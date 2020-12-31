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  • Monitor Οθόνη LCD με σύνδεση USB-C
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  • Απλοποιήστε τις συνδέσεις σας
  • Απλοποιήστε τις συνδέσεις σας
  • Απλοποιήστε τις συνδέσεις σας
  • Απλοποιήστε τις συνδέσεις σας
  • Monitor Οθόνη LCD με σύνδεση USB-C
    Απλοποιήστε τις συνδέσεις σας
  • Απλοποιήστε τις συνδέσεις σας
  • Απλοποιήστε τις συνδέσεις σας
  • Απλοποιήστε τις συνδέσεις σας
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MonitorΟθόνη LCD με σύνδεση USB-C

276B1/00

3.8
| (106) Κριτικές

1 βραβείο

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Αυτή η οθόνη Philips παρέχει ισχύ 90W και μια απλή λύση σύνδεσης φορητού υπολογιστή. Δείτε εικόνες QHD, φορτίστε τον φορητό υπολογιστή και χρησιμοποιήστε ταυτόχρονα το Ethernet, με ένα μόνο καλώδιο USB. Η πιστοποίηση TUV εξασφαλίζει άνεση για τα μάτια μειώνοντας την κόπωση.
Δείτε όλα τα οφέλη

με σύνδεση USB-C

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  • B Line

  • 68,6 εκ. (27")

  • 2560 x 1440 (QHD)

Η σύνδεση USB-C επιτρέπει τη γρήγορη φόρτιση φορητού υπολογιστή απευθείας από την οθόνη

Η σύνδεση USB-C επιτρέπει τη γρήγορη φόρτιση φορητού υπολογιστή απευθείας από την οθόνη

Αυτή η οθόνη της Philips διαθέτει ενσωματωμένη βάση σύνδεσης USB Type-C με παροχή ρεύματος. Χάρη στην έξυπνη και ευέλικτη διαχείριση ενέργειας, μπορείτε να φορτίσετε απευθείας τον συμβατό* φορητό υπολογιστή σας. Το λεπτό βύσμα δύο όψεων USB-C επιτρέπει την εύκολη σύνδεση με ένα καλώδιο. Απλοποιήστε την εγκατάστασή σας συνδέοντας όλα τα περιφερειακά σας όπως το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και το καλώδιο Ethernet RJ-45 στη βάση σύνδεσης της οθόνης. Μπορείτε να παρακολουθείτε βίντεο υψηλής ανάλυσης και να μεταφέρετε δεδομένα με υψηλές ταχύτητες ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτείτε και επαναφορτίζετε το notebook.

Πεντακάθαρες εικόνες με Quad HD 2560 x 1440 pixel

Πεντακάθαρες εικόνες με Quad HD 2560 x 1440 pixel

Αυτές οι οθόνες της Philips προσφέρουν πεντακάθαρες εικόνες Quad HD 2560x1440 ή 2560x1080 pixel. Χάρη στη χρήση οθονών υψηλής απόδοσης με πλήθος pixel υψηλής πυκνότητας και τη δυνατότητα πηγών υψηλού εύρους ζώνης, όπως USB-C, DisplayPort και HDMI, αυτές οι νέες οθόνες ζωντανεύουν τις εικόνες και τα γραφικά σας. Είτε θέλετε να προβάλετε εξαιρετικά λεπτομερείς πληροφορίες επαγγελματικού επιπέδου για λύσεις CAD-CAM, είτε χρησιμοποιείτε εφαρμογές γραφικών 3D, είτε εκτελείτε χρηματοοικονομικές εργασίες σε τεράστια λογιστικά φύλλα, οι οθόνες Philips σας προσφέρουν πεντακάθαρες εικόνες.

Πιστοποίηση άνεσης ματιών της TUV για τη μείωση της κόπωσης των ματιών

Πιστοποίηση άνεσης ματιών της TUV για τη μείωση της κόπωσης των ματιών

Η οθόνη της Philips συμμορφώνεται με το πρότυπο άνεσης ματιών της TUV Rheinland TUV για την αποφυγή της καταπόνησης των ματιών που προκαλεί η παρατεταμένη χρήση του υπολογιστή. Με την πιστοποίηση άνεσης ματιών της TUV Rheinland, οι οθόνες Philips εξασφαλίζουν λειτουργία χαμηλού μπλε χρώματος χωρίς τρεμόπαιγμα, μηδενικές ενοχλητικές αντανακλάσεις, ευρεία γωνία προβολής με μικρότερη μείωση της ποιότητας εικόνας από διαφορετικές γωνίες, καθώς και εργονομική σχεδίαση βάσης για ιδανική εμπειρία θέασης. Διατηρήστε την υγεία των ματιών σας και ενισχύστε την παραγωγικότητα της εργασίας σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Award image AWARD-7185186

Κριτικές

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3.8

από 5

106

Κριτικές

31/12/2020

United Kingdom

United Kingdom

High Quality, ludicrously big display

Picture is great, no dead pixels and the USB hub works very well. Connected to a laptop and desktop simultaneously over USB-C and display port. Has USB-C pass through charging for the laptop so I don't need the power cable. Speakers are surprisingly good for a monitor. Display curve not as intrusive as I thought it would be.

Πλεονεκτήματα

Screen Size, Screen Quality, Easy Set-Up, Good Connections, Speakers, and USB-C Power Passthrough

Μειονεκτήματα

Fairly heavy (though not for it's size), thick chin bezel

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 346B1C Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 346B1C Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C

21/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

So far so good

I bought this monitor two months ago. It works perfectly between different operating systems.

Πλεονεκτήματα

High image quality, ergonomic adjustment, energy efficiency

Μειονεκτήματα

Speaker

Η αξιολογηση έγινε για 346B1C Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C

Η αξιολογηση έγινε για 346B1C Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C

27/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Very good product and easy to use

Very good product and easy to use as well, clear sound very satisfying item, certainly will recommend to any one.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για B1 Nano cinema speaker

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για B1 Nano cinema speaker

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Η μέγιστη ανάλυση λειτουργεί για τις εισόδους USB-C, DP ή HDMI.

  2. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  3. Περιοχή NTSC βάσει CIE1976

  4. Περιοχή sRGB βάσει CIE1931

  5. Για μετάδοση βίντεο μέσω USB-C, το notebook/η συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία USB-C DP Alt

  6. Δραστηριότητες όπως η κοινή χρήση οθόνης και η online μετάδοση ήχου/εικόνας μέσω του Internet μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του δικτύου σας. Το υλικό σας, το εύρος ζώνης δικτύου και η απόδοσή του θα καθορίσουν την ποιότητα του ήχου και της εικόνας.

  7. Για τη λειτουργία τροφοδοσίας και φόρτισης USB-C, το notebook/η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τις προδιαγραφές του Power Delivery του προτύπου USB-C. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του δικού σας notebook για περισσότερες λεπτομέρειες.

  8. Εάν η σύνδεση Ethernet σας φαίνεται αργή, μεταβείτε στο μενού OSD και επιλέξτε USB 3.0 ή νεότερης έκδοσης, που να υποστηρίζει ταχύτητα LAN έως 1G.

  9. Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.

  10. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.