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346P1CRH/00
Τελειοποιήστε κάθε εργασία σε πεντακάθαρη, πανοραμική προβολή
Η καμπυλωτή οθόνη WQHD Philips Brilliance με DisplayHDR 400 προσφέρει πεντακάθαρη, εξαιρετική οπτική εμπειρία. Το USB-C και η ασφαλής αναδυόμενη webcam με το Windows Hello αυξάνουν την παραγωγικότητά σας.
P Line
34" (86,36 εκ.)
3440 x 1440 (WQHD)
Αυτή η οθόνη της Philips διαθέτει ενσωματωμένη βάση σύνδεσης USB τύπου C με παροχή ρεύματος. Το λεπτό βύσμα δύο όψεων USB-C επιτρέπει την εύκολη σύνδεση με ένα καλώδιο. Απλοποιήστε την εγκατάστασή σας συνδέοντας όλα τα περιφερειακά σας όπως το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και το καλώδιο Ethernet RJ-45 στη βάση σύνδεσης της οθόνης. Απλώς συνδέστε το notebook και αυτή την οθόνη με ένα μόνο καλώδιο USB-C για να παρακολουθήσετε βίντεο υψηλής ανάλυσης και να μεταφέρετε δεδομένα με υψηλές ταχύτητες, ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτείτε και επαναφορτίζετε το notebook.
Με τον ενσωματωμένο διακόπτη KVM MultiClient, μπορείτε να ελέγξετε δύο ξεχωριστούς υπολογιστές με ένα σετ μόνιτορ-πληκτρολόγιο-ποντίκι. Ένα πρακτικό κουμπί σάς επιτρέπει να κάνετε γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των πηγών. Ιδανική και εύχρηστη επιλογή για εγκαταστάσεις που απαιτούν διπλή υπολογιστική ισχύ ή χρήση μιας μεγάλης οθόνης για την προβολή δύο διαφορετικών υπολογιστών.
Η οθόνη MultiView της Philips με την εξαιρετικά υψηλή ανάλυση σάς δίνει πολλές επιλογές συνδεσιμότητας. Η MultiView επιτρέπει την ενεργή διπλή σύνδεση και προβολή για να μπορείτε να εργάζεστε σε πολλές συσκευές, όπως PC και notebook ταυτόχρονα, για σύνθετο multi-tasking.
3.7
από 5
30
Κριτικές
Quickie14
24/02/2023
United Kingdom
A Brilliant Productivity Monitor
I was looking for a monitor to link up with my Macbook Pro M1 and I came across the Philips 346P1CRH. This Monitor has increased my productivity no end and I highly recommend it. The USB-C Docking and PowerSensor features make this a great monitor, having to use just the one cable and if I step away from my deck it saves power.
Πλεονεκτήματα
USB-C Docking One Cable Power/Display and PowerSensor. The Stand is excellent too.....
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C
Ημερομηνία χρήσης 2022-01-24
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C
Ημερομηνία χρήσης 2022-01-24
Roby47
16/11/2022
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Excellent screen, superb image quality & features
The screen is nice and elegant. The quality of the images and their tuning possibilities are excellent. Easy On Screen Display. Good camera, acceptable speakers. I recommend it to everybody also because its price is not low but it is reasonable for the quality of the screen.
Πλεονεκτήματα
Images quality, features, ODS
Μειονεκτήματα
none
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C
Ημερομηνία χρήσης 2022-10-16
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C
Ημερομηνία χρήσης 2022-10-16
Intentio
16/06/2022
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Absolutely LOVE IT
Working in the design industry, and constantly working across multiple software. This is an Amazing screen that eliminates all the need for dual monitors. Is connected to everything with a single cable and the ease of the interstates camera makes online collaboration seamless.
Πλεονεκτήματα
One USB-C does it all. Integrated camera. Ultra wide screen. Curved screen. Can power and connect data to high power laptop with single cable. Not laptop power adaptor required.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C
Ημερομηνία χρήσης 2021-05-16
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C
Ημερομηνία χρήσης 2021-05-16
Ακτίνα του τόξου της καμπυλότητας οθόνης σε χιλ.
Η μέγιστη ανάλυση λειτουργεί για τις εισόδους USB-C, DP ή HDMI.
Κατά τη σύνδεση σε USB-C, εάν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει HBR3, αλλάξτε τη ρύθμιση του διανομέα USB σε USB 2.0 και θα υποστηρίζεται ανάλυση 3440 x 1440 στα 100 Hz.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
BT. 709 / DCI-P3 Κάλυψη βάσει CIE1976
Περιοχή NTSC βάσει CIE1976
Περιοχή sRGB βάσει CIE1931
Adobe RGB Κάλυψη βάσει CIE1976
Εάν η σύνδεση Ethernet σας φαίνεται αργή, μεταβείτε στο μενού OSD και επιλέξτε USB 3.0 ή νεότερης έκδοσης, που να υποστηρίζει ταχύτητα LAN έως 1G.
Η έκδοση 1.4 του DisplayPort 1.4 ενδείκνυται για HDR
Για μετάδοση βίντεο μέσω USB-C, το notebook/η συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία USB-C DP Alt
Για τη λειτουργία τροφοδοσίας και φόρτισης USB-C, το notebook/η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τις προδιαγραφές του Power Delivery του προτύπου USB-C. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του δικού σας notebook για περισσότερες λεπτομέρειες.
Μέγιστος αριθμός εξωτερικών οθονών που μπορούν να υποστηριχθούν: 1 μέσω USB-C, 2 μέσω DP
Η μέγιστη ανάλυση της εξωτερικής οθόνης θα εξαρτηθεί από τον περιορισμό εύρους ζώνης.
Όταν η οθόνη είναι συνδεδεμένη με USB-C και ο υπολογιστής υποστηρίζει HBR3, μπορείτε να έχετε τη λειτουργία MST με τη μέγιστη ανάλυση 3440x1440 στα 60 Hz στην κύρια οθόνη και 1920x1080 στα 60 Hz στη δευτερεύουσα οθόνη. Διαφορετικά, αλλάξτε τη ρύθμιση του USB στην κύρια οθόνη σε USB 2.0 μέσω της ρύθμισης OSD, για να έχετε τη λειτουργία MST
Σε περίπτωση MST μέσω DP, η κύρια και η δευτερεύουσα οθόνη πρέπει να ρυθμιστούν σε λειτουργία επέκτασης εξόδου DP μέσω της ρύθμισης OSD της οθόνης και η μέγιστη ανάλυση της κύριας και της δευτερεύουσας οθόνης μπορεί να είναι μόνο 3440x1440 στα 60 Hz.
Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.
Τα προϊόντα και τα αξεσουάρ που αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.