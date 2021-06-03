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BrillianceΟθόνη LCD με PowerSensor

240B7QPJEB/01

4.3

| (8) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ευκρίνεια προβολής, καλή απόδοση

Η οθόνη με PowerSensor της Philips, κατασκευασμένη κατά 85% από πλαστικό ανακυκλωμένο μετά την κατανάλωση και με περίβλημα χωρίς PVC και BFR, είναι ιδανική για παραγωγικότητα φιλική προς το περιβάλλον

Δείτε όλα τα οφέλη

με PowerSensor

Ευκρίνεια προβολής, καλή απόδοση

  • B Line

  • 24 (24,1" / 61,1 εκ. διαγ.)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

Η βάση Smart Ergo παρέχει τη δυνατότητα εργονομικών ρυθμίσεων φιλικών προς το χρήστη

Η βάση Smart Ergo καθιστά άνετη τη χρήση της οθόνης και παρέχει ένα σύστημα διαχείρισης καλωδίων. Η βάση έχει δυνατότητα περιστροφής και κλίσης σε διάφορες γωνίες διασφαλίζοντας τη μέγιστη άνεση. Η βάση ρυθμιζόμενου ύψους εξασφαλίζει το βέλτιστο επίπεδο θέασης, μειώνοντας τη σωματική καταπόνηση μιας φορτωμένης μέρας στη δουλειά. Η διαχείριση καλωδίων μειώνει την ακαταστασία των καλωδίων και διατηρεί τον εργασιακό σας χώρο καθαρό και επαγγελματικό.

SmartConnect με υποδοχές DisplayPort, HDMI και VGA

Με μια πληθώρα δυνατοτήτων συνδεσιμότητας, αυτές οι οθόνες της Philips είναι εξοπλισμένες με πολλές επιλογές σύνδεσης, όπως VGA, DisplayPort και υποδοχή σύνδεσης HDMI γενικής συμβατότητας, προσφέροντάς σας τη δυνατότητα να απολαμβάνετε μη συμπιεσμένο περιεχόμενο βίντεο και ήχου υψηλής ανάλυσης. Οι συνδέσεις USB εξασφαλίζουν κορυφαία ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων σε συνδυασμό με καθολική συνδεσιμότητα. Ανεξάρτητα από την πηγή που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η οθόνη της Philips που αγοράσατε δεν πρόκειται να σας φανεί ποτέ ξεπερασμένη!

Οθόνη με λεπτό πλαίσιο για αψεγάδιαστη εμφάνιση

Οι νέες οθόνες Philips διαθέτουν πολύ στενό περίγραμμα περιορίζοντας τους περισπασμούς και προσφέροντας μέγιστο μέγεθος προβολής. Ειδικά κατάλληλη για ρύθμιση πολλών οθονών, όπως για παιχνίδια, graphics design και επαγγελματικές εφαρμογές, η οθόνη εξαιρετικά λεπτού πλαισίου σας δίνει την αίσθηση ότι χρησιμοποιείτε μία μεγάλη οθόνη.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.3

από 5

8

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

03/06/2021

Deutschland

Deutschland

Επαληθευμένος αγοραστής

Super Monitor

Der beste Monitor den ich je hatte. Ich würde ihn sofort wieder kaufen.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor

17/04/2018

Nederland

Nederland

Perfect beeldscherm

Uitstekend beeldscherm. Nu een aantal maanden in gebruik. Een aanrader.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor

20/03/2017

Deutschland

Deutschland

Επαληθευμένος αγοραστής

Praktisch, handlich, kompakt

Der Barttrimmer arbeitet sehr genau, ist gut einstellbar und liegt gut in der Hand. Hinzu kommt das kleine Packmaß (man muss auch kein Zubehör mitnehmen, wenn's auf Reisen geht). Über Akku-Laufzeit und Stabilität ist nach wenigen Wochen noch nichts zu sagen.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.

  2. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

  3. Η γρήγορη φόρτιση συμμορφώνεται με το πρότυπο USB BC 1.2

  4. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse