εύκολη σύνδεση με ένα καλώδιο. Απλοποιήστε την εγκατάστασή σας συνδέοντας όλα τα περιφερειακά σας όπως το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και το καλώδιο Ethernet RJ-45 στη βάση σύνδεσης της οθόνης. Απλώς συνδέστε το notebook και αυτή την οθόνη με ένα μόνο καλώδιο USB-C για να παρακολουθήσετε βίντεο υψηλής ανάλυσης και να μεταφέρετε δεδομένα με υψηλές ταχύτητες, ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτείτε και επαναφορτίζετε το notebook.
Αυτό το μόνιτορ είναι συσκευασμένο με 100% ανακυκλώσιμο υλικό και διαθέτει πιστοποίηση FSC. Αυτή η πιστοποίηση εγγυάται ότι η συσκευασία έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
Φιλικό προς το περιβάλλον σημαίνει επαναχρησιμοποίηση παλιών υλικών. Γι' αυτό και αυτή η οθόνη της Philips κατασκευάζεται από 85% πλαστικό ανακυκλωμένο από τους καταναλωτές και 5% πλαστικό που έχει συλλεχθεί από τον ωκεανό, καταβάλλοντας επομένως μια συντονισμένη προσπάθεια για τη μείωση των απορριμμάτων.
Σχεδιασμένη με γνώμονα τη βιωσιμότητα, αυτή η οικολογική επιλογή συνδυάζει την κομψή ανθεκτικότητα με το μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, παρέχοντας μια ισχυρή και κομψή βάση για τον χώρο εργασίας σας.
Η τσάντα από ίνες καπόκ είναι μαλακή, ελαφριά και κατασκευασμένη από φυσικές φυτικές ίνες, οι οποίες προστατεύουν την οθόνη από γρατσουνιές και φθορές κατά τη μεταφορά. Ευχάριστη στην αφή, ασφαλής στη χρήση και πλήρως διασπώμενη, επιστρέφει στη φύση όταν ολοκληρώσει τον σκοπό της. Αυτή η τσάντα προσφέρει οικολογική προστασία κατά τη μεταφορά και την αποστολή. Εύκολη στο άνοιγμα και φιλική προς τον πλανήτη.
