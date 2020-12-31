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276B1/00
B Line
68,6 εκ. (27")
2560 x 1440 (QHD)
Αυτή η οθόνη της Philips διαθέτει ενσωματωμένη βάση σύνδεσης USB Type-C με παροχή ρεύματος. Χάρη στην έξυπνη και ευέλικτη διαχείριση ενέργειας, μπορείτε να φορτίσετε απευθείας τον συμβατό* φορητό υπολογιστή σας. Το λεπτό βύσμα δύο όψεων USB-C επιτρέπει την εύκολη σύνδεση με ένα καλώδιο. Απλοποιήστε την εγκατάστασή σας συνδέοντας όλα τα περιφερειακά σας όπως το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και το καλώδιο Ethernet RJ-45 στη βάση σύνδεσης της οθόνης. Μπορείτε να παρακολουθείτε βίντεο υψηλής ανάλυσης και να μεταφέρετε δεδομένα με υψηλές ταχύτητες ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτείτε και επαναφορτίζετε το notebook.
Αυτές οι οθόνες της Philips προσφέρουν πεντακάθαρες εικόνες Quad HD 2560x1440 ή 2560x1080 pixel. Χάρη στη χρήση οθονών υψηλής απόδοσης με πλήθος pixel υψηλής πυκνότητας και τη δυνατότητα πηγών υψηλού εύρους ζώνης, όπως USB-C, DisplayPort και HDMI, αυτές οι νέες οθόνες ζωντανεύουν τις εικόνες και τα γραφικά σας. Είτε θέλετε να προβάλετε εξαιρετικά λεπτομερείς πληροφορίες επαγγελματικού επιπέδου για λύσεις CAD-CAM, είτε χρησιμοποιείτε εφαρμογές γραφικών 3D, είτε εκτελείτε χρηματοοικονομικές εργασίες σε τεράστια λογιστικά φύλλα, οι οθόνες Philips σας προσφέρουν πεντακάθαρες εικόνες.
Η οθόνη της Philips συμμορφώνεται με το πρότυπο άνεσης ματιών της TUV Rheinland TUV για την αποφυγή της καταπόνησης των ματιών που προκαλεί η παρατεταμένη χρήση του υπολογιστή. Με την πιστοποίηση άνεσης ματιών της TUV Rheinland, οι οθόνες Philips εξασφαλίζουν λειτουργία χαμηλού μπλε χρώματος χωρίς τρεμόπαιγμα, μηδενικές ενοχλητικές αντανακλάσεις, ευρεία γωνία προβολής με μικρότερη μείωση της ποιότητας εικόνας από διαφορετικές γωνίες, καθώς και εργονομική σχεδίαση βάσης για ιδανική εμπειρία θέασης. Διατηρήστε την υγεία των ματιών σας και ενισχύστε την παραγωγικότητα της εργασίας σας.
Βραβεία
3.8
από 5
106
Κριτικές
BlueNessy
31/12/2020
United Kingdom
High Quality, ludicrously big display
Picture is great, no dead pixels and the USB hub works very well. Connected to a laptop and desktop simultaneously over USB-C and display port. Has USB-C pass through charging for the laptop so I don't need the power cable. Speakers are surprisingly good for a monitor. Display curve not as intrusive as I thought it would be.
Πλεονεκτήματα
Screen Size, Screen Quality, Easy Set-Up, Good Connections, Speakers, and USB-C Power Passthrough
Μειονεκτήματα
Fairly heavy (though not for it's size), thick chin bezel
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 346B1C Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 346B1C Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C
Utvikler
21/04/2020
United Kingdom
So far so good
I bought this monitor two months ago. It works perfectly between different operating systems.
Πλεονεκτήματα
High image quality, ergonomic adjustment, energy efficiency
Μειονεκτήματα
Speaker
Η αξιολογηση έγινε για 346B1C Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C
Η αξιολογηση έγινε για 346B1C Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C
Charles
27/01/2018
United Kingdom
Very good product and easy to use
Very good product and easy to use as well, clear sound very satisfying item, certainly will recommend to any one.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για B1 Nano cinema speaker
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για B1 Nano cinema speaker
Η μέγιστη ανάλυση λειτουργεί για τις εισόδους USB-C, DP ή HDMI.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Περιοχή NTSC βάσει CIE1976
Περιοχή sRGB βάσει CIE1931
Για μετάδοση βίντεο μέσω USB-C, το notebook/η συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία USB-C DP Alt
Δραστηριότητες όπως η κοινή χρήση οθόνης και η online μετάδοση ήχου/εικόνας μέσω του Internet μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του δικτύου σας. Το υλικό σας, το εύρος ζώνης δικτύου και η απόδοσή του θα καθορίσουν την ποιότητα του ήχου και της εικόνας.
Για τη λειτουργία τροφοδοσίας και φόρτισης USB-C, το notebook/η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τις προδιαγραφές του Power Delivery του προτύπου USB-C. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του δικού σας notebook για περισσότερες λεπτομέρειες.
Εάν η σύνδεση Ethernet σας φαίνεται αργή, μεταβείτε στο μενού OSD και επιλέξτε USB 3.0 ή νεότερης έκδοσης, που να υποστηρίζει ταχύτητα LAN έως 1G.
Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.