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Η οθόνη με PowerSensor της Philips, κατασκευασμένη κατά 85% από πλαστικό ανακυκλωμένο μετά την κατανάλωση και με περίβλημα χωρίς PVC και BFR, είναι ιδανική για παραγωγικότητα φιλική προς το περιβάλλον
B Line
24 (24,1" / 61,1 εκ. διαγ.)
1920 x 1200 (WUXGA)
Η βάση Smart Ergo καθιστά άνετη τη χρήση της οθόνης και παρέχει ένα σύστημα διαχείρισης καλωδίων. Η βάση έχει δυνατότητα περιστροφής και κλίσης σε διάφορες γωνίες διασφαλίζοντας τη μέγιστη άνεση. Η βάση ρυθμιζόμενου ύψους εξασφαλίζει το βέλτιστο επίπεδο θέασης, μειώνοντας τη σωματική καταπόνηση μιας φορτωμένης μέρας στη δουλειά. Η διαχείριση καλωδίων μειώνει την ακαταστασία των καλωδίων και διατηρεί τον εργασιακό σας χώρο καθαρό και επαγγελματικό.
Με μια πληθώρα δυνατοτήτων συνδεσιμότητας, αυτές οι οθόνες της Philips είναι εξοπλισμένες με πολλές επιλογές σύνδεσης, όπως VGA, DisplayPort και υποδοχή σύνδεσης HDMI γενικής συμβατότητας, προσφέροντάς σας τη δυνατότητα να απολαμβάνετε μη συμπιεσμένο περιεχόμενο βίντεο και ήχου υψηλής ανάλυσης. Οι συνδέσεις USB εξασφαλίζουν κορυφαία ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων σε συνδυασμό με καθολική συνδεσιμότητα. Ανεξάρτητα από την πηγή που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η οθόνη της Philips που αγοράσατε δεν πρόκειται να σας φανεί ποτέ ξεπερασμένη!
Οι νέες οθόνες Philips διαθέτουν πολύ στενό περίγραμμα περιορίζοντας τους περισπασμούς και προσφέροντας μέγιστο μέγεθος προβολής. Ειδικά κατάλληλη για ρύθμιση πολλών οθονών, όπως για παιχνίδια, graphics design και επαγγελματικές εφαρμογές, η οθόνη εξαιρετικά λεπτού πλαισίου σας δίνει την αίσθηση ότι χρησιμοποιείτε μία μεγάλη οθόνη.
4.3
από 5
8
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Juhu1
03/06/2021
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Super Monitor
Der beste Monitor den ich je hatte. Ich würde ihn sofort wieder kaufen.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor
JanUitDeventer
17/04/2018
Nederland
Perfect beeldscherm
Uitstekend beeldscherm. Nu een aantal maanden in gebruik. Een aanrader.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor
otto52
20/03/2017
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Praktisch, handlich, kompakt
Der Barttrimmer arbeitet sehr genau, ist gut einstellbar und liegt gut in der Hand. Hinzu kommt das kleine Packmaß (man muss auch kein Zubehör mitnehmen, wenn's auf Reisen geht). Über Akku-Laufzeit und Stabilität ist nach wenigen Wochen noch nichts zu sagen.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor
Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Η γρήγορη φόρτιση συμμορφώνεται με το πρότυπο USB BC 1.2
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse